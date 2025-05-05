دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت طيران الرياض وشركة فيرتايل تكنولوجيز خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025 بدبي عن شراكتهما الاستراتيجية مع فيرتايل كأول مُجمّع لإمكانات التوزيع الجديدة (NDC)، مما يُمثل إنجازًا هامًا في مسيرة التوزيع الرقمي لشركة طيران الرياض القائمة على العرض والطلب.

ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن بائعو السفر حول العالم من الوصول بسلاسة إلى محتوى سعة التوزيع الجديدة (NDC) لشركة طيران الرياض عبر منصة فيرتايل الرائدة في هذا المجال، فيرتايل دايركت كونيكت (VDC)، مما يُعزز التزامنا المشترك بالابتكار والتميز في مجال تجارة التجزئة لشركات الطيران.

وبموجب هذه الشراكة سيتمكن بائعو السفر حول العالم من الوصول إلى محتوى برنامج إمكانيات سعة نقاط التوزيع الجديدة (NDC) الخاص بشركة طيران الرياض، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية توزيع حديثة وفعّالة تُولي الأولوية للشفافية والتخصيص والاتصال المباشر، حيث تضمن خبرة فيرتايل المُثبتة في نشر حلول سعة التوزيع الجديدة القابلة للتطوير لشركات الطيران الرائدة، وصول بائعي السفر إلى مجموعة كاملة من المحتوى والوظائف، بما في ذلك التوافر الفوري، وخيارات الأسعار الوفيرة، والخدمات الإضافية، وإصدار التذاكر الفورية عبر نقاط بيع متعددة.

وبهذه المناسبة قال فنسنت كوست، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الرياض: "تهدف طيران الرياض إلى إرساء معيار عالمي جديد للاتصال والابتكار في قطاع الطيران، حيث تتيح شراكتنا مع فيرتايل في هذه المرحلة المبكرة من ضمان أساس متين لتكنولوجيا توزيع متطورة، مواكبة للمستقبل ومتوافقة مع استراتيجيتنا الرقمية".

بدوره قال جيرين جوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيرتايل تكنولوجيز: "يسرنا الشراكة مع طيران الرياض كأول منصة تجميع بيانات جديدة، حيث تعزز هذه الشراكة التزامنا المشترك بتحديث توزيع شركات الطيران، وتسهيل البيع بالتجزئة الحقيقي، وتمكين بائعي السفر العالميين من الوصول المباشر إلى محتوى أغنى وتجارب عملاء أفضل".

وبفضل التكامل القوي وقدرات النشر المرنة التي توفرها فيرتايل، أصبح من السهل على بائعي السفر سواءً كانوا وكالات سفر إلكترونية أو شركات إدارة رحلات أو شركات تجميع اعتماد نظام التوزيع الجديد (NDC) دون أعباء تقنية أو تشغيلية ثقيلة، حيث تضمن هذه الشراكة جاهزية التوزيع في الوقت الذي تستعد طيران الرياض لإطلاق رحلاتها الافتتاحية، مما يُمكّن البائعين من بدء أعمالهم في عالم طلبات العروض دون تأخير.

نبذة عن طيران الرياض:

طيران الرياض هو الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاق الشركة برؤية طموحة لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، حيث تهدف طيران الرياض بدعم لا محدود من صندوق الاستثمارات العامة إلى إرساء معايير جديدة للطيران العالمي من خلال تجارب استثنائية للضيوف، وعمليات مبتكرة، والتزام راسخ بالاستدامة، وتتخذ الشركة من الرياض مقرًا لها، وهي على أهبة الاستعداد للعب دور محوري في طموحات المملكة في قطاعي الطيران والسياحة، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

نبذة عن فيرتايل تكنولوجيز:

تُعد فيرتايل تكنولوجيز شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا السفر، تُحدث ثورة في توزيع خدمات شركات الطيران من خلال منصتها الحديثة القائمة على معيار سعة التوزيع الجديد (NDC)، وهي فيرتايل دايركت كونيكت (VDC). وبصفتها شريكًا موثوقًا لأكثر من 50 شركة طيران حول العالم، تُمكّن فيرتايل بائعي خدمات السفر من الوصول الفوري إلى محتوى غنيّ عن شركات الطيران وإمكانيات الحجز، بما في ذلك الخدمات الإضافية وميزات التخصيص، كل ذلك على منصة واحدة.

تُعدّ فيرتايل رائدة في تمكين الانتقال إلى الجيل التالي من التوزيع في قطاع الطيران من خلال تركيزها على الابتكار وقابلية التوسع والتكامل السلس.

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