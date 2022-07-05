● التجربة التي انطلقت في 1 يوليو تختبر أداء الدراجات الكهربائية ضمن سيناريوهات توصيل واقعية

● مذكرة التفاهم تعكس التزام "طلبات" بإرساء منظومة توصيل أكثر استدامة

● المركبات الكهربائية تتميز بإمكانات كبيرة في إعادة رسم ملامح قطاع التوصيل إلى الوجهات النهائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "طلبات"، المنصة المحلية الرائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة، و"موتوبوي" لخدمات التوصيل (موتوبوي)، المزود الأول والوحيد المعتمدة من هيئة دبي للطرق والمواصلات في دولة الإمارات لتقديم الحلول اللوجستية المستدامة باستخدام الدراجات الكهربائية، عن توقيع مذكرة تفاهم لاختبار توصيل الطلبات باستخدام الدراجات الكهربائية في دبي. وتهدف التجربة، التي انطلقت يوم الجمعة، 1 يوليو، إلى اختبار أداء الدراجات الكهربائية ضمن سيناريوهات واقعية.

وتعمل "طلبات"، بموجب مذكرة التفاهم ومن خلال هذه التجربة، على استكشاف الحلول البديلة في مجال التوصيل، مما يرسخ التزامها ويعزز أهدافها في تحقيق منظومة أكثر استدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستند التجربة إلى التزام شركة "طلبات" بدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات، لتعزيز النمو الاقتصادي وإحداث تأثير إيجابي على البيئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "تتمحور مسؤوليتنا اليوم حول إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، انطلاقاً من الطلب المتزايد الذي تشهده دولة الإمارات على خدمات التوصيل المريحة واعتماد سكان الدولة على هذه الخدمات على نطاق واسع. ورغم أن بناء منظومة توصيل أكثر استدامة ما يزال يتطلب الكثير من العمل والجهد، يشكل تعاوننا مع شركة موتوبوي خطوةً استراتيجيةً مهمة في إطار سعينا لاستكشاف نماذج التوصيل المستدامة. ونحن متفائلون بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المركبات الكهربائية لإعادة رسم ملامح قطاع خدمات التوصيل إلى الوجهات النهائية".

ومن جانبه، قال فريد دلال، الرئيس التنفيذي لشركة "موتوبوي": "نركز في موتوبوي على تقديم خدمات مدروسة التكلفة وصديقة للبيئة، تدعم رؤية دولة الإمارات لإرساء بنية تحتية مستدامة وأهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. كما نسعى، من خلال اعتمادنا على الدراجات الكهربائية، إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة على المدى البعيد. ولذا، نفخر بالتعاون مع طلبات الرائدة لتعزيز الابتكار والاستفادة منه في دعم جهود الاستدامة والتحوّل نحو اقتصاد أخضر وصديق للبيئة".

بذلت "طلبات" جهوداً دؤوبة لإطلاق العديد من مبادرات الاستدامة خلال السنوات الأخيرة، حيث شاركت مطلع العام الجاري في حملة دبي تبادر للاستدامة بصفة شريكٍ مؤسس، من خلال تقديم 20 محطة عامة لإعادة تعبئة المياه في مختلف مناطق دبي، وتوفير مياه شرب مبردة ومجانية لسائقي التوصيل والمجتمع، والحد من استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة. كما أعلنت طلبات في يوليو 2021 عن الإطلاق التجريبي لبرنامج التعبئة المستدامة في دولة الإمارات، للتقليل من مخلفات البلاستيك وانبعاثات الكربون.

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