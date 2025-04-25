دبي: أعلنت شركة عزيزي للتطوير، المطور الخاص الرائد في الإمارات، عن استقبال مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة "تولسا"، وذلك في إطار برنامجها المميز "برج عزيزي العالمي للجامعات"، الذي تم إطلاقه في يناير 2025، ومن المقرر أن تستضيف الشركة أكثر من 100 جامعة من أكثر من 70 دولة بحلول نهاية عام 2028 بهدف استعراض خبرات إمارة دبي في مجال الهندسة والعمارة مع المواهب العالمية الناشئة.

وبعد زيارات الطلاب من "الجامعة الأمريكية بالقاهرة" في يناير وجامعة "ميدلسكس" بلندن في فبراير، وصلت مجموعة مكونة من ثمانية طلاب وعضوين من أعضاء هيئة التدريس من جامعة "تولسا" إلى دبي بتاريخ 21 أبريل. وضمت المجموعة طلاباً من السنة الثالثة والرابعة، منهم غوينيث مادهان، وتري ديلوزيير، وغزال خان، وكريس هوبتون، ومادلين مينين، وسكايلر ليذرمان-رودجرز، وخوان رينوسو كاربونيل، وتشيريش وارن-بارسونز، والدكتورة ماري موران من فرع الهندسة الميكانيكية، والدكتور ويليام فريدل من فرع الهندسة الكهربائية.

وأثناء تواجدهم في دبي، قام الطلاب بجولة في موقع "برج عزيزي"، الذي سيصبح ثاني أطول برج في العالم، وشاركوا في محاضرات قدمها بعضٌ من أبرز الخبراء، وقاموا بحضور جولات إرشادية للتعرف على جوانب الهندسة المدنية والإنشائية، والتصميم المعماري، بالإضافة إلى خطط الميكانيكا والكهرباء والسباكة، والتصميم الداخلي وخطط البناء الخاصة بالمشروع. كما أتيحت للطلاب فرصة التواصل مع كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في عزيزي، مثل كانغ سانغ كو، المهندس الشهير من كوريا الجنوبية والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لـ"برج عزيزي". ويشرف كانغ، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في الإشراف على بعض من أرقى مشاريع ناطحات السحاب في العالم، بما في ذلك برج خليفة، على عملية تشييد "برج عزيزي". كما يعمل على ضمان إكمال المشروع في الوقت المحدد، واستيفائه لأحدث المعايير العالمية في التكنولوجيا وممارسات البناء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يشرفني الترحيب بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الجامعة التي تخرجت منها، جامعة "تولسا"، وذلك في إطار برنامج "برج عزيزي العالمي للجامعات" الذي يجسد التزامنا بتمكين وإلهام الجيل القادم من المهندسين، من خلال تعريفهم بمشاريع دبي الرائدة. وأتطلع إلى تبادل الأفكار ورؤية كيف سيطبق الطلاب ما يتعلمونه هنا في بلدانهم وحول العالم."

ويبرز برنامج "برج عزيزي العالمي للجامعات" التزام عزيزي بتعزيز تبادل المعرفة ومساهمتها في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز. ويهدف البرنامج إلى جمع وفود من مختلف التخصصات الهندسية من جميع أنحاء العالم في سلسلة فريدة من الزيارات التعليمية إلى دبي، موفراً تجربة قيمة في التطبيق العملي للتصميم المعماري والممارسات المستدامة ودمج التقنيات المتقدمة في تطوير المباني. ومن المتوقع وصول دفعة جديدة من الطلاب من جامعة "بيتس بيلاني" في الهند في شهر مايو المقبل.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري:

عزيزي للتطوير العقاري هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

وتتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة عزيزي بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاصة بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من ڤينيس "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي.

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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