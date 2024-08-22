تمّ إنجاز صفقة التمويل عقب إبرام الشركتين اتفاقية مع "ساتورب" لشراء الكهرباء والبخار تتعلق بمحطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار خلال الربع الأول من عام 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت، اليوم، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، وهي إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالتعاون مع شركة "جيرا" التي تُعدّ أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، عن إنجاز صفقة لتمويل شركة "نجم للإنتاج المشترك المحدودة"، وهذا المشروع هو محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار، وستزوّد مجمّع البتروكيماويات في الجُبيل بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وستُوفّر محطة الإنتاج المشترك الجديدة ما يقارب 475 ميجاواط من الكهرباء وحوالي 452 طن في الساعة من البخار المُنتج بواسطة توربينات الغاز العاملة بالدورة المركبة ذات التقنية العالية. وسيتم تطوير المحطة بواسطة شركةٌ ذات غرض خاص، مملوكة بشكل مشترك من قبل "طاقة" بنسبة 51%، وشركة "جيرا" بنسبة 49% بموجب عقد مدته 25 عاماً وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، قابل للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل. وستتولى "طاقة" و"جيرا" مسؤولية عمليات التشغيل والصيانة في المحطة عبر شركة أخرى مخصَّصة لهذا الغرض.

ويأتي إنجاز صفقة التمويل عقب إبرام "طاقة" و"جيرا" في شهر مارس 2024 اتفاقية لشراء الكهرباء والبخار مع شركة "أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات" ("ساتورب")، وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كلٍّ من شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") وشركة "توتال إنرجيز إس إي" ("توتال إنرجيز").

في هذه المناسبة، قال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه في "طاقة": "يُسعدنا إنجاز صفقة التمويل هذه، فهي خطوة مهمة تعزِّز مكانة "طاقة" باعتبارها شريك الأعمال المفضّل لمشاريع المرافق بهذا المستوى. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بالنمو وتحقيق الكفاءة، فإنه إلى جانب كون "طاقة" إحدى الشركتين المطورتين لهذه المحطة، فهي ستتولى عمليات التشغيل والصيانة في المحطة، وهما مجالا الأعمال اللَّذَين تركز عليهما "طاقة" لتوسيع قدراتها، فضلاً عن إضافة إنتاج 475 ميجاواط كهرباء و452 طن في الساعة بخار إلى قدرتنا الإجمالية. تُعتبر هذه المحطة ثالث مشاريعنا ضمن قطاع توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ونقوم بتطوير محطة متقدمة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار تستخدم أحدث توربينات الغاز عالية الكفاءة والعاملة بالدورة المركبة ذات التقنية العالية من الفئة (جي)، بالشراكة مع "جيرا". وبذلك، فإننا نكرس سجل أعمالنا الحافل بالتميز باعتبارنا شركة مرافق مسؤولة تتولى أعمال التشغيل باقتدار وكفاءة، ومطوّراً رائداً لمشاريع توليد الكهرباء."



من جهته، قال ستيفن وين، رئيس الاستراتيجية العالمي في شركة "جيرا": "يمثل إنجاز صفقة تمويل توسعة محطة "ساتورب" الصناعية الاستراتيجية للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار، نجاحاً كبيراً لكلٍّ من شركة "طاقة" و"جيرا" و"ساتورب". وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال العمل المشترك والتعاون المتميز بين كل الأطراف المعنيين. يتماشى هذا المشروع مع استراتيجيتنا لتوفير أنظمة الطاقة المتقدمة تكنولوجياً والمستدامة وذات الكفاءة العالية لنساهم في تحقيق رؤية المملكة وعميلنا بتوريد الكهرباء بشكل مستدام وكفؤ. لقد تم تصميم المحطة باستخدام توربينات الغاز الحديثة ذات الكفاءة والتقنية العالية من الفئة (جي)، والتي تحسن من الكفاءة باستخدام الكهرباء، وتقلل الأثر البيئي وتلعب دوراً محورياً في دعم أعمال توسعة محطة "ساتورب" الصناعية الاستراتيجية. وستستفيد هذه المحطة من استخدام التكنولوجيا الأكثر تقدماً لضمان توريد الكهرباء والبخار بشكل موثوق وفعال، ووضع معايير جديدة في الأداء التشغيلي والاستدامة."



وبما أن المحطة تضم أحدث أنظمة توليد الكهرباء وإنتاج البخار، إلى جانب أنظمة استقبال الغاز والمياه، والوصلات الكهربائية المعزولة بالغاز، فهي مصممة على نحو يلبي المعايير الصارمة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة). كما يتيح المشروع إمكانية مستقبلية لإنشاء محطة لاحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تشغيل المحطة بالهيدروجين إلى جانب الغاز. ومن المُتوقع أن يضمّ مجمّع "ساتورب الموسَّع الاستراتيجي للبتروكيماويات" إحدى أكبر وحدات التكسير البخاري لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج العربي.

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نبذة عن "طاقة"

تأسّست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية وإعادة استخدام المياه، ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com ومتابعة @TAQAGroup على لينكدإن وX (تويتر) وإنستغرام ويوتيوب.

نبذة عن شركة "جيرا"

"جيرا" هي شركة عالمية للطاقة تحظى بمكانة قوية على امتداد سلسلة توريد الطاقة بأكملها، بدءاً من شراكاتها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال وشراء الوقود، وحتى مشاريع نقل الوقود وتوليد الطاقة. تأسست "جيرا" في عام 2015 كمشروع مشترك بالتساوي بين شركتين يابانيتين كبيرتين للطاقة الكهربائية، وهما شركة طوكيو للكهرباء والطاقة اليابانية "تيبكو"، وشركة تشوبو للطاقة الكهربائية، وهي تنتج نسبة تقارب 30% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في اليابان. وترمز العلامة التجارية المختصرة "جيرا" إلى الطاقة اليابانية في العصر الجديد؛ حيث يتمثل التحدّي الكبير أمام الشركة في تحقيق الحياد الكربوني عبر مشاريعها المحلية والدولية بحلول عام 2050، ودعم تحوّل الطاقة بطريقة مسؤولة على المستويين البيئي والمجتمعي. للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة https://www.jera.co.jp/english

نبذة عن "ساتورب"

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) هي من أكثر المصافي تقدماً في العالم حيث تقوم بمعالجة 460 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل لإنتاج المنتجات البترولية والبتروكيماويات مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة وهذه المصفاة ذات المستوى العالمي تم تأسيسها بخبرات عملاقي النفط أرامكو السعودية وتوتال انرجيز بمدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية والذين يعملان حالياً للتوسع الاستراتيجي من خلال إنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات والذي سيتكامل مع مصفاة ساتورب لتحقيق أعلى قدر من التآزر التشغيلي.

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