الرياض، المملكة العربية السعودية: يعلن طيران الرياض، إحدى شركات الصندوق، والناقل الجوي الجديد للمملكة العربية السعودية، عن توقيع ترسية عقد مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة العربية السعودية. وذلك بدءًا من شهر مارس 2025، ولمدة ثلاث سنوات (36 شهراً)، مع أفضلية التمديد لمدة سنتين بعد انقضاء المدة الأساسية.

وبموجب هذا العقد، الذي بلغت قيمته قرابة 500 مليون ريال، من بدء العمليات التشغيلية لطيران الرياض، ستقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم خدمات المناولة الأرضية لجميع رحلات الطيران، بما في ذلك خدمات الساحة وخدمات صالات الركاب للرحلاتها حول مطارات المملكة العربية السعودية.

وتشمل خدمات المناولة الأرضية المقدمة، مجموعة شاملة من الخدمات الأساسية لشركات الطيران، التي تضمن سلامة الركاب وأمتعتهم، وراحتهم على متن الطائرة، ومغادرة رحلاتهم في الوقت المحدد. وتُعد هذه الخدمات عنصراً أساسياً في تسهيل العمليات الجوية وتطبيق أعلى معايير الضيافة والجودة منذ لحظة وصول الطائرة إلى المدرج وحتى مغادرتها.

وشهد توقيع عقد الشراكة بمقر طيران الرياض، حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الشركتين، من بينهم ادم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للمالية في طيران الرياض، و محمد مازي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وصرح ادم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للمالية في طيران الرياض، على هامش الشراكة، قائلًا: "نسعد بتوقيع هذه الشراكة والتي تأتي امتداد للتعاون المسبق في شهر اغسطس الماضي، لنضمن جاهزيتنا الكاملة للانطلاق رسمياً خلال هذا العام 2025." وأضاف: "حيث تعد خدمات المناولة الأرضية جزءًا أساسي من خدماتنا العالمية التي نسعى لتقديمها. ونحن على يقين تام بأنها ستحدد معايير جديدة في صناعة الطيران على الصعيدين المحلي والعالمي.

من جانبه ، عبر سعادة الأستاذ محمد بن عبد الكريم مازي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية لطيران الرياض على الثقة في خدمات الشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي تُمثل إضافةً كبيرة لرصيدها من العملاء والشركاء الاستراتيجيين من شركات الطيران الوطنية والعالمية، كما تُعد نجاحاً جديداً لمشاريعها وبرامجها التطويرية وخدماتها المتميزة ودورها الحيوي في الارتقاء بمنظومة خدمات المطارات بالمملكة، مُشيراً إلى أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تقدم خدماتها بمطارات المملكة لشركات الطيران الوطنية والعالمية وِفق أعلى معايير الجودة والاحترافية ، مؤكداً في ذات الوقت، تطلع الشركة من خلال خدماتها المتميزة لأن تكون بإذن الله، جزءاً من المسيرة الناجحة لطيران الرياض.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين الشركتين، وتقديم خدمات شاملة وفعاّلة تضمن توفير الركاب بتجربة راقية ومريحة على متن الطائرة، وتعزز سلاسة العمليات الجوية للطائرات على المدرج. حيث ستساهم خدمات الشركة السعودية للخدمات الأرضية في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للطيران، وتعزيز تجربة الضيوف المسافرين.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود طيران الرياض للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي في المملكة وحول العالم، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية.

ويستعد طيران الرياض للانطلاق رسمياً هذا العام 2025، ليضع لنفسه بصمة بارزة في صناعة الطيران من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى لعملائه المسافرين من وإلى الشرق الأوسط، انطلاقاً من مقره الرئيسي في الرياض. وسيربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، عبر الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030 في ريادة صناعة الطيران ووضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية. أُعلن عن إطلاق الناقل الجوي الجديد في مارس من العام الجاري 2023، حيث يستهدف طيران الرياض الذي يتبنّى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية المعتمدة في مجال الطيران من خلال أسطول طائراته المتطورة والمزودة بأحدث التقنيات الرقمية والمزايا المبتكرة من حيث تصاميم المقصورة الداخلية والتجارب الفريدة من نوعها على متن الطائرة، والتي ستشمل الجيل الجديد من أنظمة الترفيه الجوية وحلول الاتصال على متن الطائرة. سيربط طيران الرياض ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وسيقدم لهم تجربة ضيافة استثنائية تجسد قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال والأصالة والضيافة.

نبذة عن الشركة السعودية للخدمات الأرضية

الشركة السعودية للخدمات الأرضية هي المزود الوطني للخدمات الأرضية بالمملكة العربية السعودية ، حيث تقوم بخدمة العمليات التشغيلية المتزايدة لشركات الطيران الوطنية والعالمية بمطارات المملكة ، كما تحقق معدلات تشغيلية قياسية خلال مواسم الحج وغيرها من مواسم الذروة على مدار العام، وذلك بإمكاناتها الكبيرة وخبراتها المتراكمة، فضلاً عن برامجها التطويرية المتقدمة في نظم السلامة والتحول الرقمي وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة النقل الجوي وخدمات المطارات، عبر أكاديمية التدريب بالشركة الحاصلة على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي " الأياتا " ، كما تتمتع الشركة برصيدٍ وافر من الجوائز العالمية تقديراً لما تقدمه من خدمات أرضيةٍ متميزة وِفق أعلى المعايير الدولية .

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