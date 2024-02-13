- الناقل الوطني الجديد يختار شركة سيبر SABRE العالمية لتبني نظام تخطيط شبكة الوجهات وأدوات تحليل العمليات التجارية

- يستعد طيران الرياض من خلال هذه الشراكة مع مزودي الخدمات العالميين، لإطلاق أول رحلاته التجارية في العام 2025

الرياض، المملكة العربية السعودية، وساوث ليك، تكساس: أعلن "طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني الجديد الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران، والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرامه اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة “سيبر” SABRE (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز SABR)، الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الداعمة لقطاع السفر والطيران العالمي.

ويأتي اختيار الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، لشركة “سيبر” SABRE، تأكيداً على التزامه الراسخ بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق مكاسب إضافية في الإيرادات، إلى جانب العمل على الارتقاء بمجالات التخطيط وشبكات خطوطه وتعزيز قدرته على اتخاذ القرارات التعاونية والذكية، بما يضمن تمكينه من بناء شبكة واسعة من الوجهات وتمليكه القدرة على التبوء بشكل دقيق بمستويات الطلب وتخصيص القدرة الاستيعابية للناقل الوطني وجدولتها تحقيقاً للربحية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتبنى طيران الرياض حزمة حلول” سيبر” SABRE الشاملة، والتي تتضمن نظام سيبر للخانات الزمنية، وبرنامج سيبر لتحليل الأرباح، ونظام سيبر المتخصص في بيانات السوق " Sabre Market Intelligence - GDD"، وذلك تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية التي تدعم رؤيته الجديدة لقطاع الطيران والنقل الجوي في المملكة والعالم.

وتعليقاً على ذلك، قال فنسنت كوست، رئيس القطاع التجاري في طيران الرياض: "توفر حزمة الحلول التي تتيحها شركة “سيبر” SABRE مستوىً جديدًا من الرؤى والبيانات التي ستمكّن طيران الرياض من اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بشبكته وعملياته التجارية المختلفة، بما يضمن تحقيق عوائد أكبر من استثمارنا في تعزيز تجارب المسافرين على متن طائراتنا. لقد اخترنا بعناية مجموعة من الموردين التقنيين المرموقين عالمياً، بهدف المساهمة في رحلتنا نحو انطلاق أولى رحلاتنا التجارية في العام 2025، حيث إننا نعتبِر هذا التعاون مع شركة “سيبر” SABRE العالمية، علامة فارقة في رحلتنا نحو تحقيق التميز في عملياتنا التشغيلية والتوسع بأعمالنا على نحوٍ أكثر كفاءة ".

ويعد نظام “سيبر” لإدارة الجدولة الزمنية Sabre Schedule Manager، أحد الحلول الرائدة في الجدولة الزمنية في قطاع الطيران، حيث يعمل على تعزيز استخدام الطائرات عبر تحسين عملية الجدولة الزمنية في المطارات، بداية من تخطيط تلك الخانات وحتى مراحل توزيعها بين الطائرات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العائدات المحتملة للشركات التي تتبناه. ويمكن تطبيق هذا النظام التقني المتطور ليتكامل مع مجموعة واسعة من الحلول التي توفرها شركات التكنولوجيا العالمية، حيث إنها تمكّن شركات الطيران العالمية من تحقيق هوامش تشغيلية إضافية وزيادة ملحوظة في إنتاجيتها، مع قدرتها على تسيير عملياتها التشغيلية بكل كفاءة.

كما يعزز نظام "إدارة الخانات" المخصصة الذي يعد جزءاً من حزمة حلول شركة “سيبر” SABRE، من قدرة شركات الطيران على تسيير وإدارة خانات الهبوط والإقلاع المخصصة بطريقة تلقائية، والإشراف على محفظة الخانات التي تمتلكها شركة الطيران وإدارتها على نحوٍ فاعل لتحسين استخدام الأصول. ويمتاز هذا الحل بكونه النظام الأكثر تكاملاً وشمولاً في إدارة الخانات المخصصة الذي يتم تبنيه على نطاق واسع بواسطة شركات الطيران العالمية التي تمتلك محافظ معقدة في المطارات ذات الطاقات الاستيعابية الأكثر تقييداً حول العالم.

ويوفر برنامج سيبر لتحليل الأرباح Sabre Profit Manager الذي يعد أحد الأدوات الرئيسية في حزمة الحلول، تنبؤات دقيقة حول مستويات الطلب والربحية، مع إمكانية مساهمته في رفع متوسط العائدات إلى 2%، وهو ما يمكن طيران الرياض من بناء شبكة من الوجهات وخلق الهيكلية المثلى لمراكز ووجهات الطيران العالمية. ويجسد البرنامج أفضل نموذج للشراكات والتحالفات في قطاع تكنولوجيا الطيران لتوفير المزيد من فرص العائدات.

وسيعمل برنامج سيبر المتخصص في بيانات السوق "Sabre Market Intelligence - GDD"، على تزويد طيران الرياض ببيانات السوق وأدوات تحليل البيانات في العديد من المجالات، بما فيها تخطيط شبكة الوجهات وتحسين العمليات التشغيلية، إلى جانب أنه يحسن من كفاءة البيانات لتمكين الناقل الوطني الجديد من تحديد مصادر جديدة للعائدات والارتقاء بميزته التنافسية من خلال تحليل بيانات الحجوزات والتسوق وتوجهات السوق وتوفيرها للفرق العاملة في القطاع التجاري لطيران الرياض.

وتجسد هذه الشراكة بين كل من طيران الرياض وشركة “سيبر” SABRE العالمية التزام الناقل الوطني بتيني أحدث التقنيات الرقمية التي تمكنه من تحقيق النمو المستدام وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الربحية.

ومن جهته، قال هاري وايزمان، رئيس قسم المنتجات والتكنولوجيا بقطاع السفر التابع لشركة “سيبر” SABRE العالمية: " تتمتع “سيبر” SABRE بسمعة راسخة في تحقيق النتائج الاستثنائية من خلال حلولنا المبتكرة التي تعزز من قدرة عملائنا من شركات الطيران على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع حول العالم، وإيجاد الفرص الجديدة وتحديد مواعيد الرحلات بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من العائدات. ولطالما كانت حزمة حلولنا المتطورة ولأكثر من عقدين من الزمن، جزءاً أساسياً من عمليات التخطيط التجاري، حيث وفرت الدعم الكامل للشركات لتحقيق التميز في عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيها.

وتمتلك حزمة حلول “سيبر” SABRE المتخصصة في تخطيط شبكة الوجهات وتعزيز الأداء، سجلاً حافلاً في تحسين عمليات التخطيط التجاري، وتخدم أكثر من 90 عميلاً حول العالم بمن فيهم شركات طيران عالمية مرموقة. وتركز حزمة الحلول التي توفرها على التخطيط ودورة الخانات الزمنية المخصصة، بما يساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية القصوى لشركات الطيران بمختلف أحجام وأنواع طائراتها.

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نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. ومن خلال توفير تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل، سيربط طيران الرياض المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

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