مسقط: في إطار التزامها الراسخ بمسؤوليتها الاجتماعية، وقّعت عمانتل اتفاقية لتجديد التعاون مع جمعية "دار العطاء" من خلال مبادرة " مأمني مسكني "، مواصلة للدعم السنوي الذي تقدمه الشركة لصيانة وترميم منازل الأسر المستحقة في مختلف ولايات السلطنة، وذلك ضمن مبادرة "صيانة المنازل" التي أطلقتها الشركة بالتعاون مع جمعية دار العطاء عام 2014.

وقع الاتفاقية كل من المهندس سامي بن أحمد الغساني الرئيس التنفيذي للتقنية والرقمنة بعمانتل ومن جانب جمعية دار العطاء وقع الاتفاقية المكرمة مريم بنت عيسى الزدجالي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

يأتي تجديد هذه الاتفاقية تأكيداً على استراتيجية عمانتل للمسؤولية الاجتماعية، التي تضع رفاهية الإنسان العُماني في صميم أولوياتها، وتسعى من خلالها إلى تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وتحقيق أثر ملموس في حياة الأفراد والمجتمعات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

منذ انطلاق المبادرة، وفّرت عمانتل خدمات الصيانة والتجديدات الأساسية للمنازل، بما يضمن عيش الأسر المستحقة في بيئة آمنة وكريمة. ومنذ عام 2015، خصصت الشركة موازنة سنوية قدرها 100,000 ريال عُماني لدعم صيانة نحو 20 منزلاً سنوياً، مع تقديم دعم إضافي في الحالات الاستثنائية مثل الأنواء المناخية والكوارث الطبيعية، لمساعدة الأسر المتضررة على إعادة بناء منازلها. ونتيجة لهذا الالتزام المتواصل، بلغ إجمالي الدعم المقدم من عمانتل أكثر من مليون و200 ألف ريال عُماني تم عبره صيانة 252 منزلًا في مختلف محافظات السلطنة حتى اليوم.

وتؤمن عمانتل بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الإنسان، ومن هنا حرصت على تجديد شراكتها المتواصلة مع جمعية دار العطاء، التي تعتز بها وتعتبرها نموذجاً للتكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتفخر عمانتل بأن يتزامن توقيع هذه الاتفاقية مع احتفالات السلطنة باليوم الوطني وهذا انعكاسا لالتزامها المتجدد تجاه الوطن وأبنائه، ويجسد رؤيتنا في بناء مجتمع متماسك ينعم بالاستقرار والكرامة.

وتُعد هذه المبادرة " مأمني مسكني " إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية عمانتل للمسؤولية الاجتماعية، التي تركز على دعم المبادرات الوطنية المستدامة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040. وتؤكد عمانتل عبر مثل هذه المبادرات النوعية التزامها بمواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لأبناء الوطن، مستلهمةً من قيم العطاء والولاء التي يجسدها اليوم الوطني.

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

