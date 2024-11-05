يقدم المتجر عطر Leo Messi Eau De Parfum الذي سيتم إطلاقه قريباً للشراء في الإمارات العربية المتحدة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: افتتحت كيمست ويرهاوس، العلامة الرائدة في أستراليا في قطاع الصيدلة، أول متجر لها رسمياً في الإمارات العربية المتحدة في مركز الغرير بدبي. وتم الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات، احتفالاً بدخول علامة كيمست ويرهاوس إلى الشرق الأوسط ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي.

تشتهر شركة كيمست ويرهاوس بتقديم العلامات التجارية الحقيقية بأسعار مخفّضة حقيقية، حيث تقدم تجربة تسوق شاملة إلى الإمارات العربية المتحدة. يجمع المتجر بين السهولة والراحة للعملاء مع مجموعة واسعة من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة في مجال الصحة والعافية والجمال بأسعار تنافسية للغاية، ليتيح بذلك المزيد من الخيارات ويضمن قيمة أكبر للعملاء.

وكان تقرير في بوسطن كونسلتينج جروب أفاد أن المرضى يسعون بشكل متزايد إلى القدرة على تحمل التكاليف والشفافية في خيارات الرعاية الصحية الخاصة بهم. لذلك صممت العلامة لتلبية متطلبات المجتمعات المتنوعة في الإمارات العربية المتحدة، لتمنح الأولوية للجودة والقيمة لمستهلكيها.

ويعتبر اختيار مركز الغرير استراتيجياً لافتتاح أول فرع لصيدلية كيمست ويرهاوس في الإمارات العربية المتحدة. وبفضل موقعه المميز، ولكونه وجهة رئيسية للمتسوقين، وطابعه العالمي الذي يتميز به المركز التجاري، والمجتمع الدولي الذي يضمه، فإنه يتماشى تماماً مع السوق المستهدفة للعلامة التجارية. وباعتبارها صيدلية معروفة بتقديم أسعار تنافسية، فهناك إمكانات قوية للتواصل مع الجمهور وإحضار تجربة الصيدلة المحلية إلى دبي.

وفي تعليق له، قال برياش باراي، الرئيس التنفيذي لعلامة كيمست ويرهاوس في الإمارات العربية المتحدة: "ضمن مساعينا لمزيد من التوسع العالمي، يسعدنا أن نعلن حضورنا في الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر سوقاً مزدهرة ومعروفة بإبداعها في مجال الرعاية الصحية. تقدم علامة كيمست ويرهاوس تجربة تسوق سلسة تسمح للمستهلكين بالاستمتاع بأفضل العلامات التجارية بأكثر الأسعار تنافسية".

وأضاف: "إن الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال عالمي يجعلها نقطة دخول مثالية إلى الشرق الأوسط، بما يتماشى مع استراتيجيتنا العالمية لتعزيز الاتصال وانتشار العلامة التجارية. نتطلع إلى المساهمة في رؤية الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نقدم مفهوماً جديداً في مجال تجارة التجزئة للصيدليات".

وفي تعليق له حول أهمية الترحيب بمتجر "كيمست ويرهاوس" وكيف تتماشى هذه الشراكة مع رؤية مركز الغرير لتوفير تجربة تسوق غنية، قال مايكل بيفرلي، نائب الرئيس التنفيذي لمركز الغرير: "في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة التسوق لزوارنا، يسعدنا الترحيب بانضمام متجر "كيمست ويرهاوس" إلى مركز الغرير - أول متجر للعلامة الأسترالية في المنطقة. ويمكن لعملائنا أن يتوقعوا متجراً شاملاً لجميع مشترياتهم لمنتجات الرعاية الصحية، من الأدوية والفيتامينات إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالأطفال، وكلها معروضة بأسعار معقولة. تعكس هذه الإضافة التزام مركز الغرير المستمر بتلبية متطلبات عملائنا والمساهمة في تحسين رفاهية مجتمعنا".

وكجزء من الافتتاح، سيتوفر عطر Leo Messi Eau De Parfum الذي سيطرح قريباً في متاجر كيمست ويرهاوس حول العالم، لتصبح ذلك واحداً من اثنين فقط من تجار التجزئة العالميين الذين يقدمون هذا العطر الحصري. وإلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات، من المقرر أن يحظى هذا الإطلاق باهتمام بالغ على مستوى المنطقة.

واحتفالاً بإطلاق أول متجر لعلامة كيمست ويرهاوس، يمكن للعملاء إن يتطلعوا إلى عروض ترويجية حصرية وهدايا مذهلة وخاصة طوال أسبوع الإطلاق. ويدعو المتجر المتسوقين لزيارة المتجر للاستفادة من هذه العروض الفريدة واكتشاف القيمة الاستثنائية للعلامات التجارية الحقيقية بأسعار مخفضة حقيقية.

كما يستعد مركز برجمان ليكون الموقع التالي لعلامة كيمست ويرهاوس في الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً على التزام العلامة التجارية بالتوسع السريع في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

حول كيمست ويرهاوس:

يعتبر كيمست ويرهاوس أكبر بائع تجزئة للأدوية في أستراليا، حيث يمتلك أكثر من 500 متجر في أستراليا ونيوزيلندا والصين وأوروبا. ويقدم مجموعة واسعة من منتجات الصحة والجمال والعافية بأسعار منخفضة يومية، مع التركيز بقوة على العلامات التجارية الحقيقية والتوفير الحقيقي.

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