شاركت كلية "فاتيل البحرين" للضيافة في معرض الجامعات البحريني–السعودي الذي نظمه نادي الخريجين في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع مؤسسة أساس العلاقة لتنظيم المعارض، بحضور ومشاركة واسعة من الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات التعليمية، والتدريبية البحرينية ،والسعودية والخليجية.

وشهد جناح الكلية بالمعرض استجابةً وإقبالاً كبيرين من مختلف الطلبة والزوار، حيث تعرفوا على برنامج الكلية الأكاديمي الذي يصقل مهارات الطلبة بأعلى المعايير في مجالات الضيافة والسياحة والفندقة، والمناهج الدراسية المبتكرة التي تقدمها لتزويد الطلاب بالمعرفة النظرية إلى جانب المهارات العملية اللازمة التي تعزز من فرص توظيفهم في قطاع السياحة العالمي.

وفي تعليقه على المشاركة، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لكلية "فاتيل البحرين" للضيافة حرص الكلية على المشاركة في كافة المعارض التعليمية للتعريف بالكلية وما تقدمه لطلبتها من برامج في تخصص الضيافة تسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق أكبر فائدة للطلبة، لافتاً إلى الحرص على المشاركة في مثل هذه الفعاليات في المملكة العربية السعودية بشكل خاص حيث تعد "فاتيل البحرين" مدرجة ضمن الجامعات الموصي بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها.

وأضاف: "نسعى من خلال المشاركة في معرض الجامعات إلى تعزيز فرص التواصل مع الطلبة المهتمين بالتسجيل في برنامج البكالوريوس المطروح في إدارة الفنادق الدولية والذي يواكب أعلى متطلبات ومعايير صناعة الضيافة، من خلال تقديم الإجابات والمعلومات حول استفسارات الزوار، وتقديم المشورة الأكاديمية، لتمكين الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية في بيئة تعليمية متميزة تعد مركزاً إقليمياً واعداً للتعليم في مجالات السياحة والضيافة والفندقة".

عن كلية فاتيل للضيافة:

تأسست كلية فاتيل الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال بمجالات الضيافة والسياحة في عام 1981، وتوسعت إلى أن أصبح لها 55 فرعا في 33 دولة، ويعتبر فرع مملكة البحرين الذي تأسس عام 2018 أحد هذه الفروع، وتتمتع كلية فاتيل بمكانة وسمعة دولية مرموقة بفضل جودة الخريجين الذي يتجاوز عددهم 45000 عالمياً، وأصبحوا الآن قادة في القطاع، كما تحتل فاتيل المركز الأول بفرنسا والمركز 13 عالمياً بحسب آخر تصنيف QS في تخصص إدارة الضيافة على مدى عامين على التوالي.

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