طرحت الشركة اللبنانية غلوب ترافل سوليوشن (Globe Travel Solution-GTS)، إحدى وسطاء التأمين واعادة التأمين المتطورة بشكل سريع في مجال تأمين السفر في المنطقة، وشركة الكويت للتأمين الرائدة (Kuwait Insurance Company-KIC) وشركة إينشور وسكيورInsure and Secure)) البارزة في وساطة التأمين، برنامج تأمين سفر متكامل جديد في الكويت. وذلك في حدث أقيم في فندق كراون بلازا في مدينة الكويت في 30 مارس 2022، حضره كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين في سوق السفر الكويتي المزدهر، وقطاع التأمين، ووسائل الإعلام من الكويت والمنطقة.

يوفّر البرنامج الجديد، الذي يلبي حاجة المستهلكين لبرنامج تأميني للسفر بمنافع شاملة وعالية الجودة، راحة البال للمسافرين أثناء سفرهم. وتشمل التغطية التأمينيّة مجموعة واسعة من المزايا بما في ذلك: نفقات علاج كوفيد-19 وغيرها من النفقات الطبيّة الطارئة على أساس السداد المباشر، وخدمات الدعم والمساندة، والتأمين ضد فقدان الأمتعة أو تلفها أو سرقتها، وإلغاء الرحلة، والإخلاء، والإعادة إلى الوطن، والعديد من المنافع الأساسية المطلوبة من قبل دول الإتحاد الأوروبي (شنغن) وغيرها من البلدان التي تشترط تأمين سفر إلزامي. كما يستفيد المسافرون من مركز اتصال GlobeMed Assist الذي يوفر لهم خدمات المساعدة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وتمكّنهم من الوصول الى مقدمي خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. كذلك تساند شركة غلوب مد الكويت، الشركة الرائدة في إدارة منافع الرعاية الصحيّة في الكويت، الوافدين إليها والمستفيدين من برنامج تأمين السفر، من خلال توفير إدارة منافع الرعاية الصحية المطلوبة خلال تواجدهم في البلد.

خلال الحدث صرح السيد أنطوني طبراوي، مدير المشروع والمطوّر الإقليمي في شركة غلوب ترافل سوليوشن، ممثلاً السيد نيكولا طبراوي، المدير العام لشركة غلوب ترافل سوليوشن،: "نحن فخورون بتعاوننا مع شركة Insure & Secure التي ستكون الموزع الحصري لبرنامج تأمين السفر الذي نطرحه اليوم مع شركة الكويت للتأمين KIC الرائدة في مجال التأمين. إن علامتنا التجاريّة GTS متلازمة مع السلامة والثقة والموثوقية والدعم. وبالتالي هذا يعزّز قدرتنا على طرح هذا البرنامج التأميني للمسافرين في الكويت وخارجها ". وأضاف: "تقدم غلوب ترافل سوليوشن خدمات إستشاريّة متخصّصة في تأمين السفر، وقدرات إعادة التأمين بتصنيف A بواسطة معيد تأمين عالمي ومنصة متطورة متصلة بشبكة الإنترنت تمتاز بنظام مرن وسهل الإستخدام.

يعدّ هذا التعاون بأن يحقّق نجاحاً كبيراً. سيتوفر برنامج تأمين السفر الجديد في جميع وكالات السفر في الكويت ونقاط البيع الرئيسية الأخرى ليتيح أفضل مزايا تأمين السفر بأسعار تنافسيّة للغاية.

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