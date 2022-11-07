· المشروع يتوزع على عدة منشآت وما يزال قيد الإنشاء من قبل شركة ووتيس إس إيه

· استطاعة المشروع تعادل 600 ميجاوات، وهو واحد من أكبر مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في اليونان

دبي - أعلنت فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (FRV)، الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة والتابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، عن استحواذها على حصة الأغلبية في أحد أكبر مشاريع أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في اليونان باستطاعة إجمالية 600 ميجاوات.

وتتولى شركة ووتيس إس إيه حالياً تطوير المشروع ومن المتوقع دخوله حيّز التشغيل بين الربع الأخير من عام 2023 والربع الثاني من عام 2024. ويستفيد المشروع من الخبرة المتعمقة لفوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات وإلمام شركة ووتيس الواسع في البيئة المواتية للتطوير في اليونان.

وتُعد ووتيس إس إيه واحدة من الشركات اليونانية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهي تختص بإدارة الأصول وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات لتشغيل محطات الطاقة المتجددة. وتحظى الشركة بأحد أضخم مراكز المراقبة وأكثرها تطوراً على مستوى أوروبا والذي تم بدء تشغيله منذ عام 2015، ما أتاح لها توفير مجموعة متكاملة من خدمات تجميع الطاقة والخدمات التقنية والتجارية فضلاً عن خدمات صيانة وتشغيل محطات طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: "يسرنا المشاركة في هذا المشروع، ولا سيما في ضوء الالتزام اللافت الذي أظهرته اليونان بتحقيق هدفها في مضاعفة قدراتها في مجال الطاقة الخضراء بحلول عام 2030. ونحرص في عبداللطيف جميل للطاقة على دعم التوجه نحو الطاقة الخضراء واعتماد نموذج طاقة أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه، قال أندريا فونتانا، المدير العام لفوتواتيو أوروبا: "يُعد هذا الاستحواذ خير مثال على خطط التوسع العالمية لدى فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، والتي نجحت حتى اليوم في بناء ما يزيد عن 50 محطة لتوليد الطاقة المتجددة في دول عدة، بما في ذلك إسبانيا وأستراليا والمكسيك والأورغواي وتشيلي وإيطاليا والهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأرمينيا والأردن. وتعتزم الشركة اليوم إطلاق مشاريع أخرى جديدة في أسواق أخرى".

وبدوره، قال أثناسيوس كراديماس، الرئيس التنفيذي لشركة ووتيس إس إيه: "حظيت أنظمة تخزين الطاقة باهتمام متزايد بفضل دورها الاستراتيجي في الحد من تأثيرات الأزمة المناخية".

كما تعتزم فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة التعاون مع شركة ووتيس لتطوير وتشغيل عدد من المشاريع الجديدة في اليونان.

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لمحة حول عبداللطيف جميل للطاقة

تأسست عبداللطيف جميل للطاقة في عام 2012، وتُعد حالياً شركةً مستقلة ورائدة في مجال إنتاج الطاقة ومزود خدمات رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تقدم خدماتها في 16 دولةً في مختلف أنحاء العالم، وتشمل إمكاناتها المتطورة مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وحلول إنتاج الطاقة من النفايات والحلول البيئية، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: alj.com/energy

لمحة حول فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة

تُعد فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، إحدى الشركات التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، شركة رائدة عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وشهدت فوتواتيو تطوراً كبيراً من تطوير مشاريع الطاقة إلى شركة مستقلة ومختصة بإنتاج الطاقة، بما ينسجم مع هدفها لمواصلة مسيرة الريادة في إرساء مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وتسعى فوتواتيو لتكون المنصة الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث قامت بتسريع نموها من خلال الاستفادة من عوائد أنشطتها التجارية ومساهمات الجهات المعنية وتدوير الأصول عن طريق بيع حصص الأقلية. وتعتزم فوتواتيو الاستثمار بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بهدف مضاعفة إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي نفذتها من 2 جيجاوات في عام 2021 إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2024.

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