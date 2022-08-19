دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى اتفاقية مع "إس كي إم لتكييف الهواء"، الشركة الشهيرة في مجال توفير حلول تكييف الهواء والتدفئة، لتوريد وتركيب لفائف المراوح عالية الجودة، ووحدات ضخ الهواء النقي عبر ثلاثة مبانٍ في بارك أفينيو بمدينة محمد بن راشد، الوجهة الحيوية المرموقة ذات الموقع الاستراتيجي المتميز في أكثر المناطق جاذبية بدبي.

وتعتبر "إس كي إم" إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على مستوى المنطقة، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات المتطورة، إلى جانب اعتمادها على أحدث التقنيات.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "إن تعاوننا المباشر مع "إس كي إم يمثل خطوة مهمة أخرى للتوصل إلى أفضل الصفقات مع نخبة الموردين في مختلف المجالات لضمان الجودة والاستدامة للمقيمين في مشاريعنا. لقد أثبتت هذه الشركة جدارتها كخيار أفضل بفضل ممارساتها القائمة على المعايير الصارمة لمراقبة الجودة، يضاف إلى ذلك تفوقها التكنولوجي مقارنة بنظيراتها من الشركات الأخرى في السوق، وسمعتها الراقية محلياً وعالمياً. وجاء اختيارها بناءً على هذه الأسس ضمن سجلها الحافل بالكثير من الإنجازات، ومنتجاتها المعتمدة من قبل هيئات ومؤسسات بارزة".

ويتألف "بارك أفينيو" من 372 وحدة سكنية و 29 مساحة للتجزئة، حيث يضم كل واحد من المباني الثلاثة صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة مجهزاً بالكامل. ويتقدم العمل بسرعة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الهيكيلية في "بارك أفينيو 1" بنسبة 84%، في حين وصلت أعمال الهيكل في "بارك أفينيو 2 و 3" إلى 96% و 97% على التوالي. وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة لتصل إلى 340 فرداً لتعزيز سرعة أعمال البناء.

ويقوم تصميم مشروع عزيزي بارك أفينيو حول مفهوم الصفاء المتصل مع محيطه، وهو نموذج للموقع الاستراتيجي المريح الذي يسهل الوصول إليه، ليقدم ملاذاً خاصاً يتسم بالهدوء داخل المدينة، لاسيما وأنه سيكون محاطاً بالمساحات الخضراء. وتقع المباني الثلاثة على مقربة من عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان

ون مول القادم، و "ميدان جراند ستاند" و "ذا تراك"، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات البانورامية التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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