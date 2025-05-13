أعلنت شركة طيبة للاستثمار، الرائدة في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية مع شركة "سيلز فورس"، الرائدة عالمياً في تطوير حلول إدارة علاقات العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي، لاستخدام نظام Salesforce Customer 360 في إدارة علاقات عملاء شركة "طيبة للاستثمار".

وقال حسان أحدب، الرئيس التنفيذي للتشغيل الفندقي بشركة "طيبة للاستثمار"، "يأتي توقيع الاتفاقية مع سيلز فورس العالمية انطلاقاً من التزامنا الدائم بتعزيز منظومة التميز التشغيلي في المنشآت والمرافق الفندقية التابعة لشركة "طيبة للاستثمار" عبر استخدام أحدث معايير وحلول إدارة علاقات العملاء لضمان توفير تجربة ضيافة سلسة ومتطورة لضيوفنا".

ويتيح نظام (Salesforce Customer 360) تقديم خدمات عالمية المستوى للضيوف والتفاعل معهم بسهولة عبر نقاط التواصل التقليدية والرقمية المتعددة، الأمر الذي يسهم في تعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع المرافق والمنشآت الفندقية.

وأضاف الأحدب، "سيعزز استخدام نظام Salesforce Customer 360 رحلة التحول الرقمي في "طيبة للاستثمار"، والتي تعتمد توظيف أحدث حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في توفير تجربة ضيافة متكاملة ومتميزة لعملائنا وضيوفنا في منشآت وفنادق الشركة بجميع أنحاء المملكة"

من جهته، قال محمد الخوتاني،نائب الرئيس الأول بشركة "سيلز فورس" الشرق الأوسط: "نعتز بشراكتنا مع "طيبة للاستثمار"، العلامة السعودية الرائدة في قطاع الضيافة، ونتطلع لدعم ريادتها في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية في الفنادق والمنشآت التابعة للشركة. ونأمل أن يساعد نشر نظام (Salesforce Customer 360) من سيلز فورس في تعزيز قدرات طيبة على إعادة تعريف تجارب الضيافة في المنطقة، من خلال الجمع بين الأصالة والتقنية".

وفي هذا الإطار، ستتعاون "طيبة للاستثمار" مع "هوريزنتال ديجيتال"، الوكالة الرقمية العالمية الرائدة الشريك في قمة سيلز فورس، والتي تعمل مع العديد من المؤسسات السعودية الرائدة في نشر وتنفيذ أنظمة سيلز فورس.

يُشار إلى أن شركة "طيبة للاستثمار" تعد الشركة الرائدة في قطاع الضيافة السعودي، وتضم محفظتها نحو 40 منشأة تشمل فنادق ومجمعات سكنية ومراكز تجارية، و7,700 مفتاح تحت التشغيل و 8 مشاريع فندقية قيد التطوير، إلى جانب شراكات مع علامات فندقية عالمية مثل "ماريوت العالمية" و"شيراتون" و"كراون بلازا" و"هوليداي إن".

عن "طيبة للاستثمار":

تأسست شركة طيبة للاستثمار في العام 1988، كشركةٍ رائدة في قطاعات الضيافة والعقارات في المملكة العربية السعودية؛ وتتمتع الشركة بسمعة عريقة في قطاع الفنادق وإدارة الممتلكات والمرافق والتطوير العقاري وإدارة الأصول، ولديها محفظة متنوعة من المشاريع تضم أكثر من 39 منشأة، تشمل فنادق ومجمعات سكنية ومراكز تجارية، بإجمالي أكثر من 7,700 مفتاح وأكثر من 8 عقارات إضافية قيد التطوير. وفي العام 2024، حققت الشركة إحدى أهم توسعاتها الاستراتيجية، بعد إتمام عملية الاستحواذ على شركة دور للضيافة، كبرى شركات الضيافة والتطوير وإدارة العقارات في المملكة العربية السعودية. وهو ما أسهم في ترسيخ حضور علامة طيبة للاستثمار في معظم مناطق المملكة، وبخاصة في المدن المقدسة.

تلتزم طيبة للاستثمار بتقديم خيارات استثنائية للضيافة والإقامة عبر مجموعتها من العلامات التجارية السعودية المتخصصة في هذا المجال. ويشمل ذلك فنادق مكارم، نور من مكارم، ومجتمعات دور. كما أنَّ شراكتها مع كبرى شركات الفنادق في العالم مثل ماريوت الدولية و فنادق ومنتجعات IHGوهيلتون العالمية، وفنادق أكور تعزز قدرتها على تقديم وتطوير مجموعةٍ واسعة من خدمات الضيافة والإقامة المتميزة التي تناسب كل فئات الضيوف.

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