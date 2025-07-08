الكويت، دشنت اليوم طيران الجزيرة رسمياً خط رحلاتها المباشرة بين الكويت ويريفان في أرمينيا لتوفر وجهة جديدة للسياحة والتبادل التجاري والثقافي.

وحظيت الرحلة الأولى التي كان على متنها الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي، وسعادة سفير أرمينيا لدى الكويت أرسن أراكيليان، باستقبال ملحوظ في مطار زفارتنوتس الدولي من قبل شركة مطارات أرمينيا الدولية.

برحلتين أسبوعية، أصبحت يريفان المعروفة بطبيعتها وتاريخها الغني وضيافتها الدافئة، على بعد رحلة قصيرة من وتمنح المواطنين الكويتيين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة.

يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم من خلال موقع طيران الجزيرة الإلكتروني jazeeraairways.com أو تطبيق الهواتف أو بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.jazeeraairways.com

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