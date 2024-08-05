دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع شركة "دي إس جي إن"(dsgn) لتقديم خدمات استشارية لتصميم برج عزيزي، ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، والذي سيُشيد على موقع متميز ورئيس على شارع الشيخ زايد بدبي.

وتُعتبر "دي إس جي إن" (dsgn)شركة استشارية بارزة في مجال التصميم الداخلي وتتميّز بإبداعها وتنوعها ونهجها العملي في مختلف القطاعات، بما في ذلك المشاريع التجارية والمجتمعيّة والضيافة. وتتخصص الشركة في العمارة الداخلية والتصميم وتخطيط المساحات وتجهيزات الأثاث والمعدّات، وبفضل الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريقها الإداري، نجحت الشركة في خدمة أكثر من 100 عميل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. كما ساهمت في العديد من المشاريع الضخمة، مثل فندق فيدا بيتش في ميناء خور دبي، وجميرا النسيم في مدينة جميرا، وسانت ريجيس داون تاون دبي، و"إل إكس آر" مانجو هاوس في جزر سيشيل، وفندق من فئة 5 نجوم وشقق فندقية فاخرة في الخبر بالمملكة العربية السعودية، ومنتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وغيرها.

وصرح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري بالقول: "حققت شركة "دي إس جي إن"(dsgn) نتائج رائعة على مستوى العالم. وتسلط هذه الشراكة الضوء مرة أخرى على التزامنا بتعزيز مفهوم التصميم والابتكار لدينا حيث نتعاون لتطوير معلم سيضع معايير جديدة ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة ولكن أيضًا على مستوى العالم".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء برج عزيزي خلال أربع سنوات ليكون ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، وسيضم مركزاً تجارياً متعدد المستويات، ووحدات سكنية راقية وشقق بنتهاوس فاخرة، وفندق 7 نجوم، ومنصة مراقبة، والعديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مرافق راحة متنوعة ومزايا فريدة من نوعها.

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