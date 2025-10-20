الكويت – وقّعت طيران الجزيرة مذكرة تفاهم مع الجامعة الأسترالية في الكويت، في خطوة تمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، ودعم الجيل القادم من القادة الكويتيين في مجال الطيران.

وقد شهد الحفل حضور سعادة سفيرة أستراليا لدى دولة الكويت، ميليسا كيلي، التي هنأت طيران الجزيرة والجامعة الأسترالية، قائلةً: "هذا إنجاز مهم لمؤسستين رائدتين في الكويت. أستراليا رائدة عالمياً في مجال البحوث وتعليم الطيران، وأنا فخورة بأن قادة المستقبل في طيران الجزيرة سيحصلون على التدريب ويكتسبون المهارات من المنهج الأسترالي العالمي ومن خلال الجامعة الأسترالية في الكويت، ما يساهم في تجهيز قطاع الطيران الكويتي استعداداً للمستقبل".

تُرسي هذه الشراكة أساسًا لمبادرات مشتركة في مجالات التعليم والبحث والتدريب وتنمية الطلبة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تركز على تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار.

وقال باراثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي في طيران الجزيرة: "تقود طيران الجزيرة حالياً جهوداً لملء ألف وظيفة في مختلف الأقسام التشغيلية، والكويت تتمتع بكفاءات وطنية شابة واستثنائية مستعدة لترك بصمتها في مجال الطيران. فنحن نستثمر في هذه الكفاءات عبر توفير برامج تدريبية تنمي مهاراتها وعبر إتاحة فرص عمل على مستوى عالمي تهدف تطوير قادة المستقبل الذين سيدفعون التطور في هذه الصناعة ويضعون الأسس التي ستجعل صناعة الطيران المحلية أقوى وأكثر ابتكاراً للغد."

وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها لدعم إطلاق برنامج المتدربين الإداريين لدى طيران الجزيرة، والمقرر تدشينه قريبًا. وقد صُمم هذا البرنامج خصيصًا للخريجين الكويتيين الواعدين، ليمنحهم تجربة منهجية عبر مختلف القطاعات الرئيسية في الشركة، وفرص العمل على مشاريع ميدانية، وتوجيهًا من القيادات العليا، ومسارًا واضحًا لاكتساب مهارات قيادية وخبرات متقدمة في واحدة من أبرز شركات الطيران في الكويت.

من جانبها، قالت جيني سيثي، رئيس قسم شؤون الموظفين في طيران الجزيرة: "برنامج المتدربين الإداريين هو استثمار استراتيجي في الكفاءات الوطنية الكويتية. من خلال دورات تدريبية منظمة، وإرشاد قيادي، والعمل على مشاريع واقعية على مدى 18 شهرًا، نهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة الذين سيقودون الابتكار والتميز داخل طيران الجزيرة وقطاع الطيران ككل."

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال فاضل الدوسري، مدير مركز الخريجين والتوظيف بالجامعة الأسترالية: "نحن فخورون بشراكتنا مع طيران الجزيرة في تمكين خريجينا من مسارات مهنية قائمة على احتياجات السوق. فهذه الشراكة تعزز رسالتنا في توفير الخبرة العملية والاستعداد الوظيفي لطلبتنا، بما يضمن مساهمتهم الفاعلة في نمو اقتصاد الكويت ومستقبلها."

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون طيران الجزيرة والجامعة الأسترالية في:

تبادل المعرفة الأكاديمية والخبرات المهنية

توفير فرص للتعليم والبحث والتدريب العملي

دعم تنقل الطلبة، والتوظيف، والتدريب الميداني

تعزيز المهارات المرتبطة بسوق العمل لإعداد الخريجين لوظائف المستقبل

