- وصلت القيمة الاجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات إلى ما يقارب 409 مليار ريال سعودي من المستثمرين المحليين والدوليين.

- حقق الطرح العام الأولي لشريحة المؤسسات نسبة تغطية بلغت 100 مرة.

- تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025م وتنتهي يوم الأحد 1 يونيو 2025م.

الرياض، المملكة العربية السعودية – تُعلن شركة طيران ناس ("طيران ناس" أو "الشركة")، إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة وتحديد سعر الطرح النهائي ("سعر الطرح النهائي") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

وعقب اختتام عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً سعودياً للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي والذي كان يتراوح بين 76 – 80 ريالاً سعودياً.

وقد شهدت عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز إجمالي حجم الطلبات حاجز الـ 409 مليار ريال سعودي، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، وبلغت نسبة التغطية 100 مرة.

وفي هذه المناسبة، قال بندر بن عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "طيران ناس": "نحن فخورون بالإقبال الاستثنائي من جانب كبار المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية، وهو ما يُعد دليلاً قوياً على ثقتهم برؤيتنا الاستراتيجية وكفاءة فريقنا التنفيذي والإداري، وإيمانهم بمسيرة نموّنا المستقبلية. ويعكس هذا الإنجاز البارز ليس فقط المكانة المرموقة التي تشغلها طيران ناس، بل أيضاً الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد السعودي وجاذبية السوق المالية في المملكة، وما يشهده قطاع الطيران من زخم متسارع في إطار رؤية المملكة 2030".

أبرز سمات الطرح

· تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 80 ريالاً سعودياً للسهم.

· بلغ إجمالي حجم الطرح 4.1 مليار ريال سعودي (1.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ 13.7 مليار ريال سعودي (3.6 مليار دولار أمريكي).

· سيتم إدراج الأسهم وبدء تداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة") وتداول السعودية، وسيتم الإعلان عن التاريخ في مرحلة لاحقة.

· عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 51,255,568 سهماً عادياً من خلال بيع: (أ) 33,828,675 سهمًا عادياً، بما في ذلك 8,320,237 سهماً عادياً من أسهم الخزينة المملوكة للشركة؛ و(ب) 17,426,893 سهماً جديداً. وستمثل أسهم البيع 19.8% والأسهم الجديدة 10.2% من إجمالي رأس مال الشركة عند استكمال الطرح، ما يمثّل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح.

· تم تخصيص 100% من أسهم الطرح مبدئياً للفئات التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر لشرحة المؤسسات. وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق للمستشارين الماليين، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 80% من إجمالي أسهم الطرح.

· بعد استكمال الطرح، سيتم توزيع صافي عائدات أسهم البيع كما يلي:

سيتم توزيع واستخدام 66٪ من صافي العائدات الناتجة عن بيع (أ) 8,320,237 سهمًا من أسهم الخزينة، تمثل 5.42٪ من أسهم الشركة؛ و(ب) 3,953,763 سهمًا، تمثل 2.58٪ من أسهم الشركة – وكلاهما جزء من إجمالي 33,828,675 سهمًا معروضًا للبيع – على النحو التالي: (1) سيتم استخدام العائدات الناتجة عن أسهم الخزينة البالغ عددها 8,320,237 سهمًا وأسهم البيع البالغ عددها 3,953,763 سهمًا لغرض تمويل برنامج الحوافز الخاص بالشركة؛ و(2) سيتم توزيع صافي العائدات المتبقية من أسهم البيع (باستثناء 3,953,763 سهمًا) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي، بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع. وسيتم دفع 34٪ من صافي العائدات الناتجة عن الأسهم الجديدة إلى الشركة لاستخدامها في تمويل استراتيجية النمو والأغراض العامة للشركة.

عيّنت الشركة كلاً من شركة جولدمان ساكس - السعودية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورغان ستانلي السعودية كمستشارين ماليين ومتعهدي التغطية.

قامت الشركة بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير اكتتاب.

تم تعيين كل من شركة العربي المالية، والراجحي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، وسيتي جروب السعودية، والإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية، وجولدمان ساكس السعودية، ومورغان ستانلي السعودية كمديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين كل البلاد المالية، والإنماء للاستثمار، والاستثمار كابيتال، والجزيرة كابيتال، والخبير المالية، والراجحي المالية، والعربي المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، ودراية المالية، وجي آي بي كابيتال، والرياض المالية، والأهلي المالية (ساب إنفست)، وسهم المالية، والأهلي المالية، ويقين كابيتال كجهات مستلمة.

-انتهى-

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الجدول الزمني للطرح العام الأولي