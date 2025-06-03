المحرق، البحرين: احتفلت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، اليوم بتدشين أولى رحلاتها إلى نيروبي،كينيا، وذلك من خلال فعاليات خاصة أقيمت في مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة الكينية، مما سيعيد ربط المملكة بنيروبي وتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية.

تُعد نيروبي، التي تم تسيير آخر رحلات الناقلة إليها في العام 2012، إضافة استراتيجية هامة لشبكة طيران الخليج المتنامية، حيث أنها تعزز من قدرتها على خدمة أسواق جديدة، وتؤمّن خيارات سلسة ومريحة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء للتنقل بسهولة بين مملكة البحرين وشرق أفريقيا والمناطق المجاورة.

لدى وصولها إلى مطار جومو كينياتا الدولي، استُقبلت رحلة الناقلة الافتتاحية بتحية المياه التقليدية، تبعها حفل استقبال رسمي حضره كبار المسؤولين من قبل كل من طيران الخليج وإدارة المطار.

في تصريح له أكدّ الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج السيد جيفري جوه على أهمية إطلاق خدمة نيروبي التي تعد علامة فارقة في مسيرة النمو الاستراتيجي لشركة طيران الخليج، مشدداً على أن القارة الأفريقية تمثّل سوقًا واعداً بإمكانات نمو واسعة النطاق للناقلة. وأضاف السيد جوه قائلاً: " تأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتنا بعيدة المدى لتعزيز شبكة ربط الناقلة، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائنا وبما يسهم في دعم نمو وازدهار المملكة والمنطقة ككل."

من جانبه، صرّح المدير الإداري لهيئة مطارات كينيا السيد نيكولاس بودو: "يسعدنا الترحيب بعودة طيران الخليج إلى نيروبي. هذه الشراكة المتجددة لا تعزز العلاقات المتينة بين كينيا ومملكة البحرين فحسب، بل تؤكد أيضًا على مكانة نيروبي كمحطة محورية وبوابة استراتيجية إلى القارة الإفريقية. من شأن هذه الخدمة الجديدة أن تعزز الربط بين الوجهات، وتُوفر فرصًا أوسع للتجارة والسياحة، إلى جانب إتاحة خيارات سفر أكثر تنوعًا لمسافرينا الكرام."ستسهم خدمة نيروبي الجديدة من طيران الخليج في إثراء تجارب سفر عملائها، إذ أنها ستوفر للمسافرين المزيد من الخيارات المرنة للسفر، وذلك تماشياً مع استراتيجية الناقلة الطموحة لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطيران.

طيران الخليج: تاريخ عريق من التميّز

تعد شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، من أوائل شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة بتسيير برامج رحلاتها الجوية من مقرها الرئيس في مطار البحرين الدولي إلى وجهات متنوعة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX)، استناداً إلى تقييمات المسافرين لرحلات الطيران، وحصلت على هذا التصنيف لعام 2025. كما نالت لقب "الطيران الأكثر تطوراً في العالم" للعام 2022 في جوائز سكاي تراكس للطيران العالمي.

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