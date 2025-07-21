القاهرة،: أعلنت طلبات مارت، الذراع المتخصص في منتجات البقالة والتجزئة التابع لطلبات مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن إنشاء أكبر مركز توزيع في مجال التجارة السريعة في المنطقة داخل مجمع ينمو إيست على طريق القاهرة السويس، على مساحة 22,405 أمتار مربعة. وهو مركز لوجيستي عالمي المستوى وصديق للبيئة معتمد من EDGE، تم تطويره بواسطة شركة حسن علام للمرافق / إيه بي مولر كابيتال وأجيليتي، بهدف تطوير بنية تحتية لوجستية حديثة ومستدامة لطلبات في مصر والمنطقة.

يعتمد المركز على مجموعة من الحلول الذكية والتقنيات المتطورة لضمان أقصى كفاءة في العمليات، بما في ذلك آحدث أنظمة انتقاء المنتجات ، وأنظمة النقل الآلي لتخزين واسترجاع البضائع بكفاءة عالية، وأنظمة الرفوف الانتقائية للإستفادة القصوى من المساحة التخزينية المتاحة. وقد صُمم المركز بقدرة استيعابية هائلة، مما يمكنه من توزيع ما يصل إلى 1.6 مليون قطعة يوميًا وأكثر من 48 مليون قطعة شهريًا إلى المتاجر السحابية،التي من المتوقع أن تتجاوز 60 متجراً بنهاية عام 2025، مما يعكس قدرته على تلبية متطلبات السوق المتزايدة بكفاءة عالية.

وفي هذا السياق، صرّح محمد سكينة، مدير عام لطلبات مارت مصر قائلاً:"يمثل هذا المركز خطوة استراتيجية محورية نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة لطلبات مارت في مصر والمنطقة. إن توسيع قدراتنا التخزينية وتحديث عملياتنا اللوجستية سيمكننا من تعزيز توفر المنتجات، وتسريع زمن التوصيل، وتقديم تجربة أكثر سلاسة وموثوقية لعملائنا. كما نعتز بإتاحة 500 فرصة عمل مباشرة، وآلاف الوظائف غير المباشرة عبر شبكة شركائنا، مما يدعم الإقتصاد المحلي ويعكس التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة".

ومن جانبه، قال كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة حسن علام للمرافق: "نحن سعداء بانضمام طلبات مارت إلى مجمع ينمو إيست اللوجستي لإنشاء أكبر مركز توزيع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا التعاون يجسد التزامنا بتقديم حلول لوجستية متطورة ومستدامة، ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيساعد طلبات مارت في تعزيز قدراتها وتوسيع خدماتها لتلبية احتياجات عملائها بشكل أكثر فعالية".

ويُعد المركز مثالاً على التزام طلبات مارت بأعلى معايير السلامة الغذائية والنظافة المهنية، حيث تم تزويده بأنظمة مراقبة لحظية تضمن جودة التخزين وسلامة المنتجات، إلى جانب برامج مكثفة للتعقيم، والتدريب الإجباري للموظفين على إجراءات التعامل الآمن مع الأغذية، وتوفير بيئة عمل صحية ومرافق مخصصة للراحة والرفاهية، ما يعزز من رفاهية فريق العمل ويعكس التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن هذا المركز يُعد الأكبر لطلبات مارت على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمثل خطوة محورية في خطة الشركة لتوسيع قدراتها التشغيلية في مصر، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن تعزيز تجربة العملاء، وتسريع خدمات التوصيل، ودعم النمو المتواصل لطلبات مارت في السوق المصري والإقليمي.

نبذة عن طلبات مصر:

طلبات هي المنصة التكنولوجيا الرائدة للطلب عبر الإنترنت، حيث تشمل خدماتها طلبات الطعام، التوصيل، منتجات البقالة، ومنتجات التجزئة الضرورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمتد عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، البحرين، مصر، عُمان، الأردن، والعراق. تدعم طلبات الشركات المحلية وتهدف إلى توفير تجربة سلسة وفعّالة لطلب وتوصيل الطعام، من خلال ربط العملاء بالمطاعم والمتاجر، لتمكينهم من اختيار كل ما يرغبون فيه، مع ضمان الكفاءة والراحة في طلباتهم، وفي الوقت ذاته توفير وسائل دفع متعددة وآمنة. كما تتيح خدمة طلبات مارت تسوق البقالة بسرعة وسهولة عبر الإنترنت،‎ مع خدمة التوصيل إلى المنزل والمتوفرة بالفعل في أكثر من 26 مدينة

نبذة عن ينمـو :

ينمـو هو مشروع مشترك بين حسن علام للخدمات اللوجستية وأجيليتي، لتطوير وإنشاء بنية تحتية عصرية وأكثر تطوراً للتخزين والخدمات اللوجستية في مصر. تقوم ينمـو ببناء وإدارة مرافق التخزين من الفئة ( أ ) ووفقاً للمعايير الدولية في المواقع الاستراتيجية الرئيسية في مصر. وقد تم إطلاق مشروعها الأول (مجمع ينمـو اللوجستي - شرق القاهرة)، في عام 2023. يقدم هذا المجمع اللوجستي المتطور أحدث حلول التخزين وأكثرها كفاءة في البلاد، ويتميز تصميمه الهندسي بالاستدامة الذي يعتبر عاملاً رئيسياً لتقليل التكلفة الإدارية والتشغيلية، والحفاظ على الطاقة، وخفض الانبعاثات. ينمــو تجلب الابتكار لقطاع التخزين والتوزيع في مصر.

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