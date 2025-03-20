دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة فارنك الرائدة في مجال إدارة المرافق الذكية والخضراء ومقرها الإمارات العربية المتحدة، شركة فليكسي تالينت، وهو مزود متخصص للقوى العاملة القائمة على التكنولوجيا، ويقدم حلولاً متعددة الاستخدامات ومصممة خصيصًا لمجموعة من القطاعات الصناعية الرئيسية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

تدمج شركة فليكسي تالينت، وهي جزء من مجموعة شركات فارنك، حلول إدارة القوى العاملة المدعومة بالتكنولوجيا من خلال نظم الرواتب الذكية وتتبع الحضور الرقمي وتحليلات القوى العاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للشركات تبسيط عمليات التوظيف عبر مجموعة من القطاعات الصناعية المتنوعة.

أطلقت شركة فارنك شركة فليكسي تالينت كشركة متخصصة في حلول القوى العاملة لتلبية الطلب المتزايد من الشركات التي ترغب في تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال والمرونة والفعالية من حيث التكلفة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة على خدمات التعهيد إلى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 7%، وإذا استمر هذا النمو المتوقع حتى عام 2025، فستصل القيمة السوقية الإماراتية إلى حوالي 7.8 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لمجموعة فارنك: "تستفيد فليكسي تالينت من خبرة فارنك الطويلة في إدارة القوى العاملة، وتتمتع بالخبرة اللازمة لتصميم نماذج توظيف تناسب احتياجات المؤسسات. تتوافق حلولها مع قوانين العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تستخدم الشركة أدوات تكنولوجية لإدارة القوى العاملة لضمان الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء، كما تستطيع فليكسي تالينت دمج الممارسات المستدامة الصديقة للبيئة في عمليات التوظيف لدعم أهداف الاستدامة الأوسع نطاقًا".

وأضاف أوبرلين قائلاً: "منذ تأسيسها، نجحت شركة فليكسي تالينت في استقطاب أكثر من 3,000 متخصص من قطاعات متعددة، مما يدل على قدرتها على تلبية متطلبات القوى العاملة المعقدة بكفاءة ومرونة".

تقدم شركة فليكسي تالينت خدمات توظيف واختيار مدعومة بالذكاء الاصطناعي، باستخدام أدوات ذكية لمطابقة المواهب لضمان دقة التوظيف للشركات. يضمن نظام الرواتب الآلي بالكامل والمتوافق مع نظام حماية الأجور (WPS) معالجة سلسة للرواتب، بما يتماشى مع قوانين العمل الإماراتية الحالية.

وقد نجحت شركة فليكسي تالينت في تعزيز ميزتها التنافسية، ليس فقط من خلال نماذج التوظيف المرنة، بل أيضًا من خلال استراتيجيتها التجارية القائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يُعزز تتبع القوى العاملة لديها في الوقت الفعلي، عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الشفافية والمساءلة.

علاوة على ذلك، توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية وتحليلات القوى العاملة من فليكسي تالينت رؤى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية المستندة إلى البيانات، كما تعمل منصات التعلم الرقمي الخاصة بها على زيادة مهارات الموظفين وإنتاجية القوى العاملة.

واختتم أوبرلين حديثه قائلاً : "من خلال الاستفادة من هذه الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجال الموارد البشرية، يمكن لشركة فليكسي تالينت توفير مجموعة أوسع من الحلول للقطاعات الصناعية الرئيسية مثل الضيافة والفعاليات والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتصنيع والبناء، بالإضافة إلى تجارة التجزئة وخدمة العملاء".

نبذة عن شركة فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 9,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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