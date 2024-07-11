دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسيع تعاونها مع شركة "إس بي بي للمضخات" ومقرها المملكة المتحدّة، وذلك لتزويد المرحلة الرابعة من مشروع عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد، ومشاريع فيستا وواحة الشاطئ في مدينة دبي للاستوديوهات، بمضخات المياه المبردة المتقدمة وعالية الجودة.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته لمواصلة الشراكة مع "إس بي بي للمضخات"، قائلاً: "بعد مساهماتهم الاستثنائيّة في مشاريعنا السابقة، قررنا تمديد شراكتنا التي تغطي الآن المرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا، ومشاريع فيستا وواحة الشاطئ في مدينة دبي للاستوديوهات. سيضمن هذا التعاون استفادة المستثمرين والمستخدمين النهائيين لدينا من إمدادات وملحقات مضخات المياه المتميزة، مما يعزز الأداء والمتانة والاستدامة".

وقد تأسست "إس بي بي للمضخات" عام 1875 في المملكة المتحدّة، وتعتبر شركة تصنيع رائدة عالميًا للمضخات والأنظمة الصناعية، وتوفّر مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك مضخات الطرد المركزي، والمضخات المصممة حسب الطلب، ومضخات الحماية من الحرائق، ومضخات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومضخات المياه ومياه الصرف الصحي. وتقدم الشركة خدماتها لمختلف القطاعات مثل النفط والغاز ومرافق المياه وتوليد الطاقة، وتشتهر بحلولها الموثوقة وعالية الجودة، وبفضل تواجدها الدولي القوي توفر الشركة حلول ضخ مخصصة وفعالة لتلبية المتطلبات الصناعية المختلفة.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وقد تم بناء مشروع "فيستا" للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو على شارع حصة قرب شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من المناطق المختلفة.

وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغير ذلك الكثير. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

من جانبه يتكون مشروع "واحة الشاطئ" من مبنيين يشتملان على 476 استوديو، و200 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم. ويتميز المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع، بوجود مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حوض السباحة الكبير الذي يحاكي شاطئ البحر والذي يسلط الضوء على الفناء الرئيس للمشروع، وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية جديدة تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة لضمان الراحة لجميع المقيمين.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا