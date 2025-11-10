التعاون يبدأ من خدمات الخزانة العالمية والحلول الرقمية التي تقدمها وورلد فيرست التابعة لآنت إنترناشيونال

آنت إنترناشيونال تتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها وتتعاون مع البنوك العالمية وشركاء الدفع الإلكتروني ومنصات القطاع لتعزيز النمو الشامل للشركات بمختلف أحجامها من خلال حلولها الابتكارية في التكنولوجيا المالية

الرياض وسنغافورة - أعلنت عبداللطيف جميل للتمويل، الرائدة في حلول وخدمات التمويل المبتكرة ويشرف عليها البنك المركزي السعودي، وآنت إنترناشيونال، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في المدفوعات الرقمية والرقمنة والتكنولوجيا المالية، عن توقيع مذكرة تفاهم بهدف استكشاف فرص التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية بالسعودية. وبموجب هذا التعاون، تتطلع الجهتان إلى تعزيز وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة، عبر تزويدها بخدمات رقمية متطورة.

ويعتزم الطرفان التعاون في تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية المبتكرة، الموجهة إلى الشركات والمستهلكين داخل المملكة. وعلى وجه الخصوص:

استكشاف سبل استفادة عبداللطيف جميل للتمويل من القدرات التقنية المتقدمة التي تمتلكها شركة وورلد فيرست، المنصة المتكاملة التابعة لآنت إنترناشيونال للمدفوعات الرقمية عبر الحدود وحلول إدارة الخزينة، وذلك في سبيل دعم استراتيجية التحول الرقمي لعبداللطيف جميل للتمويل ضمن منظومتها الواسعة من الأنشطة المالية والاستهلاكية.

التعاون في تطوير حلول متقدمة للمدفوعات العابرة للحدود، من خلال الاستفادة من منصة أليباي بلس بوصفها البوابة العالمية للمحافظ الإلكترونية التابعة لآنت إنترناشيونال، وذلك بهدف دعم التوسع المحلي والدولي لعملاء شبكة التجار الواسعة التابعة لعبداللطيف جميل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

تعزيز التعاون المشترك في فرص التمويل المضمَّن، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية التي تمتلكها آنت إنترناشيونال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الشريف، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: "يشكل تعاوننا مع آنت إنترناشيونال خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تشجيع الابتكار ودعم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول مالية أكثر شمولية في المملكة العربية السعودية. ونواصل حرصنا وإهتمامنا لدعم التقدم في القطاع المالي ودعم الإقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وذلك في ضوء النمو الكبير الذي تشهده منظومة التكنولوجيا المالية على مستوى المملكة".

ومن جانبه، قال ليمينج تشين، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الاستدامة في آنت إنترناشيونال: "تكتب مذكرة التفاهم فصلاً جديداً في مسيرة آنت إنرناشيونال لبناء شراكات متنوعة مع رواد القطاع في المنطقة، بما يدعم جهود المملكة العربية السعودية في تطوير الاقتصاد الرقمي".

ومن جهتها، قالت كلارا شي، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد فيرست: "يشرفنا في وورلد فيرست وآنت إنترناشيونال أن ندعم رسالة عبداللطيف جميل للتمويل، الرامية إلى توفير خدمات مالية ورقمية متنوعة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز التجارة الإقليمية، ودعم التحول الرقمي الطموح الذي تشهده المملكة، من خلال الجمع بين إمكاناتنا المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية، وخبرة عبداللطيف جميل للتمويل ومنظومتها المتكاملة".

يُذكر أن آنت إنترناشيونال تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتدير عملياتها الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتوفر آنت إنترناشيونال منصة عالمية لخدمات المحافظ الاستثمارية، والمدفوعات التجارية، والحسابات الموحدة، والتمويل المضمَّن، وذلك من خلال علاماتها التجارية الكبرى أليباي بلس، وأنتوم، ووورلد فيرست، وبيتر. وفي عام 2025، افتتحت آنت إنترناشيونال أول مكتب لها في الشرق الأوسط بمدينة الرياض، على أن تقوم في عام 2026 بدمج منصة أليباي بلس مع منظومة المدفوعات الوطنية "مدى" في المملكة العربية السعودية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين الخدمة المقدمة إلى العملاء في قطاع التجزئة في المملكة، ودعم قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مستندةً إلى الوصول الواسع الذي تتمتع به عبداللطيف جميل للتمويل داخل المملكة، والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها آنت إنترناشيونال.

لمحة حول عبداللطيف جميل للتمويل

تلتزم عبداللطيف جميل للتمويل، التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز تمكين العملاء ويلبي احتياجات سوق التمويل المتطورة. وفي عام 2024، نجحت في تخطي حاجز 3.5 مليار ريال سعودي في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال برنامج "باب رزق جميل للتمويل متناهي الصغر"، حيث دعمت أكثر من 283,000 رائد أعمال ومنشأة صغيرة حتى الآن.

لمحة حول وورلد فيرست

تقدم وورلد فيرست خدمات المدفوعات الدولية وحلول إدارة الخزينة من خلال حساب أعمال عالمي موحد، لتساعد على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي. وتعمل الشركة على تبسيط العمليات المالية الأساسية ضمن حساب واحد متكامل، وتشمل هذه العمليات المدفوعات الدولية، والتحصيلات، وتحويل العملات، وإدارة الخزينة وغيرها. كما توفر أعلى معايير الأمان والموثوقية عند إجراء المعاملات، بالاستفادة من القدرات التقنية لشركتها الأم آنت إنرناشيونال. وقد قدمت وورلد فيرست الدعم لأكثر من 1.2 مليون عميل، وسمحت لهم بإجراء معاملات بأكثر من 100 عملة وفي أكثر من 210 دولة ومنطقة. لمزيد من المعلومات حول وورلد فيرست، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.worldfirst.com.

