شراكة استراتيجية مع "بلو إي في" لاستخدام الدراجات الكهربائية في عمليات التوصيل لتعزيز الاستدامة البيئية

وزير التموين يعلن لأول مرة خلال حفل طلبات عن آليات لدمج الشركات الافتراضية في القطاع الرسمي

طلبات تحقق نسبة نمو 50% مقارنة بالعام الماضي، وتتوقع اختتام العام بنسبة نمو تصل إلى 80%

نسبة الموردين المحليين تتخطى 66% في طلبات مارت

القاهرة: نظمت طلبات مصر، المنصة الرائدة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، النسخة الثالثة من الحدث السنوي لتكريم شركاء النجاح من البائعين والموردين والهيئات المختلفة، بحضور كل من، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسس، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور زكريا محيى الدين مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون الشركات والشراكات الاستثمارية، والسفير يورجن شولتس، السفير الألماني بمصر، والمهندس محسن سرحان، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، ولفيف من شركاء طلبات مصر فى النجاح، بما في ذلك مسؤولين حكوميين، والهيئات والشركاء التجاريين .

واستعرضت طلبات مصر خلال الحفل أبرز الإنجازات وعرض قصص نجاح الشركاء الملهمة، كما قامت بتكريم الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك العديد من الشركات المحلية والدولية التي أسهمت بشكل كبير في تحقيق نمو ملحوظ في السوق المصري، وهو ما يبرز دورها في دعم الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال. وأولى الحفل اهتماما خاصا ببرنامج الابتكار من أجل الخير (Tech4Good) وأثره الإيجابي على المجتمع حيث ساهم البرنامج في جمع تبرعات لعدد كبير من المؤسسات التنموية مثل مؤسسة بنك الطعام المصري، وأهل مصر للتنمية، ومؤسسة مجدي يعقوب، ومصر الخير وغيرهم من المؤسسات غير الهادفة للربح، وهو ما يعكس التزام طلبات مصر الاستدامة والابتكار.

خلال الحفل، منحت طلبات مصر "جوائز الشركاء 2024" لعدد من أفضل المطاعم، والعلامات التجارية، والموردين والمؤسسات غير الهادفة للربح، لالتزامهم بتقديم تجربة مميزة للعملاء وخلق تأثير إيجابي في المجتمع، وشملت القائمة عدة فئات مثل, جائزة (Tech4Good)وفاز بها بنك الطعام المصري وبرنامج الأغذية العالمي، أما جائزة Riders Favorite التي تقدم لصاحب أعلى تقييم من الطيارين فذهبت إلى أنس الدمشقي، وأما جائزة Tmart والتي يتم تقديمها لأصحاب أعلى نسب نمو في 2024 فقد ذهبت إلى تمري, جهينة, ريتش بيك, إيديتا، وأخيراً تم منح جائزة T Star لأكثر شريك حقق أعلى الأهداف في كل المعايير فاستحقت لـ بازوكا

وعلى هامش الحفل، وقعت الاستاذة مها صالح رئيس الاتصالات والشؤون العامة والاستدامة في طلبات مصر والمهندس رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي في، شراكة استراتيجية مع شركة بلو إي في - Blu EV ، الرائدة في خدمات وسائل النقل الكهربائية، حيث سيتم استخدام دراجات بلو إي في الكهربائية التي تتمتع بكفاءة استخدام وتوفير الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، في عمليات التوصيل الخاصة بطلبات، وذلك لتحسين أوقات التوصيل وتقليل فترة الانتظار، وهو ما يمثل علامة فارقة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة، كون طلبات أول خدمة توصيل تعتمد نموذج الدراجة الكهربائية المستدام في السوق، لتعزيز حلول التنقل الأخضر في مصر، وهو ما يعكس التزام طلبات المستمر بتحقيق الاستدامة البيئية وكفاءة العمليات.

وفي كلمته وجه معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لشركة طلبات لدورهم في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية قائلًا "نتمنى لطلبات ولكل شركات التجارة الإلكترونية في مصر المزيد من التقدم والنجاح والتوسع في السوق المصري، وذلك في إطار رؤية الدولة التي تهدف لوضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد لتعظيم الاستفادة منه في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة."

