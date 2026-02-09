البحرين: أعلنت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026 - 2027 للالتحاق ببرنامج البكالوريوس والماجستير في إدارة الفنادق الدولية الذي تطرحه الكلية.

ويستند البرنامج إلى منهج تعليمي مطور ومعتمد في فرنسا من خلال شبكة "فاتيل" الدولية، يوفر للطلبة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم النظري المتقدم والخبرة العملية الدولية في واحد من أكثر القطاعات نمواً على مستوى العالم.

حيث تمنح درجة البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية الطلبة فرصة الاستفادة من تدريب عملي داخل مملكة البحرين وخارجها من خلال شبكة واسعة من شركاء الكلية من الفنادق من فئة 4 نجوم و5 نجوم، كما يكتسب الطلبة خلال دراستهم اللغة الفرنسية التي تعتبر أساسية ضمن البرنامج، وخبرة تقارب السنتين من خلال التدريب العملي مما يرفع فرصهم في الحصول على وظائف بعد التخرج.

كما أعلنت الكلية عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 للالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الفنادق الدولية الذي تقدمه، والذي يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرينويوفر البرنامج للطلبة مساراً أكاديمياً معترف به دولياً لتولي مناصب قيادية عليا في قطاع الضيافة والسياحة محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث يمتد لعامين، وهو معتمد من قبل مجلس التعليم العالي.

وأكدت الأستاذة نداء جهرومي القائم بأعمال مدير القبول والتسويق بالكلية أن برنامج البكالوريوس في إدارة الفنادق الدولية يمثّل خياراً مثالياً للطلبة الطامحين إلى بناء مسيرة مهنية دولية في مجال الضيافة، حيث يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للعمل في الفنادق العالمية والمنتجعات، والسياحة وإدارة الفعاليات وغيرها من المجالات المرتبطة بالضيافة، مشيرةً إلى أن 100% من خريجي جميع أفواج "فاتيل البحرين" حصلوا على عروض توظيف قبل تخرجهم.

وأوضحت أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الفنادق الدولية يركز على إعداد قيادات قادرة على إدارة مؤسسات الضيافة بكفاءة واحترافية، واتخاذ قرارات استراتيجية في بيئات العمل، من خلال تزويد الطلبة بالمعرفة الاحترافية والمهارات المطلوبة والقدرات القيادية، ضمن إطار أكاديمي دولي متخصص يركز على واقع الصناعة وتحدياتها المستقبلية.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:

زينب عاشور، أخصائي تواصل

z.ashoor@vatel.bh | 17616068+973 | 34567838+973

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها أكثر من 50 فرعا في أكثر من 30 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 12 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى أربعة أعوام على التوالي.

-انتهى-

#بياناتشركات