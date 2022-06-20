تماشياً مع التزام "طلبات" تجاه سلامة سائقيّ التوصيل، تعيد الشركة إطلاق "أسبوع السلامة المرورية" لزيادة الوعي بأفضل الممارسات

تركز المبادرات على سلامة سائقيّ التوصيل استعداداً لموسم الصيف و ابتداء درجات الحرارة بالارتفاع.

تعتبر سلامة سائقيّ التوصيل هي من أولويات الشركة، وتقديم هذه المبادرات هو جزء من التزام الشركة تجاه السائقين والمجتمعات التي تتواجد فيها.

القاهرة، مصر: أطلقت طلبات، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، مجموعةً من المبادرات الموسمية المخصصة لدعم سائقيّ التوصيل خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر تقديم هذه المبادرات مثل أسبوع السلامة المرورية وتوفير مجموعة مستلزمات صيفية جزء من التزام الشركة تجاه السائقين وسلامتهم.

وتعليقاً على الموضوع، قالت هدير شلبي، المدير التنفيذي لشركة طلبات مصر: "نشير إلى السائقين على أنهم أبطالنا على الأرض لأنهم يقعون في قلب عملياتنا - فهم من أهم رباطات الوصل بين الملايين من عملائنا وشركائنا، وتهدف مبادرتنا إلى زيادة تعزيز سلامتهم والحرص على صحتهم و مساعدتهم على التغلب على حرارة الصيف وحركة المرورالزائدة في هذا الموسم"

أسبوع السلامة المرورية:

ابتدأنا من 19 يونيو في جولته الثانية، سيضم أسبوع السلامة المرورية سلسلة من الندوات التدريبية والأنشطة لنشر الوعي بين سائقي التوصيل والجمهور حول أفضل الممارسات لضمان سلامة الجميع، بالإضافة إلى تزويدهم بالأدوات والعقلية للقيادة بأمان وسيتم أيضًا مكافأة السائقين الأكثر التزاماً بالقوانين المرورية لتحفيز السلوك الإيجابي.

مجموعة المستلزمات الصيفية:

وستقدم "طلبات" للسائقين مجموعة مستلزمات صيفية لتخفيف آثار الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف وتمكينهم من استخدام المنصة براحةٍ أكبر، وتتضمن المجموعة مناشف مبرّدة وعبوات للماء وسُترات مُبردة مصممة خصيصاً للسائقين، مما يساهم في الحصول على درجات حرارة معتدلة طوال اليوم، وتساعد السُترات عند استخدامها بالشكل الصحيح في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة تدوم حتى 10 ساعات.

كما تستخدم "طلبات" تقنياتها العالية المستوى لضمان أن يسلك السائقين أفضل الطرق كفاءة وأمانًا عند تسليم طلباتهم - وبذلك القيادة ستكون لمسافات أقصر طوال اليوم، وتسعى الشركة من خلال تعزيز تقنياتها المتكاملة والاعتماد على البيانات الواردة في الوقت الفعلي، إلى اختيار أفضل مسارات القيادة للسائقين وضمان تقليل وقت الانتظار، كما تتيح لهم ساعات عمل مرنة تناسب أوقاتهم، حيث يمكنهم الحصول على استراحة عند حاجتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشجع طلبات جميع أفراد المجتمع على إفساح الطريق أمام سائقيّ التوصيل وتقديم الماء لهم إن أمكن عند استلام الطلبات تقديراً لجهودهم.

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نُبذة عن «طلبات»

عززت طلبات مكانتها كواحدة من أهم شركات توصيل الطعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقها للمرة الأولى في مصر باسم "أطلب" عام 1999 والكويت عام 2004. اليوم، نفتخر بتوصيل مئات الملايين من طلبات الطعام والبقالة وغيرها من المنتجات إلى عملائنا في 9 بلادٍ من بلدان المنطقة.

في وقتنا الحاضر، يعمل تطبيق «طلبات» مع أكثر من 25000 علامةٍ تجارية من المطاعم والمتاجر وما يقرب من 50 ألف فرع، بينما بدأت خدمة «طلبات مارت»؛ مَنفَذ التجارة السريعة، بتوصيل البقالة للعملاء في البحرين، ومِصر، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر، بالإضافة إلى الإمارات في 20 دقيقة أو أقل!

عملاؤنا وشركاؤنا، وموظّفونا وسائقونا، والمجتمعات التي نعمل بها هُم قلب اهتمامنا، ومحور جميع خططنا وأهدافنا. ففي عام 2021 فقط، ساهمت «طلبات» في توصيل وجباتٍ تزيد عن 900 ألف وجبة طعام للمحتاجين، بالإضافة إلى التبرع بأكثر من 2.2 مليون دولار للجمعيات الخيرية بمساعدة شركائنا وعملائنا. «طلبات» هي شركةٌ تابعة لـ «دليفري هيرو»؛ الشركة الرائدة في قطاع توصيل الطعام والتجارة السريعة عالميًّا.