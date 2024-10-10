الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلن "طيران الرياض"، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "سيبر" الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا المتخصصة في صناعة السفر الدولية، ليصبح أول طيران يعمل بالكامل على تقنية العرض والطلب.

وبموجب هذه الشراكة، سيتبنى الطيران حزمة حلول " SabreMosaicTM" لتحسين عروضه المقدمة لمسافريه. حيث سيعمل عبر هذه الشراكة على إنشاء عروض مخصصة لعملائه عبر جميع نقاط التواصل، من خلال الابتكار في مجال إدارة العروض وتبني تقنيات رائدة في مجال البيع بالتجزئة.

وبدعم من تقنية "سيبر Travel AI TM" والذكاء الاصطناعي، وتقنية التعلم الآلي من شركة "جوجل"، سيستمكن "طيران الرياض" من بناء عروضه بشكل ديناميكي وفقًا لنظريتي "تقسيم العملاء الذكي" و"التجميع الذكي"، مما يساعده على تحسين عروضه، وخفض تكاليفه، وزيادة إيراداته بشكل أكبر.

كما سيعتمد الطيران أنظمة "SabreMosaic Air Price IQ" و"Ancillary IQ" و"Bundle IQ" و"Upgrade IQ" لتوليد وإدارة العروض الديناميكية. بالإضافة لنظام " abreMosaic Continuous Revenue Optimizer" الذي يحدد الأسعار المناسبة بالوقت الفعلي، بناءً على غرض الرحلة، واستعدادية العميل للدفع؛ مما يجعله أول طيران لا يعتمد على أساليب التسعير والحجوزات التقليدية. كما ستساعد هذه الأنظمة الطيران على توفير مسافريه بخيارات سفر متنوعة ومخصصة، تعزز من تجاربهم، وتحسّن من إيراداته.

وفي هذا الصدد علّق فينست كوست، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الرياض، قائلًا: "تجسد شراكتنا مع "سيبر" رؤيتنا الطموحة. كما تتوافق خبرتها، وابتكارها، والتزامها بالتميز مع مبادئنا، مما يجعلها الشريك الأمثل لنا. خاصة في رحلتنا نحو تبوء مقعدنا كأول شركة طيران رقمية بالكامل. وأضاف:" ويضمن هذا التعاون جاهزيتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا، ويمكننا من توفيرهم بتجربة رقمية متميزة بالكامل. ونحن نتطلع للعمل معهم يدًا بيد لتحقيق أهدافنا الطموحة"

من جهته علّق، دارين ريكي، نائب الرئيس الأول لمبيعات شركات الطيران العالمية وإدارة الحسابات في "سيبر" قائلًا: "نتطلع للعمل مع "طيران الرياض"، أول طيران يعمل بالكامل على تقنية العرض والطلب. يتماشى الطيران في رؤيته الطموحة مع التزامنا بقيادة التحول في قطاع تجارة التجزئة في شركات الطيران." وأضاف: “ترسخ هذه الشراكة جهودنا في تعزيز الابتكار ودفع التحول في صناعة الطيران نحو مستقبل مدعوم بالكامل بتقنية العرض والطلب."

وتعكس هذه الشراكة التزام طيران الرياض بالريادة في الابتكار عبر تقديم أفضل مستويات خدمة المسافرين وتوفير تجارب سفر رقمية تراعي أدق التفاصيل بكل مراحلها. وبدمج كلًا من مكانة طيران الرياض كشركة طيران رقمية مبتكرة، وخبرة شركة "سيبر" الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا المتخصصة في صناعة السفر الدولية، سيحظى الركاب بتجارب سفر فريدة ومريحة.

ويستعد "طيران الرياض" للانطلاق رسمياً في منتصف عام 2025، ليضع لنفسه بصمة بارزة في صناعة الطيران الرقمي من خلال التزامه بتقديم خدمات عالمية تتجاوز توقعات عملائه المسافرين من وإلى الشرق الأوسط، انطلاقاً من مقره الرئيسي في الرياض. وسيربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم، وحفاوة، والاستقبال، والأصالة، والضيافة.

نبذة عن شركة "سيبر":

هي شركة برمجيات وتكنولوجيا تستغل أكبر الفرص وتحل أكثر التحديات تعقيدًا في السفر. تربط الشركة بين موردي السفر والمشترين في جميع أنحاء العالم عبر النظام البيئي من خلال المنتجات المبتكرة وحلول التكنولوجيا من الجيل التالي. تستغل "سيبر" السرعة والحجم والرؤى لبناء تكنولوجيا الغد اليوم - وتمكين شركات الطيران وأصحاب الفنادق والوكالات والشركاء الآخرين من بيع وتوزيع وتلبية متطلبات السفر في جميع أنحاء العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة "سيبر" في ساوثليك، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، وتخدم العملاء في أكثر من 160 دولة حول العالم.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.sabre.com.

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