لمحة حول آنت إنترناشيونال

آنت إنترناشيونال هي شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية، ومزود بارز لحلول التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية. وتتخذ آنت إنترناشيونال من سنغافورة مقراً لها، وتدير عملياتها الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وتستند منهجية عمل الشركة إلى التعاون مع شركاء بارزين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز قدرات منصتها الموحدة للتكنولوجيا المالية على دعم المؤسسات المالية والتجارية من مختلف الأحجام، وتمكين هذه الجهات من تحقيق التنمية الشاملة من خلال مجموعة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والخدمات المالية المبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ant-intl.com/

إشعار حقوق الطبع والنشر وإخلاء المسؤولية

© عبداللطيف جميل للتمويل جميع الحقوق محفوظة. يُمثل اسم "عبداللطيف جميل للتمويل " وشعارها المكتوب والتصميم الخماسي الشكل علاماتٍ تجارية أو علامات تجارية مُسجلة.

تشير عبارة "عبداللطيف جميل للتمويل" على نطاق واسع إلى عدة كيانات قانونية متميزة ومنفصلة ومستقلة. عبداللطيف جميل للتمويل ليست في حد ذاتها كياناً متحداً أو جمعية أو تكتلاً لشركة مالكة، ولكنها تشير فقط إلى كيانات قانونية منفصلة كلياً، يشار إليها مجتمعة باسم” عبداللطيف جميل للتمويل”. عبداللطيف جميل للتمويل ليست “مجموعة شركات” كما هو معرّف في المادة 1161(5) من قانون الشركات في المملكة المتحدة لعام 2006، أو “تكتل” كما هو مذكور في القسم 7 من قانون كلايتون الأمريكي لعام 1964.

البيانات

المعلومات الواردة في هذا المستند معدّة لأغراض المعلومات العامة فقط. أي بيانات رقمية مذكورة قد تكون دقيقة حتى نوفمبر 2025، ولكنها قد لا تكون محدّثة في الوقت الحالي وقد تصبح قديمة مع مرور الوقت. في حين يتم بذل كل جهد لضمان دقة وموثوقية المعلومات المقدمة، لا تقدم “عبداللطيف جميل للتمويل” أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بكمال أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة أو توفر المحتوى الوارد في هذا المستند. أي إشارات إلى محتوى هذا المستند هي لأغراض التوضيح والمناقشة فقط، ولا تعني أي ملكية قانونية أو ارتباط رسمي ما لم يُذكر ذلك صراحة. كما أن أي معاملات أو اتفاقيات فعلية تتعلق بمحتوى هذا العرض التقديمي ستتطلب وثائق قانونية منفصلة وإجراءات تدقيق مناسبة. إن الاعتماد على المعلومات المقدمة هو على مسؤوليتك الخاصة. تخلي “عبداللطيف جميل للتمويل” مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الخسائر أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية، أو أي خسائر أو أضرار ناتجة عن فقدان البيانات أو الأرباح الناشئة عن استخدام البيانات الرقمية والمعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي أو فيما يتعلق به.

البيانات الاستشرافية

قد تحتوي هذه الوثيقة على بيانات استشرافية لا علاقة لها بالحقائق التاريخية، وتتعلق بأمور أخرى مثل النتائج، والأحداث، والأنشطة، والتطورات، والظروف، والأفكار، والخطط المستقبلية، أو توقعات الكيانات التابعة لعبداللطيف جميل للتمويل أو إداراتها. عادة ما تُصاغ البيانات الاستشرافية باستخدام كلمات مثل "يتوقع"، "يعتزم"، "يتطلع"، "يخطط"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتنبأ"، "ينوي"، "محتمل"، "ممكن"، "مرجح"، "متوقع"، "توقعات"، "توجهات"، "هدف"، "مستهدف"، "قد"، "سوف"، "يجب"، "يمكن" أو غير ذلك من المفردات أو العبارات المماثلة. ومع ذلك، فإن عدم وجود مثل هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيانات المعنية لا يراد منها استشراف المستقبل. تستند البيانات الاستشرافية إلى التوقعات والافتراضات القائمة في وقت إصدار هذه البيانات، وتخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي يعتبر معظمها خارجاً عن سيطرة الكيانات التابعة لعبداللطيف جميل للتمويل. إذا تبين عدم صحة أياً من هذه التوقعات أو الافتراضات، أو في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، فقد تختلف النتائج والأحداث والأنشطة والتطورات الفعلية أو الظروف المستقبلية بصورة كبيرة عن تلك المعبر عنها صراحةً أو ضمنياً بالبيانات الاستشرافية. علاوة على ذلك، لا تغطي البيانات الاستشرافية سوى الفترة التي صدرت فيها، ولا تتحمل عبداللطيف جميل للتمويل أي مسؤولية أو التزام تجاه تصحيح أو تحديث أي بيانات استشرافية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يشمل البيان التحذيري السابق جميع البيانات الاستشرافية الصادرة عن عبداللطيف جميل للتمويل، أو أي شخص ينوب عنها، سواء تم نشرها كتابةً أو إلكترونياً أو شفوياً.

استبعاد العروض أو اجتذاب العملاء

هذا البيان الصحفي ليس صادراً عن وكيل أو لا يشكل طلباً لاجتذاب وكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي ضمانات أو بالمعاملة المحتملة، ولا يشكل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي اختصاص قضائي يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو استيفاء الشروط المطبقة بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في هذا الاختصاص القضائي. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة إصدار تفي بمتطلبات الفصل 10 من قانون الأوراق المالية، أو الإعفاء منها.

