ستعزز الشراكة فرص النمو لكلًا من "طيران الرياض" وخطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية.

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلن "طيران الرياض"، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن عقد اتفاقية استراتيجية مع خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية البريطانية، بهدف تقديم مجموعة من المزايا للضيوف المسافرين بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ووجهات أوسع.

وتعد الاتفاقية، التي تم توقيعها في حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة طيران الرياض في العاصمة، المرحلة الأولى لهذه الشراكة الاستراتيجية التي ستمكن كلتا الشركتين من تعزيز الربط الجوي بينهما، وتوسيع شبكاتهما، وتحسين تجربة عملائهما. كما ستتيح للمسافرين فرصة استكشاف وجهات جديدة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وصرح "توني دوغلاس"، الرئيس التنفيذي "لطيران الرياض"، على هامش الشراكة قائلًا: "ستتيح لنا شراكتنا مع "فيرجن أتلانتيك" تقديم مسار إضافي يربط المملكة بالعالم، مما يعزز خيارات السفر المتاحة لكافة الراغبين بزيارة المملكة. وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي أبرمناها مؤخرًا مع رواد القطاع. أحدثها، شراكتنا الاستراتيجية مع طيران "دلتا'، الرائد عالميًا."

وأضاف "دوغلاس": "نحن على يقين بأن شراكتنا مع 'فيرجن أتلانتيك' ستوفر عملائنا بمزايا عديدة، وستساعدنا في توسيع شبكة وجهاتنا من وإلى المملكة، خاصةً مع استعدادنا لبدء عملياتنا في صيف العام القادم."

من جهته صرح الرئيس التنفيذي لخطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية، "شاي فايس"، قائلاً: "نلتزم بالعمل مع أفضل الشركاء في المنطقة لضمان تقديم أفضل خيارات السفر المميزة لعملائنا، خاصة عبر مساراتنا من وإلى المملكة. نتطلع للعمل مع "طيران الرياض" ونفخر بأن نكون جزءًا من رحلته المستقبلية."

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود "طيران الرياض" لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. حيث ستساهم هذه الشراكة بزيادة حركة السفر الجوي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ووجهات أوسع.

ويستعد "طيران الرياض" للانطلاق رسمياً في منتصف عام 2025، ليضع لنفسه بصمة بارزة في صناعة الطيران من خلال التزامه بتقديم خدمات عالمية المستوى لعملائه المسافرين من وإلى الشرق الأوسط، انطلاقاً من مقره الرئيسي في الرياض. وسيربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

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نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم، وحفاوة، والاستقبال، والأصالة، والضيافة.

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نبذة عن خطوط "فيرجن أتلانتيك" للطيران:

تأسست خطوط "فيرجن أتلانتيك" للطيران على يد رجل الأعمال السير ريتشارد برانسون في عام 1984، وكانت الابتكار وخدمة العملاء المذهلة في صميمه هويتها. في عام 2023، تم التصويت لشركة "فيرجن أتلانتيك" باعتبارها شركة الطيران البريطانية الوحيدة الحاصلة على خمس نجوم عالميًا من قبل APEX للعام السابع على التوالي في تصنيفات شركات الطيران الرسمية. يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتوظف 8500 شخص حول العالم، وتنقل العملاء إلى 30 وجهة عبر أربع قارات على مدار العام.

جنبًا إلى جنب مع شركة دلتا إيرلاينز المساهمة وشريكة المشروع المشترك، تدير فيرجن أتلانتيك شبكة عبر الأطلسي رائدة، مع اتصالات لاحقة لأكثر من 200 مدينة حول العالم. في فبراير 2020، أطلقت الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم ودلتا إيرلاينز وفيرجن أتلانتيك مشروعًا مشتركًا موسعًا، يقدم شبكة طرق شاملة وجداول رحلات مريحة وأسعارًا تنافسية ومزايا متبادلة للمسافر الدائم، بما في ذلك القدرة على كسب واسترداد الأميال عبر جميع شركات الطيران. انضمت شركة فيرجن أتلانتيك إلى تحالف سكاي تيم في مارس 2023 باعتبارها أول شركة طيران عضو في المملكة المتحدة في تحالف شركات الطيران العالمي، مما يعزز شبكة التحالف عبر الأطلسي وخدماته من وإلى مطار هيثرو ومطار مانشستر.

تعمل شركة فيرجن أتلانتيك على قيادة الاستدامة منذ أكثر من 15 عامًا، حيث تلتزم بتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050 والعمل المستمر للتقليل من الأثر البيئي. تدير أحد أصغر الأساطيل عمرًا وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود في السماء، بمتوسط ​​عمر أقل من سبع سنوات. في مارس 2024، استقبلت فيرجن أتلانتيك طائرة ويندي دارلينج، وهي الطائرة الحادية عشرة التي تسلمت 12 طائرة من طراز إيرباص A350، وروبي ريبل، وهي الطائرة الخامسة من بين 16 طائرة من طراز إيرباص A330-900neo التي انضمت إلى الأسطول، لتواصل بذلك تحولها نحو طائرات الجيل التالي بنسبة 100% بحلول عام 2028. وفي نوفمبر 2023، قادت شركة الطيران اتحادًا لتسليم أول رحلة طيران في العالم عبر المحيط الأطلسي باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100%، مما يدل على أنه يمكن استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% بأمان كوقود بديل في البنية التحتية والمحركات وهياكل الطائرات الحالية. إن الحاجة إلى توسيع نطاق الإنتاج أمر ضروري، وتلتزم فيرجن أتلانتيك بالتعاون الجذري عبر سلسلة الطاقة لدعم التسويق التجاري قبل عام 2030