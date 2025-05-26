الاتفاقية تهدف إلى استكشاف فرص تطوير منصة عمليات متكاملة قابلة للتوسع لإدارة أساطيل التنقل من الجيل التالي، تجمع بين خدمات التوصيل بالتنقل التقليدي والتنقل ذاتي القيادة.

مذكرة التفاهم تسرع وتيرة التحول في قطاع التنقل الحضري في المملكة بما يشمل طرح المركبات ذاتية القيادة.

التعاون يهدف إلى توفير30 ألف فرصة اقتصادية للكوادر الوطنية والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

جدة، السعودية: أعلنت عبداللطيف جميل وأوبر تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز UBER) عن توقيع مذكرة تفاهم يتم بموجبها استكشاف فرص تطوير منصة عمليات متكاملة قابلة للتوسع لإدارة أساطيل التنقل من الجيل التالي. وذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وتأمين فرص أكثر لزيادة الدخل للكوادر الوطنية.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً خلال الفترة التي عقد فيها منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي وقد حضر مراسم التوقيع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح. وتهدف المذكرة إلى المساهمة في تسريع وتيرة التحول في قطاع التنقل الحضري في مختلف أنحاء المملكة، بما يشمل طرح المركبات ذاتية القيادة. وقد وقع مذكرة التفاهم من قبل الطرفين، كل من حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، السعودية، ودارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر.

آفاق جديدة لانتشار التنقل ذاتي القيادة

تعد المركبات ذاتية القيادة عنصر أساسي في مستقبل قطاع التنقل. وتعتزم أوبر إرساء مستقبل مشرق مشترك في مجال النقل بالاعتماد على حلول التنقل الكهربائية وذاتية القيادة، حيث تعمل مع 18 شريك رائد عالمياً في هذا المجال. وتمثّل السعودية وجهة رئيسية للتحول الحضري ودمج المركبات الذاتية ضمن منظومة التنقل الحديثة. وستلعب عبداللطيف جميل، بالتعاون مع أوبر، دوراً محورياً في تسريع وتيرة اعتماد مركبات ذاتية القيادة في المملكة ودعم الأساطيل المحلية.

تطوير قطاع التنقل الحضري يدعم جهود التنويع الاقتصادي

سيتعاون الطرفان لبناء أسطول تنقل قابل للتوسع يسهم في توفير30 ألف فرصة اقتصادية للكوادر الوطنية. ونظراً للدور المحوري الذي يلعبه قطاع التنقل في مسيرة التحول الحضري في المملكة، تُعنى مذكرة التفاهم بالفرص الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات السائقين والركاب والسياح بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. ومن خلال دمج الكفاءة التشغيلية العالية والخبرة المحلية التي تتمتع بها عبداللطيف جميل مع شبكة أوبر العالمية وتقنياتها المبتكرة في مجال التنقل، يسهم هذا التعاون في دعم التنويع الاقتصادي، والارتقاء بمشاريع المملكة الضخمة والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل، السعودية: "يعكس تعاوننا مع أوبر رؤيتنا المشتركة الرامية إلى إرساء مستقبل أكثر ذكاءً وأسهل وصولاً بإتاحة المركبات ذاتية القيادة. ويسرنا التعاون مع هذه الشركة الرائدة في قطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار مساعينا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها قدوة يحتذى بها في الارتقاء بمستقبل التنقل. كما تبرز اهمية هذه الاتفاقية في مساهمتها في خلق فرص اقتصادية للكوادر الوطنية". كما قدم حسن شكره الجزيل لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر على حضوره توقيع المذكرة.

ومن جانبه، قال دارا خوسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: "تعد السعودية سوق بالغة الأهمية لشركة أوبر. ويسعدنا التعاون مع عبداللطيف جميل من أجل تطوير مستقبل التنقل الكهربائي والتشاركي وذاتي القيادة في مختلف أنحاء المملكة، إلى جانب خلق فرص لزيادة الدخل للكوادر الوطنية. ونسعى أن تكون أوبر المنصة الأفضل التي تشمل تقنيات السيارات ذاتية القيادة، وسنواصل في مساعدة الأشخاص على الوصول إلى أي مكان يريدونه بكل سهولة وراحة عبر توفير حلول تنقل تقليدية وذاتية القيادة".

في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تطوير قطاع التنقل، تطمح عبداللطيف جميل وأوبر إلى إرساء معايير متطورة لمستقبل القطاع، ووضع خطة عمل قابلة للتوسع يمكن تطبيقها على المستوى الدولي.

لمحة حول شركة أوبر

تتميز أوبر برسالتها الرامية إلى خلق الفرص من خلال التطور. وقد بدأت الشركة مشوراها في عام 2010 بهدف حل مشكلة بسيطة تتمثل في كيفية الحصول على خدمة توصيل بالسيارة بكل سهولة. ومع تنفيذ الشركة لأكثر من 58 مليار رحلة توصيل، فقد أسهمت في طرح منتجات ساعدت من خلالها على توصيل الأشخاص إلى الوجهات التي يرغبون في الذهاب إليها. كما نجحت في الارتقاء بمفهوم توصيل الأشخاص والطعام والأغراض في مختلف أنحاء المدن، ما جعل من أوبر منصة لإطلاق العنان لعالم واسع من الفرص الجديدة.

لمحة حول عبداللطيف جميل

عبداللطيف جميل هي اسم العلامة التجارية المرتبطة بمحفظة من الأعمال الدولية المستقلة والمتنوعة التي أسستها عائلة جميل السعودية. وترسم عبداللطيف جميل، المعترف بها دولياً لأكثر من 80 عامًا، ملامح مستقبل القطاعات الرئيسية للأعمال التي تنشط بها، وهي: التنقل، والطاقة والمياه، والخدمات المالية، والاستثمارات، والصحة. وتلتزم عبداللطيف جميل بمواصلة الاستثمار في الكوادر البشرية والأعمال التجارية والتكنولوجيا والمجتمع.

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