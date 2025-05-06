وقّعت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة مذكرة تفاهم مع فندقي ذا ويستن سيتي سنتر البحرين، وفندق لو ميريديان سيتي سنتر البحرين، التابعين لمجموعة "ماريوت" الدولية للفنادق، لتوفير فرص تدريب مرموقة لطلبة الكلية في الفندقين، لتطوير وتنمية مهارتهم في مجالات السياحة والضيافة والفندقة في بيئة عمل احترافية وعالمية المستوى.

وتقدم هذه الشراكة لطلبة "فاتيل البحرين" فرصاً مميزة للتدرب في أرقى مرافق الضيافة بمملكة البحرين التي تقدم تجارب وخبرات استثنائية، مما يعزز اكتسابهم لأفضل المهارات المطلوبة ويرفع نسبة توظيفهم في أرقى المؤسسات الفندقية بعد التخرج.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة أن هذه الشراكة المثمرة تأتي امتداداً لجهود الكلية المستمرة في ربط المناهج الأكاديمية بالخبرة العملية، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات قطاع الضيافة المتنامي في المملكة، مشيراً إلى أن إتاحة الفرصة للطلبة للانخراط في مؤسستين من أبرز العلامات الفندقية على مستوى العالم، سيمكّنهم من التعرف على أحدث المعايير والممارسات في مجال إدارة الفنادق والخدمات الفندقية الفاخرة، مما يسهم في صقل مهاراتهم التطبيقية وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم للانطلاق في سوق العمل بثقة.

من جانبه، قال السيد بول دونفي مدير عام فندقي "ذا ويستن" و"لو ميريديان": "نفخر بالتعاون مع "فاتيل البحرين" لتدريب طلبتها في المنشآت الحديثة التي تواكب أعلى معايير قطاع الفندقة، ومساعدتهم على التعرف عن قرب على الممارسات المعمول بها في الفنادق العالمية مما يثري مساراتهم الأكاديمية المهنية، وبما يرسّخ مكانتنا كمساهم رئيسي في تأهيل الكفاءات والكوادر البحرينية التي ستقود قطاعات السياحة والضيافة والفندقة في المستقبل".

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 55 فرعا في 33 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 13 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى عامين على التوالي.

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