تشمل الاتفاقية مجالات تعويض الكربون وحماية البيئة والاستدامة

الرياض: وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي الرائد في العالم والأول في الشرق الاوسط، اتفاقية مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية القابضة، بهدف التعاون في مجال تعويض الكربون وحماية البيئة والاستدامة. ويتماشى توقيع الاتفاقية مع أهداف المملكة للوصول الى الحياد الصفري للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2060.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعها كلّ من الأستاذة ريهام الجيزي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية والأستاذ وليد الأحمد، المدير العام للاتصال المؤسسي في طيران ناس؛ إلى إرساء أُسس التعاون بين الجانبين وتحديد الشروط ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في سوق الكربون الطوعي، بما في ذلك المشاركة في منصة تداول أرصدة الكربون التي سيتم إطلاقها خلال شهر نوفمبر 2024م من قبل شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية.

وأوضح المدير العام للاتصال المؤسسي في طيران ناس وليد الأحمد أن الاتفاقية تنسجم مع استراتيجية الشركة في مجال الاستدامة الهادفة إلى تبني مبادرات ذات أثر مستدام على البيئة والمجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن طيران ناس يتجه إلى تدشين برنامج تعويض الكربون بشكل طوعي بمشاركة المسافرين على رحلاته الداخلية والدولية. وأكد أن الشراكة مع شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية ستشكل إضافة نوعية لبرامج الاستدامة في طيران ناس وستضمن انسجام مبادراتها مع المستهدفات الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية والوفاء بالتزامات المملكة في اتفاقية المناخ.

من جهته، قال الأستاذ مايكل بلاك ويل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية: "نؤمن بأهمية دفع وتيرة العمل المناخي وتحسين سُبل العيش من خلال ضمان مستويات عالية النزاهة لأسواق الكربون الطوعية. وتُعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تحقيق الأهداف المناخية للمملكة، حيث نحرص على توفير إطار فعّال لتعويض الكربون، ما يسهم في حماية بيئتنا ويحقق التوازن الضروري بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على كوكبنا. ونجدد التزامنا بالحياد الصفري بحلول عام 2060، ونُعرب عن حماسنا لرؤية كيف ستسهم هذه الشراكة في توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع المناخ".

وتتمثل مهمة شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في إنشاء سوق طوعي عالمي للكربون انطلاقًا من السعودية، لتمكين السوق المحلي من إعطاء الأولوية لأرصدة الكربون عالية الجودة واتخاذ إجراءات مناخية إيجابية. وتعمل الشركة على بناء منظومة تتضمن منصة لتداول أرصدة الكربون وتقديم الخدمات الاستشارية لمساعدة المنظمات على فهم أساليب خفض الانبعاثات الكربونية.

وانضم طيران ناس إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة "جلوبال كومباكت" بهدف جعل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة جزءًا من استراتيجيته وثقافته وعملياته، مما يجعل الناقل الجوي الوطني أول طيران اقتصادي في الشرق الأوسط ينضم إلى أكبر مبادرة استدامة للشركات في العالم، كما انضم إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، مما يعزز قدرات الشركة على المساهمة في السياحة العالمية المستدامة، كما وقع اتفاقية مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك)، لاستكشاف فرص الشراكة وأفضل الخيارات لاعتماد التكنولوجيا وحلول إعادة التدوير المثالية لمعالجة النفايات لدى طيران ناس مثل الزيوت والبلاستيك والبطاريات ونحوها.

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