مسقط: انطلاقا من سعيه لإثراء تجربة السوق العماني؛ أعلن عُمان أفينيوز مول عن استعداده لإطلاق أول متاجر ايكيا السويدية العملاقة في السلطنة. إضافة إلى افتتاح عدد من المرافق والخدمات المطورة التي شملت تشييد جسرين اثنين خاصين بالمول إضافة إلى تطوير شامل للطرق المجاورة التي خدم الحركة المرورية في المنطقة.

يشكل مشروع إيكيا إضافة نوعية جديدة رافقتها تحسينات كبيرة في البنية التحتية في المنطقة المحيطة بعمان أفينيوز مول، حيث تضمنت إنشاء جسرين للسيارات إلى جانب توسيع الطرق التي تربط المول بشبكة الجسور والطرق التي يتم تشييدها من قبل مجموعة الطاهر المطور لعمان أفينيوز مول.

وقد أعلنت مجموعة الطاهر أنه تم الانتهاء من التوسعة الجديدة التي شملت متجر إيكيا للأثاث إلى جانب قرب الانتهاء من أعمال ازدواجية الطريق الجهة الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق لتنفيذ الجسرين الذين يربطان المول بشارع السلطان قابوس، كما أنه من المتوقع اكتمال أعمال الجسر العلوي المؤدي إلى المول مع نهاية العام، وسوف يربط هذا الجسر بين شارع السلطان قابوس ومواقف المول مما يجعل الوصول إلى المول أمرًا سهلا وميسراً.

وقال المهندس سعود بن محمد الخليلي، مدير التطوير بمجموعة الطاهر: "إننا نكرس في مجموعة الطاهر جل جهودنا لتقديم ما يعكس كفاءتنا وجاهزيتنا للتعامل مع المتغيرات في الأسواق إقليميا وعالميا. ونحن سعداء جدا بالتزامنا بانهاء أعمال توسعة عمان أفينيوز مول حسب الموعد المحدد للمشروع." وأشار إلى دور الموقع الاستراتيجي للمشروع في وسط مسقط في جذب الزوار لتلبية كافة احتياجاتهم.

ولتحسين تجربة التسوق لدى المتسوقين، ونظراً للارتفاع المرتقب في أعداد المتسوقين والزوار للمول؛ فإن المول يعمل على توسعة مواقف السيارات لتستوعب 550 سيارة إضافية في الطابقين العلوي والأرضي، وكذلك تسهيل الوصول المباشر إلى الأدوار المختلفة من المول والانتقال بينها.

كما يشمل امتداد مواقف السيارات في الطابق الأرضي عدد 500 موقف جديد متصل بساحات مواقف السيارات المفتوحة في الجزء الشمالي من المول. إذ سيتم إثراء تجربة الزوار ومستخدمي المواقف بأحدث الحلول الرقمية من خلال لافتات توجيهية تساعد الزوار للوصول إلى الأماكن المقصودة. كما يخصص المول منطقة وقوف سيارات حصرية للعملاء الدائمين مع مدخل خاص للمول ومصعد خاص يسهل عليهم الانتقال. وبمساعدة تطبيقات الهواتف الذكية وخرائط تحديد المواقع والشاشات الرقمية التفاعلية، وأجهزة العرض الجدارية سوف يحظى العملاء بجولات مريحة وسهلة داخل مرافق المول.

وباعتبار عُمان أفينيوز مول وجهة التسوق والترفيه الرائدة في عمان؛ أوضح جوجي جورج، المدير العام للتطوير والتأجير في مجموعة لولو العالمية عن النجاح الكبير الذي تتوقعه إدارة المول بشأن خطة التغييرات الجديدة التي ستعمل على إثراء تجربة العملاء وتوفر فرصة منافسة عالمية في سوق البيع بالتجزئة. حيث عبر قائلًا: "سيقدم مشروع التوسعة خيارات جديدة تلبي احتياجات العملاء. حيث يضيف إيكيا ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية الرئيسية نقطة وصول سهلة للزوار من عمان وخارجها. ونحن متأكدون بأن هذا التحول والتطوير المستمر يتماشى مع رؤية السلطنة لتعزيز المكانة الاستراتيجية للعاصمة كوجهة تجارية وسياحية يقصدها المقيم والزائر".

وتستمر جهود عمان أفينيوز مول –الوجهة التجارية والسياحية الرائدة في السلطنة- في رحلة تطوير كافة المرافق والخدمات على قدم وساق. إذ أن خطة التطوير والتوسعة التي تسير على أربع مراحل من شأنها أن تجعل من المول فضاء أوسع وأكبر للترفيه والاستمتاع بالتسوق. حيث يحرص المول على توفير أجواء مريحة وتجربة فريدة من نوعها للعملاء من خلال استقطاب علامات تجارية عالمية رائدة في مختلف القطاعات.

ويعد عُمان أفينيوز مول الوجهة الأولى للتسوق حاليًا، حيث يضم مجموعة متنوعة من خيارات البيع بالتجزئة تمتد على مساحة تبلغ 130,000 متر مربع. ويضم أكثر من 200 منفذ بيع بالتجزئة وتشكيلة من المتاجر الراقية الفريدة التي تميز عمان أفينيوز مول عن الآخرين.

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