خلال استقبال نخبة من سيدات الأعمال من بلجيكا وبريطانيا ورومانيا

الشارقة: استقبلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم (الإثنين) وفدا رفيع المستوى من الرابطة النسائية الأوروبية، ممثلة ببعثة تجارية من بلجيكا وبريطانيا ورومانيا مكونة من نخبة من سيدات الأعمال في عدة قطاعات ذات الأهمية كالخدمات التجارية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والتعليم والخدمات القانونية.

وكان في استقبال الوفد سعادة رغدة حمد عمران تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة مريم راشد بن الشيخ مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وترأس وفد الرابطة سعادة يوليا ستارك رئيس الرابطة النسائية الأوروبية، وتناول الجانبين بحث أوجه التعاون بما يعزز من الجهود المبذولة في خدمة قطاع الأعمال النسائي وإيجاد مبادرات وبرامج تضاعف من اسهاماته في الاقتصاد المحلي، إلى جانب تشجيع تبادل الوفود التجارية والمباحثات ودعم متابعة الزيارات بين الطرفين.

توفير كافة أشكال الدعم ورحبت سعادة رغدة حمد عمران تريم بالوفد الزائر، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي نتاجا مثمرا لمذكرة التفاهم التي تجمع الغرفة مع الرابطة النسائية الأوروبية، وأضافت قائلة: "نحرص من خلال اللقاءات المستمرة التي تجمعنا مع الرابطة إلى إيجاد منصة يكون الهدف منها توفير كافة أشكال الدعم لسيدات ورائدات الأعمال بإمارة الشارقة في رحلتهم الريادية، والارتقاء بدورهن الفاعل في الاقتصاد الوطني من خلال تبادل الآراء والخبرات والاستفادة من التجارب العملية التي تعينهن على مواصلة النجاح التجاري والاقتصادي لأعمالهن، وإننا في غرفة الشارقة حريصون دوما على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي نتبناها وندعمها للمساهمة في تحفيز المرأة على الانخراط في الأعمال الاقتصادية، وإيجاد بيئة عمل يكون لها أثر إيجابي في تحقيق طموحاتها."

تنمية مجالات التعاون

من جانبها، أكدت سعادة يوليا ستارك، أن هذه الزيارة لغرفة الشارقة تأتي في إطار السعي المشترك والتنسيق العالي بين الجانبين لتنمية مجالات التعاون وتحفيز السيدات ورائدات الأعمال لبدء أعمالهن الخاصة نظرا للأثر الإيجابي لحضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن الرابطة النسائية الأوروبية حريصة على توسيع دائرة شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لأعضائها المنتسبين من رائدات الأعمال، مشيرة إلى أن إمارة الشارقة تعد مركزا مثاليا لممارسة وريادة الأعمال على مستوى المنطقة ككل.

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