أبوظبي: وقّعت "غذاء القابضة"، المجموعة الإماراتية متنوعة الأنشطة في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوزيعها، والتابعة للشركة العالمية القابضة، مذكرة تفاهم مع شركة "ايه دي ان اتش للتموين"، إحدى أكبر شركات التموين المؤسسي في الدولة. وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، المنصة الصناعية الرائدة في الدولة، والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو.

وتم توقيع الاتفاقية في أول أيام منتدى "اصنع في الإمارات" بين فلال أمين، الرئيس التنفيذي في غذاء القابضة؛ ولورا أبيزوفا، مديرة المشتريات وسلسلة الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط في "ايه دي ان اتش للتموين".

وتؤكد مذكرة التفاهم على نية الطرفين استكشاف مجالات التعاون التي تدعم أهداف الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتعزز الاعتماد على التوريد المحلي، وتحسين تكامل سلسلة الإمداد. وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لتوسيع قدرات الإنتاج، وزيادة استخدام المنتجات الغذائية عالية الجودة المصنعة في الإمارات ضمن قطاعات التموين المؤسسية، بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية والتعليم والجهات الحكومية.

ويتماشى التعاون مع أهداف استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051، والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى أهداف "اصنع في الإمارات 2025" مما يعزز الدور الاستراتيجي لكلٍ من الشركتين في دعم المرونة الوطنية عبر خلق قيمة محلية مضافة.

وقال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة: "تعكس مذكرة التفاهم هذه التزاماً مشتركاً بتعزيز سلسلة الإمداد المتنامية لدينا، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة وأكثر اعتماداً على الذات في دولة الإمارات. نحن في ’غذاء‘ نؤمن بأن الشراكات المبنية على القيمة هي مفتاح تحقيق تأثير مستدام. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع ’ايه دي ان اتش للتموين‘، نهدف إلى توسيع نطاق التوريد المحلي وتقديم حلول غذائية موثوقة وعالية الجودة تدعم مسيرة النمو في الدولة".

بدورها، قالت لورا أبيزوفا، مديرة المشتريات وسلسلة الإمداد لمنطقة الشرق الأوسط في "ايه دي ان اتش للتموين": "تتيح لنا الشراكة مع "غذاء القابضة" استكشاف فرص جديدة لدمج الإنتاج المحلي ضمن عملياتنا في قطاع التموين، مع الاستمرار في تلبية المعايير العالية التي يتوقعها عملاؤنا. ويدعم هذا التعاون هدفنا الأوسع في المساهمة في الأمن الغذائي، وترسيخ الاستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف عمليات هذا القطاع".

وتمهّد مذكرة التفاهم لتعاون أولي في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل تقييم إمكانات التوريد المحلي، ومواءمة خطط سلسلة الإمداد، وتعزيز مرونة المشتريات، واستكشاف فرص الابتكار في المنتجات والاستثمار في البنية التحتية.

وفي حين يمضي الطرفان في استكشاف الخطوات التالية، تؤكد مذكرة التفاهم التزامهما المشترك بدعم الأولويات الوطنية من خلال توظيف نقاط القوة المتكاملة بينهما لتحقيق قيمة طويلة الأمد لمنظومة الغذاء والإمداد في دولة الإمارات.

مزيد من المعلومات متوفرة في جناح غذاء القابضة رقم 1FB20، القاعة 1، ضمن منصة "اصنع في الإمارات 2025"، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

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