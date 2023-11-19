كشف الناقل الوطني الجديد خلال مشاركته بفعاليات المعرض أمام وسائل الإعلام العالمية، عن الفئة الثانية من هويته البصرية عبر استعراضٍ رقمي فريد من نوعه.

وقع طيران الرياض شراكات استراتيجية مع الخطوط الجوية السعودية ومجموعة لوسيد وأنظمة لوفتهانزا على هامش المعرض.

استقبل طيران الرياض مجموعة من كبار الشخصيات وجمعاً من وسائل الإعلام المحلية والعالمية والشركاء وآلاف الزوار، وشارك مسؤولوه في عددٍ من جلسات النقاش.

أبرم الناقل الوطني الجديد قبيل مشاركته في المعرض، شراكات استراتيجية مع كل من مجموعة “أي-بي-ام" الاستشارية و"مايكروسوفت" العالمية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تابع "طيران الرياض" الناقل الجوي الوطني الجديد المملوك بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مشاركته الأولى بمعرض دبي للطيران 2023 الأسبوع الماضي، انطلاقته نحو أولى رحلاته التجارية المستهدفة لعام 2025 وذلك تمهيدا لعهد جديدٍ في قطاع الطيران والنقل الجوي بعدما كشف عن فئتين للتصميم الخارجي لأسطول طائراته ومجموعة من الشراكات الاستراتيجية التي بدورها جذبت اهتماماً كبيراً من جانب رواد القطاع ووسائل الإعلام العالمية.

واستقبل "طيران الرياض" بجناحه في معرض دبي للطيران والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الخاصة بالطيران على مستوى العالم، مجموعة من كبار الشخصيات وعدداً من وسائل الإعلام المحلية والعالمية والشركاء وآلاف الزوار، إذ أبهرت طائرة طيران الرياض من طراز بوينج 787-9 دريملاينر بالفئة الثانية من هويتها البصرية المميزة عبر استعراضٍ رقمي فريد، ضيوف المعرض وزوّاره بألوان الخزامى البديعة، والتي أبرَزَ الناقل من خلالها تجاربه الرقمية الفريدة التي تعكس طموحه ورؤيته وخططه المستقبلية، في وقتٍ يستعد فيه لتمهيد الطريق نحو عهدٍ جديد في قطاع السفر والنقل الجوي، بما يسهم في تسليط الضوء على معالم المملكة وثقافتها الأصيلة، وترسيخ مكانتها لتكون وجهة عالمية للسفر والسياحة.

كما شهدت فعاليات معرض دبي للطيران مشاركة مسؤولين من طيران الرياض في عدد من الجلسات النقاشية التي تطرقت إلى موضوعات شملت حركة الملاحة الجوية، والتقنيات المبتكرة في المجال وتجارب الضيوف المسافرين، فضلاً عن الممارسات المستدامة واستقطاب المواهب في قطاع الطيران والنقل الجوي.

وتعليقاً على المشاركة البارزة في معرض دبي للطيران 2023، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: "لقد كان أسبوعاً استثنائياً وحافلاً تمكنّا خلاله كشركة طيران ناشئة تعتمد أحدث التقنيات الرقمية من إظهار طموحنا وعزمنا لإحداث ثورة في عالم الطيران حول العالم، حيث حققنا منذ الإعلان الرسمي في مارس الماضي العديد من الإنجازات من خلال محطات بارزة في رحلتنا نحو تبوؤ مكانة مميزة في عالم الطيران، وكشفنا خلال فعاليات المعرض عن الفئة الثانية من هويتنا البصرية والتي أبهرت العالم بجمالها و تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".

وأكد دوغلاس أن التعاون الاستراتيجي الذي أبرمته طيران الرياض مع الخطوط الجوية السعودية، يعكس رغبتهما المشتركة لتحقيق أهداف تنمية قطاع السياحة والسفر داخل المملكة. وأضاف بالقول: "تجسد شراكتنا مع مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية رؤيتنا المشتركة حول الاستدامة والتوجهات الرقمية واهتمامنا بأدق التفاصيل، فيما ستمكننا الشراكة مع شركة أنظمة لوفتهانزا في تبني أحدث التقنيات الرقمية وأكثرها تطوراً في عالم الطيران ضمن عملياتنا التشغيلية. وسنكشف خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل حول أبرز محطاتنا وشراكاتنا وصفقاتنا الجديدة ضمن استعداداتنا التي تسير على قدمٍ وساق لإطلاق أولى رحلاتنا التجارية رسمياً في العام 2025، تحقيقاً لهدفنا المتمثل في أن نكون الناقل الجوي الأكثر تطوراً على مستوى العالم".

وتضمنت مشاركة طيران الرياض بفعاليات معرض دبي للطيران 2023 عدداً من الأحداث البارزة التي تضمنت كشف الناقل الوطني الجديد عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي الفريد لأسطول الطائرات، فبعدما أعلن الناقل الوطني الجديد الهوية البصرية الرسمية والفئة الأولى من التصميم الخارجي لأسطول طائراته خلال مشاركته بمعرض باريس الجوي في يونيو الماضي، كشف في أول أيام معرض دبي للطيران عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطول طائراته، عبر استعراضٍ رقمي فريد من نوعه، حيث واصلت الهوية البصرية لطيران الرياض، إبراز تصميم الطائرة بعناصره المرئية التي ترتبط وثيقاً بتاريخ وإرث المملكة، حيث جسّدت لوحةً فنيةً بتصميم ساحرٍ يحمل بين طيّاته قصة عميقة ونمطاً تقليدياً تتماهى فيه الخطوط المنحنية المستوحاة من عبق الماضي وقيم الأصالة السعودية وعمق ثقافتها، مع طموح رؤيتها واستشرافها للمستقبل، فيما ظهرت نوافذ قمرة القيادة بمظهر جريء ومميز يمثل الرؤية الثاقبة التي تتجه بثباتٍ إلى الأمام، لتنطلق دوماً دون حدودٍ نحو الأفق، متزينةً بلون الخزامى المستوحى من أزهار الخزامى التي تكتسي بها أرض المملكة العربية السعودية في فصل الربيع، لتجسّد تصميماً جديداً لرؤية المملكة المستقبلية.

