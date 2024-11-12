مساراً سريعاً جديداً عبر الذكاء الاصطناعي، وحزم عائلية تقدم للعائلات عدداً أكبر من الأمتعة المسجلة على متن الرحلة

"هذا ما كان الركاب ينتظرونه في عالم السفر" - توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية- كشف "طيران الرياض"، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن عروضه وميزاته الرقمية العالمية الجديدة، والتي تم تصميمها لتغيير تجربة الضيوف المسافرين وجعلها أكثر سهولة وسلالة.

وستمكن هذه العروض الرقمية البيومترية المتكاملة المسافرين على متن رحلات "طيران الرياض" من حجز رحلتهم بالكامل في مكان واحد، وعبر طلب واحد، عبر تجارب مخصصة وقادرة على الاستجابة لأي طلب وأي عميل.

وتشمل هذه العروض الرقمية تسهيلات عديدة لتجربة الضيوف المسافرين، كخدمة الحجز العائلي، والتي تجعل الحجوزات العائلية تحت حساب واحد. وخدمة "المسار الذكي" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المسافرين المتأخرين عن رحلاتهم.

كما سيوفر الطيران حزم طيران تُقدم للعائلات المكونة من أربعة أفراد أو العائلات المكونة من فردين؛ كزوجين أو مسافرين فرديين - على سبيل المثال، ستحصل عائلة مكونة من أربعة أفراد على حزمة تشمل ست حقائب مسجلة، بينما يحصل الزوجان المسافران على حقيبتين.

وسيتمكّن المسافرين من حجز الفنادق، أو الصالات، أو سيارات الأجرة، أو تذاكر كرة القدم، في نفس وقت حجز رحلاتهم الجوية عبر منصة واحدة؛ مما يضمن حجزهم كافة تفاصيل رحلتهم في مكان واحد، على الفور، وعبر عربة التسوق واحدة على التطبيق. وتشمل العروض أيضاً خاصية اختيار مقعدك المفضل بسهولة، دون الحاجة إلى تحديده يدوياً - سواء كان المقعد بجوار النافذة، أو على الممر، أو أي تفضيلا أخرى لكل حجز.

وفي هذا السياق، صرّح توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، قائلاً: "هذه العروض الرقمية المقدمة من طيران الرياض، هي ما كان الركاب ينتظرونه في عالم السفر. حيث تلبي هذه العروض طلبات المسافرين وكل ما يتطلعون للحصول عليه عبر تطبيقات شركات الطيران. ومن خلال عروضنا الرقمية، نهدف إلى تجاوز تلك التوقعات ووضع معايير جديدة لقطاع السفر والضيافة."

وأضاف: "ستوفر هذه العروض المسافرين بمساعد سفر رقمي متكامل، يمكّنهم من استعراض الخيارات والتجارب المتاحة وإضافتها إلى سلة التسوق بكل راحة وسهولة. ونحن على يقين بأن هذه العروض ستُحدث نقلة نوعية في قطاع "خدمات الولاء"، فهي تتفوق بمراحل على العروض الحالية في السوق، ومُعزَّزة بشراكات قوية مع علامات تجارية تشاركنا قيمنا وطموحاتنا لتقديم تجارب مميزة لضيوفنا المسافرين."

وأكّد: "عبر استجابة تطلعات المسافرين واحتياجاتهم المتغيرة، سيوفر "طيران الرياض" ضيوفه المسافرين بنقاط تفاعل حديثة تجعل عملية حجز رحلاتهم عملية سريعة وبسيطة، تماماً كإرسال رسالة نصية."

بعد إطلاقه في مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بالرياض، عُرضت المنصة الرقمية الجديدة لطيران الرياض في سوق السفر العالمي (WTM) بلندن. وخلال هذا الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والسياحة، قدّم فريق قيادة الشركة، بمن فيهم توني دوغلاس، العرض الرقمي ومجموعة من الخدمات العالمية الأخرى.

وسيصبح جهاز المسافر الشخصي، مع عروض طيران الرياض، بمثابة وحدة تحكم شاملة تتيح له إدارة كافة تفاصيل تجربته على متن الطائرة – سواءً كان ذلك للطلب، أو ضبط وضعية المقعد، أو التحكم في الإضاءة، أو أي جانب آخر من جوانب رحلته. كما سيكون هناك "رقم طلب" موحّد يغطي جميع احتياجات السفر، مما يضفي مزيداً من السلاسة والراحة على تجربة المسافرين.

ويأتي الكشف عن هذه العروض ضمن سلسلة من الإعلانات والشراكات الاستراتيجية لطيران الرياض، أحدثها، توقيع اتفاقية مع شركة "فلاير" الشركة المبتكرة في مجال التكنولوجيا وحلول التسعير الديناميكية لصناعة السفر. ومن خلال هذه الشراكة سيصبح "طيران الرياض" أول شركة طيران تقدم خدمات تقنية متكاملة تعتمد على تقنية العرض والطلب، لتقدم لعملائها تجربة بيع حديثة بالكامل.

ويعمل "طيران الرياض" على تشكيل مستقبل الطيران، مُدشّناً حقبة جديدة لتجارب السفر والطيران عبر تقديم خدمات عالمية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الاستدامة وأرقى معايير السلامة. ويسعى الطيران عبر التعاون مع أهم الشركاء العالميين، إلى تقديم تجربة سفر عالمية سلسة، ترتقي بمفهوم السفر إلى آفاق جديدة، وتلبي تطلعات المسافرين في العصر الحديث.

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