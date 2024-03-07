وقعت "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية اليوم مذكّرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الجهة المنظمة والممكنة الرئيسية للسياحة الساحلية في البحر الأحمر في المملكة، بهدف التوسع بتقديم الخدمات الإلكترونية، والتعاون في تطوير المنتجات الرقمية، وخدمات الاسناد والرقابة والتفتيش.

ووقَّع مذكَّرة التفاهم كل من ماجد بن فالح العتيبي، المدير التنفيذي لمجموعة المنتجات الرقمية الحكومية في شركة "عِلم"، وخالد بن فهد ال ثنيان، نائب الرئيس للتحول الرقمي وإدارة البيانات لـ "الهيئة السعودية للبحر الأحمر"، وذلك على هامش مؤتمر "ليب 2024" بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتهدف المذكّرة إلى توسيع آفاق الشراكة وتعزيزها بخدمات ذات قيمة مضافة، واستعراض آفاق التعاون في تطوير وإطلاق منتجات رقمية بالشراكة مع الهيئة عبر نماذج مبتكرة في مجال السياحة الساحلية، والتعاون في خدمات الاسناد والرقابة والتفتيش وغيرها من المشاريع المحتملة.

كما يأتي في إطار حرص الهيئة السعودية للبحر الأحمر بتعزيز بنيتها التقنية وعقد الشراكات المثمرة في هذا الإتجاه لتحقيق وصول آمن وميسر لكافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمختلف المستفيدين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم إلى إرساء أُسس السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتنظيمها وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية في هذا المجال، ودعم الجهود الرامية إلى المضي قُدماً في تعزيز جهود التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال رفدها بحلول تقنية متقدّمة تُلبي احتياجاتها، لتعزيز البنية التحتية للتحوّل الرقمي وتعزيز كفاءة وموثوقية الخدمات والحلول الرقمية التي تُقدّمها المؤسسات الحكومية".

#بياناتشركات

-انتهى-

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