كما شهدت مشاركة الناقل الوطني الجديد في فعاليات معرض دبي للطيران 2023، توقيع طيران الرياض والخطوط الجوية السعودية مذكرة تعاون استراتيجية كجزء من اتفاقية شاملة ضمن إطار مساعيهما لتوحيد الجهود بما يخدم خططهما في دعم رؤية وطموحات المملكة العربية السعودية في قطاع الطيران، حيث تعد هذا الشراكة أول اتفاقية رئيسية بين الناقلين لإرساء أسس متينة لمجموعة من المبادرات والاتفاقيات الثنائية في المستقبل. وسيتعاون الناقلان الوطنيان للمملكة لتمكين عملائهما من الاستفادة الكاملة مما يوفره الناقلان من مزايا عند السفر عبر خدمات شراكة الرمز التي يديرها الناقل الآخر عبر الشبكات العالمية لكلا الناقلين.

واستكمالاً لجهوده الرامية لتعزيز آفاق الاستدامة في قطاع الطيران، أبرم طيران الرياض شراكة استراتيجية مع شركة إنتاج السيارات الكهربائية الفاخرة "لوسيد Lucid" عبر مذكرة تفاهم وُقعت بينهما، والتي تتلاقى فيها الرؤى نحو مستقبل أكثر استدامةً في مجال النقل، في تعاونٍ يُعد أول شراكة استراتيجية مبتكرة بين مصنّع السيارات الكهربائية الفاخرة وطيران الرياض لاستكشاف آفاق التعاون في الجوانب التجارية والتسويقية والتشغيلية التي تستهدف الضيوف المسافرين، حيث تزيّنت سيارتان من طراز "لوسيد إير Lucid Air" بنفس التصميم الخارجي لطائرات طيران الرياض في الجناح المخصص للناقل الجوي بالمعرض، فيما قامت 3 سيارات أخرى من ذات الطراز بنقل الزوّار من وإلى مقر انعقاد معرض دبي للطيران.

واختتم طيران الرياض سلسلة شراكاته واتفاقياته التي أبرمها خلال فعاليات المعرض، بتوقيعه اتفاقية شراكة مع شركة أنظمة لوفتهانزا لتعزيز مجالات الابتكار المشتركة من خلال الاستفادة من منصة العمليات السحابية، نحو تبني أفضل معايير الاستدامة والتقنيات الرقمية الأكثر تطوراً في قطاع الطيران حول العالم، حيث ستزود أنظمة لوفتهانزا بموجب الاتفاقية الموقعة، طيران الرياض بمجموعة التشغيل المتكاملة التي تفتح المجال أمام الناقل الوطني الجديد لتبوؤ الريادة الرقمية في استدامة قطاع الطيران على المستوى العالمي.

وهذا وكشف طيران الرياض قبيل مشاركته بفعاليات معرض دبي للطيران، عن توقيعه اتفاقية استراتيجية مع مجموعة IBM للخدمات الاستشارية، وشركة مايكروسوفت العالمية، حيث ستشرف مجموعة IBM على بناء أساس تقني متكامل الأنظمة بما يمكّن الناقل الوطني الجديد من اعتماد أحدث التقنيات الرقمية وتقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لعملائها، بينما سيعمل طيران الرياض ومايكروسوفت العالمية ضمن شراكتهما، على دفع عجلة الابتكار والاستدامة بقطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية لطيران الرياض والارتقاء بخدماته المقدمة للضيوف المسافرين من خلال تبني أحدث التقنيات وأكثرهاً تطوراً.

وكجزء من جهوده حالياً لاستقطاب أفضل الكوادر الوطنية والعالمية، يواصل طيران الرياض عقد سلسلة من حملات التوظيف في كل من لندن وباريس ودبي والرياض، مستهدفاً توظيف أول دفعة من أفراد طواقم الطائرات خلال الربع الأول من العام 2025.

ومن خلال تبني أفضل الممارسات الخاصة بالاستدامة والسلامة الجوية، يعتزم الناقل الوطني الجديد أن يكون شركة الطيران الأكثر تقدماً على مستوى العالم، والارتقاء بتجارب السفر وإرساء معايير جديدة كلياً في الضيافة والموثوقية والراحة. وبحكم اضطلاعه بدورٍ جوهري في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومساهمته في تنويع الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من الوظائف نحو بلوغ مستهدفات رؤية السعودية 2030، يستعد الناقل الجوي الجديد لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 20 مليار دولار، والمساهمة في توفير أكثر من 200,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

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نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. ومن خلال توفير تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل، سيربط طيران الرياض المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2023. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.riyadhair.com أو زيارة الموقع الالكتروني media@riyadhair.com للاستفسارات الإعلامية.