دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز تحولها الرقمي من خلال اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة، وتهدف من خلال هذا التحول إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز تفاعل العملاء، وتوفير تجربة اتصال سلسة. وتشمل أحدث الحلول التي تبنتها الشركة نظام جرد إلكتروني، وتطبيق متطور للأجهزة المحمولة، وحزمة اتصالات موحدة مدعومة بتقنية "أفايا"، بالإضافة إلى اعتماد نظام "إس إيه بي" لتحسين العمليات التجارية.

وفي إطار التزامها بالابتكار، أطلقت عزيزي أداة متقدمة تتيح للمشترين المهتمين تصفح وحجز الوحدات مباشرةً عبر موقعها الإلكتروني. ويضمن هذا التحديث مزيدًا من الشفافية والراحة، ما يخلق تجربة شراء سلسة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإطلاق تطبيق عزيزي الذي يتيح إمكانية الوصول الفوري إلى قوائم الوحدات المحدثة ومنصة مركزية للعملاء. ومن خلال دمج تتبع المشتريات، وإدارة الوثائق والمستندات، والمراسلة المباشرة في واجهة واحدة سهلة الاستخدام، يساهم التطبيق في تقليل الأعباء اليدوية على فرق المبيعات بنسبة تزيد عن 50% ويعزز رضا المستخدمين بنسبة 40%، ما يضمن تواصل جميع الأطراف وإشراكها منذ الاستفسار الأول وحتى تسليم الوحدة.

وأطلقت الشركة أيضًا منصة اتصالات مؤسسية متطورة تعتمد على تقنية "أفايا" وتتكامل بسلاسة مع "Microsoft Teams". وتجمع هذه المنصة، المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، بين خدمات الصوت والرسائل ومؤتمرات الفيديو في بيئة آمنة، ما يسهم في تسريع أوقات الاستجابة وتعزيز الأمان.

علاوة على ذلك، تعزز الشراكة الاستراتيجية مع "إس إيه بي" من قدرات الشركة من خلال تقديم حلول "رايز ويذ إس إيه بي" RISE with SAP السحابية الخاصة ونظام "إس/4 هانا" من "إس إيه بي" SAP S/4HANA، ما يشكل أساسًا قويًا لعملياتها. وستساعد هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين سير الأعمال وإدارة الفرق وتقديم خدمة متميزة للعملاء. ومن خلال هذه التحسينات، تعمل عزيزي على توسيع نطاق أعمالها لتسليم 150,000 وحدة ودخول قطاع الضيافة بمرونة أكبر ورؤية شاملة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "نحن ملتزمون بتقديم حلول مبتكرة تعزز الإنتاجية والشفافية والتواصل. وتعد الخطوات التي اتخذناها مثل إطلاق نظام الجرد الإلكتروني، وتطبيق عزيزي، وحزمة الاتصالات الموحدة، واستخدام تقنيات "إس إيه بي"، محورية في سعينا لتحقيق التميز في قطاع العقارات. وتُمكّننا هذه الجهود من خدمة عملائنا بشكل أفضل، وتبسيط الإجراءات، ووضع معايير جديدة في هذا القطاع."

ومن خلال هذه المبادرات التحويلية الجديدة، تعزز شركة عزيزي للتطوير العقاري مكانتها الرائدة وتؤكد التزامها بالابتكار، ما يضمن تجربة متميزة لجميع أصحاب المصلحة.

"عزيزي للتطوير العقاري" حول شركة

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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