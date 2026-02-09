المنامة، البحرين - نظمت شركة طلبات، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحفل السنوي لموظفيها في فندق موفنبيك البحرين في 4 فبراير. ضم الحفل نخبة من فريق الإدارة، ورؤساء الأقسام، وأكثر من 200 موظف للاحتفال بإنجازات فريق العمل على مدار العام الماضي.

أقيم الحفل تحت عنوان" طلبات البحرين تحتفل بليلة النجوم"، وقد بدأ بكلمة ترحيبية ألقاها السيد مؤيد عقل، مدير عام شركة طلبات البحرين. وتمثل هذه المناسبة لحظة فارقة تجسد نشاط الشركة خلال العام والذي تميز بالأداء القوي، وروح التعاون بين فرق العمل، ومواصلة النمو، مع تقدير دور الجهود الفردية والجماعية في تحقيق النجاح والتقدم لطلبات البحرين.

وبهذه المناسبة، قال السيد مؤيد عقل، مدير عام شركة طلبات البحرين: "في كل عام نحرص على إقامة مثل هذا الحدث لاستعراض إنجازاتنا ونجاحاتنا، والاحتفال بالأهداف التي حققناها والنمو المتواصل للشركة، وإلقاء الضوء على جهود موظفينا وإخلاصهم وتفانيهم في العمل. هذا التقليد السنوي والإسهامات الملموسة لفريق عملنا تعني الكثير بالنسبة لنا. وإننا متحمسون لعام آخر نقدم خلاله منصة شاملة متميزة متاحة للجميع وتشكل جزءًا أساسيًا من المجتمع."

ويأتي هذا الحفل السنوي ليؤكد التزام شركة طلبات البحرين المتواصل بخلق بيئة عمل إيجابية تتميز بالشمولية والأداء العالي، مع ترسيخ ثقافة الاهتمام أولا بمواردنا البشرية، بينما نمضي قدمًا في رحلة النمو والتقدم في المملكة.

نبذة عن طلبات

تقدم "طلبات"، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعملائها تجربة متميزة وسهلة لطلب الطعام، ومنتجات البقالة، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية من مجموعة متنوعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست "طلبات" في الكويت عام 2004، ونجحت منذ ذلك الحين في التوسع لتشمل الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، قطر، البحرين، الأردن، العراق، ومصر، حيث تخدم ملايين من العملاء. يقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقد أكملت بنجاح طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في ديسمبر 2024. وتعتبر "طلبات" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ديلفري هيرو اس إي"، ما يمنحها ميزة استراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية لشركتها الأم وتعزيز مكانتها في السوق ودفع عجلة الابتكار في قطاع الطلب عبر الإنترنت والتوصيل. كما تركز الشركة على توسيع منتجاتها وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها. وتعتمد "طلبات" على شبكة قوية تضم آلاف الشركاء وسائقي التوصيل، ما يمكّنها من تعزيز ريادتها في سوق الطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تربط بين العملاء والشركاء ومندوبي التوصيل من خلال منصتها التكنولوجية المتقدمة.