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية "نعمل على تسهيل وتأمين إجراءات المعاملات على المنصات الإلكترونية، وقد قمنا بدراسة كيفية تطوير إطار قانوني يتناسب مع طبيعة العارضين والبائعين ومقدمي الخدمات عبر هذه المنصات، بهدف جذبهم للقطاع الرسمي، وبمناسبة حفل طلبات، نعلن لأول مرة عن إصدار سجل تجاري للشركات الافتراضية قريبا". موجهًا الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعاونها المثمر في تسهيل إصدار هذه السجلات

وفي كلمتها خلال الاحتفالية، صرحت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر قائلة: في طلبات، نحن فخورون بما حققناه حتى الآن، ولكن طموحنا لا يعرف حدودًا. منذ عام 2021، كان لدينا هدف واضح، ليس فقط أن نكون روادًا في السوق المصري، ولكن أيضًا أن نوسّع تأثيرنا على مستوى المنطقة. وفي ذلك الإطار، لدينا اليوم مركز خدمات مشترك (SSC) يخدم مصر وعدة دول أخرى بالمنطقة، بالإضافة إلى مركز التكنولوجيا في مصر، وهو واحد من مركزين تكنولوجيين على مستوى المنطقة. وهذا يعد دليلاً قويًا على أن مصر ليست مجرد سوق واعد، بل عنصر استراتيجي في نجاح طلبات إقليميًا. هذا العام، نتوقع أن نختتم العام بنسبة نمو تصل إلى 80%."

وأضافت شلبي "الشراكات الاستراتيجية هي أساس نجاحنا، وقد ساهمت بشكل كبير في توسيع نطاق خدماتنا ومن ضمنها شراكتنا مع "بلو إي في"، حيث نعمل معًا على تطوير حلول مبتكرة تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع التوصيل ونؤمن بأن العمل معًا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا الطموحة ببناء مستقبل أكثر استدامة لمصر."

من جانبه قال محمد سكينة، المدير العام لطلبات مارت مصر:" تعد طلبات مارت مصر قصة نجاح مميزة في مجال التجارة السريعة. بفضل الدعم الكبير والشراكات القوية، استطعنا تحقيق مكانة استثنائية وإنجازات مهمة في السوق المصري. ونحن فخورون بأن طلبات مارت مصر أصبحت الأولى عالميًا ضمن مجموعة ديليفري هيرو، سواء من حيث حجم الطلبات أو تجربة العملاء. هذه الشراكات أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، حيث أن 66% من موردينا هم شركات محلية، مما يتيح لنا تقديم تجربة تسوق سلسة وسريعة لعملائنا."

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، صرح المهندس رضا بعلبكي، الرئيس التنفيذي لشركة بلو إي في قائلاً: "متحمسون للغاية لانطلاق شراكتنا مع طلبات، هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مجال النقل المستدام وتوصيل الطلبات في المنطقة من خلال توفير دراجات كهربائية صديقة للبيئة لطياريين طلبات، وهو ما يعكس التزامنا المشترك مع شركة طلبات بالابتكار وبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال قادمة". وأضاف "نؤمن بأن التكنولوجيا النظيفة يمكن أن تجعل حياتنا اليومية أكثر سهولة واستدامة، ونثق أن هذه الشراكة سنساهم كثيرا في تحسين تجربة العملاء وستكون نواة لزيادة اعتمادية شركات التجارة الإلكترونية على استخدام وسائل النقل النظيف".

فيما صرح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري قائلاً: "الشراكات هي القوة الدافعة وراء التغيير الإيجابي، التعاون بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع هو ما يمكّننا من تحقيق تأثير مجتمعي حقيقي. وأضاف" من خلال تضافر جهودنا، يمكننا أن نصل إلى المزيد من الفئات الأكثر احتياجًا ونبني مجتمعًا أكثر استدامة وعدالة."

وتقدم طلبات مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل توصيل الطعام والمنتجات الاستهلاكية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي. وتتعاون طلبات مع أكثر من 10,000 بائع، مما يوفر فرص عمل للآلاف ويدعم التجارة الإلكترونية في مصر. كما تتعاون مع أكثر من 50 شركة و6 منظمات غير حكومية لتوسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي، كما ساهمت في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل للطياريين، مما يساهم في تقليل البطالة وتحسين الظروف المعيشية.

نبذة عن طلبات مصر

طلبات هي شركة رائدة في توصيل الطلبات من المطاعم للعملاء عبر الانترنت والتابعة لشركة ديليفيري هيرو الألمانية،

حيث يحمل تطبيقها 6 ملايين عميل، وبدأت العمل في مصر عام 2017، ويصل حجم شركاء طلبات 10 آلاف مطعما

توفر طلبات أكثر من 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة للطيارين. تهدف طلبات الى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر من خلالها تدعم الشركات المحلية، تمكنهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان سرعة وصول طلباتهم في

أسرع وقت، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة، كما تتيح خدمة طلبات مارت التي تمكنك من تسوق البقالة

بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة.

-انتهى-

#بياناتشركات