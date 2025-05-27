أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - وقعت "طاقة للتوزيع"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مذكرة تفاهم مع مجموعة "إمستيل"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2025 للتعاون في تقديم حلول مبتكرة متكاملة ومتطورة للمرافق في القطاع الصناعي المتنامي في أبوظبي.

وفي إطار مذكرة التفاهم هذه، ستوفر "طاقة للتوزيع" إدارة متخصصة ومبتكرة لشبكات الطاقة والمياه، بحيث تتكامل مع البنية التحتية الحالية بشكل سريع وتوفير صيانة فعالة من حيث التكلفة، وستعمل على توفير كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لتنفيذ خطط التطوير. ومن خلال محفظة عمل حافلة تخلو تقريباً من حدوث انقطاعات في الخدمة، تضمن "طاقة للتوزيع" إمداداً موثوقاً للخدمات للعملاء الناشطين في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يدعم استمرارية العمل في القطاع الصناعي الحيوي.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ "طاقة للتوزيع"، وسعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، وذلك بحضور كبار المدراء والجهات المعنية بالقطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة قال عمر الهاشمي الرئيس التنفيذي لـ "طاقة للتوزيع": " تعتبر هذه الشراكة فرصة أخرى لنا لدعم شركائنا في مجالات التخطيط وتشغيل وتوفير بنية تحتية للمرافق بحيث تكون قابلة للتوسع وعالية الموثوقية. من خلال دمج تميزنا التشغيلي المستمر وتجربة "إمستيل" في القطاع الصناعي، فإننا نساهم في بناء الأساس للمزيد من التنافسية والجاهزية للمستقبل في إمارة أبوظبي."

بدوره قال سعادة المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " يدعم هذا التعاون طموحنا في تعزيز مرونة وكفاءة القطاع الصناعي. إن المصداقية التي تتمتع بها "طاقة للتوزيع" وخبرتها التقنية تُعتبر عاملاً مثالياً لنا في ظل التوسع في العمليات ورفع مستوى المرافق."

وتشمل مذكرة التفاهم الاتفاق على دراسة فرص التعاون المشترك في تصميم وبناء وإدارة شبكات الطاقة والمياه وصيانتها، مما يعزز أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز النمو والابتكار وصقل المهارات وتطوير منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.

تعمل "طاقة للتوزيع" على إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة لتحسين خدمات إدارة المرافق في المباني السكنية ضمن نطاقه الجغرافي في جزيرتي الماريه والريم بأبوظبي. تواصل "طاقة للتوزيع" عبر خدمتها الجديدة TQD+ تقديم خدمات مخصصة لدعم متطلبات البنية التحتية للمجتمعات الحضرية المتنامية في إمارة أبوظبي.

نبذة حول شركة "طاقة للتوزيع"

تأسست "طاقة للتوزيع" كشركة موحّدة نتيجة اندماج شركتي "أبوظبي للتوزيع" و"العين للتوزيع"، وتقدم عملياتها التشغيلية كشركة مملوكة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة". وتتولى "طاقة للتوزيع" مسؤولية تخطيط وتشغيل وصيانة وتطوير شبكات توزيع الكهرباء والمياه في إمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة ومدينة العين، وتوفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة.

وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 1.1 مليون متعامل وفق أعلى معايير الجودة والتميز والابتكار، وتلتزم بضمان كفاءة واستدامة إمداداتها من المياه والكهرباء من خلال شبكة توزيع ذكية ومتكاملة. وتدعم الهوية المؤسسية الموحّدة للشركة مهام "طاقة" في توفير خدمات الكهرباء والمياه بشكل آمن ونظيف وأسعار معقولة لتلبية كافة احتياجات المجتمعات التي تخدمها في أبوظبي والعين.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

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