تُضاف القدرة الجديدة البالغة 1 جيجاواط إلى مشروع "مدار الساعة"، الذي أعلنت عنه "مصدر" مؤخراً، ويعد أول وأضخم مشروع من نوعه في العالم، ويهدف لتوليد 5.2 جيجاواط كهرباء من الطاقة الشمسية، ومنظومة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 19 جيجاواط/ ساعة لتوريد 1 جيجاواط من الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة

" طاقة لشبكات النقل" ستعمل على تطوير أحدث بنية تحتية من نوعها لدمج المشاريع الجديدة وربط المستخدمين النهائيين بشبكة أبوظبي بشكل سلس

طاقة لشبكات النقل" ستعمل على تطوير أحدث بنية تحتية من نوعها لدمج المشاريع الجديدة وربط المستخدمين النهائيين بشبكة أبوظبي بشكل سلس 36 مليار درهم إجمالي الاستثمار في مشاريع الطاقة الجديدة قيد التطوير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن التعاون مع شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، لتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة للبنية التحتية للطاقة، بهدف تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ودعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ويتضمن التعاون الاستراتيجي توقيع "طاقة" على اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات مدتها 24 عاماً لبناء وتملُّك وتشغيل محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة بقدرة 1 جيجاواط، بحيث تمتلك "طاقة" كامل حصص الملكية في هذه المحطة، وتتولى أعمال التشغيل والصيانة فيها. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل شركة "طاقة لشبكات النقل"، التابعة لمجموعة "طاقة"، على تطوير بنية تحتية متطورة لشبكة الكهرباء، لربط قدرة التوليد الإضافية مع مصادر الطلب الجديدة، لضمان توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون.

سوف تسهم هذه المشاريع في دعم مشروع "مدار الساعة" الأول من نوعه عالمياً الذي أعلنت عنه مؤخراً شركتا "مياه وكهرباء الإمارات" و"مصدر" لتوريد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات على الصعيد العالمي في مجال توظيف الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة منخفضة الكربون. وسيوفر هذا المشروع 1 جيجاواط تقريباً من الحمل الأساسي للكهرباء المُولّدة من مصادر الطاقة المتجددة، ليكون بذلك أكبر مشروع مشترك في العالم للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة.

وسيؤدي التعاون بين شركة مياه وكهرباء الإمارات و"طاقة" وشركة "مصدر" إلى تعزيز استثمارات بقيمة 36 مليار درهم في تطوير البنية التحتية لإمدادات الطاقة في أبوظبي، بحيث ستستثمر كل من "مصدر" و"طاقة" حوالي 75% من هذا المبلغ في توليد الطاقة المتجددة والتقليدية، في حين سيتم استثمار الـ 25% المتبقية في تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي ستُضاف إلى قاعدة الأصول الخاضعة للتنظيم وستحصل منها على عوائد خاضعة للتنظيم.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة "طاقة"، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "مصدر": "إن توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء منخفضة الكربون، يؤدي دوراً مهماً في تمكين التحول العالمي في مجال الطاقة. ومن خلال خبراتنا الواسعة في مجال توليد ونقل الكهرباء، وباعتبارنا أكبر الجهات المساهمة في "مصدر"، فإننا نؤدي دوراً محورياً في دفع حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مع المحافظة على التزامنا بضمان توريد الكهرباء منخفضة الكربون بشكل موثوق، وفي كل الأوقات. وانطلاقاً من موقعنا كشركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، فإننا نفتخر بمشاركتنا في هذه المشاريع عالمية المستوى، إلى جانب شركائنا في شركة "مياه وكهرباء الإمارات."

ومن جانبه قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات: " يسرُّنا في شركة مياه وكهرباء الإمارات أن نتعاون مع شركة "طاقة" لتنفيذ مبادرات تحوُّلية من شأنها دعم طموحات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع قيامنا بدور رئيسي في قيادة مساعي الانتقال في مجال الطاقة في الدولة. إن إنشاء إطار عمل مستقبلي للطاقة لدمج تقنيات الجيل التالي من الطاقة المتجددة وحلول النقل المتقدمة، من شأنه تحقيق ثمرة هذا التعاون في وضع معيار عالميّ جديد لأنظمة طاقة مستدامة توازن بين الاستدامة والتميز التشغيلي. في الوقت الذي تقطع فيه دولة الإمارات شوطاً واسعاً في العبور نحو مستقبل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإننا في شركة "مياه وكهرباء الإمارات" نسهم في وضع حجر الأساس لمستقبل تزدهر فيه التقنيات المتقدمة، ويأخذ في الحسبان الأهداف البيئية والاقتصادية المستقبلية للدولة".

والجدير بالذكر أن شركة "مياه وكهرباء الإمارات" حققت إنجازاً واضحاً في قطاع الطاقة في أبوظبي، لتعزيز ريادة أبوظبي العالمية في مجال المرافق المستدامة، حيث تلبي الآن أكثر من 55% من الطلب على الطاقة في الإمارة من خلال الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. وعلاوة على ذلك، سيتم إنتاج أكثر من 92% من المياه المُحلاة بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي المتطورة، مما سيسهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن أعمال تحلية المياه إلى 1 كجم/ م³ بحلول 2031، مقارنة بـ 16 كجم/ م³ عام 2021.

نبذة عن "طاقة"

تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز:TAQA) ). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتمتلك "طاقة" أو تدير أصولًا في 25 دولة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ، ومتابعة صفحاتنا عبر وسم @TAQAGroup على منصّات "لينكدإن" و"تويتر" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل على:media.hq@taqa.com

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

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