الرياض / دبي: بدأت شركة " عاج " للاستثمار العقاري في تنفيذ مشروع " لافندر المحمدية " السكني والذي يحتوى على 20 فيلا سكنية كمرحلة أولى، ويقع المشروع ضمن مخطط المحمدية الذي يحتل موقعاً استراتيجياً في وسط محافظة رياض الخبراء.

وأوضح خالد محمد الخضير رئيس مجلس إدارة " عاج " : أن مشروع " لافندر المحمدية " السكني الذي يأتي على مساحة إجمالية تقدر بـ 6000 متر مربع موزعة على عدد (20) فيلا سكنية بالمرافق التابعة للمشروع، حيث تقدر مسطحات البناء لكل فيلا 360 متر مربع، ويمتاز المشروع بوحدات مصممة بشكل عصري ومتوافقة مع أعلى المعايير وأحدث التصاميم الهندسية، التي تلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع السعودي، وتراعي المتغيرات والمستجدات في متطلبات السكن العصرية، كما يضع المشروع في عين الاعتبار مراعاة القدرة الشرائية للفرد، بأن تكون مناسبة لمستوى الدخل بشكل والقدرة الشرائية. "

وأضاف الخضير : " يأتي مشروع " لافندر المحمدية " ضمن استراتيجية شركة "عاج " وتوجهاتها والتي تهتم في إيجاد حلول متميزة وميسرة ومتناسبة ومتوافقة مع الاحتياجات والإمكانيات، فجاء المشروع ليكون ضمن مخطط المحمدية الذي سوف يضم فيه منطقـة مركزية تجاريـة ومرافـق حكومية وخدمات متكاملة، لتضفي التنوع والشعور بالرفاهية على المشروع ليكون خياراً استثنائياً ومثالياً للراغبين في الحصول على منتجات سكنية مناسبة. "

يذكر أن " عاج" هي شركة سعودية مساهمة تابعة لمجموعة الخضير العقارية ومقرها الرئيسي مدينة الرياض ذات خبرة ممتدة لأكثر من 70 عام في مجال الاستثمار العقاري، لديها العديد من المشاريع وأكثر من 1500 منتج عقاري متنوع وتعمل على إنشاء وامتلاك وإدارة (المجمعات السكنية – المجمعات التجارية –محطات الوقود – الأسواق التجارية- المستودعات – المدن الصناعية) والاستثمار في كافة

المجالات العقارية المختلفة، كما تعمل على تطوير وتنويع محافظها الاستثمارية العقارية والمالية إضافة إلى الاستثمار في الصناديق المالية.

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