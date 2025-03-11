أبوظبي: وقَّعت طاقة لحلول المياه اتفاقية مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة للبحث في إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وتطوير محطة رائدة لمعالجة المياه في طشقند، أوزبكستان. تمثِّل هذه الاتفاقية ثاني مشاريع طاقة لحلول المياه الحيوية في أوزبكستان، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مدينة طشقند الجديدة التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتها، من خلال توفير إمداد موثوق بالمياه النظيفة لحوالي 2 مليون شخص.

ويمثل توقيع الاتفاقية بداية حاسمة في مراحل تطوير مشروع البنية التحتية للمياه. وبموجب الاتفاقية، مُنِحَت طاقة لحلول المياه مدة زمنية حصرية لتقديم تقييم وعرض شامل للمشروع، يتضمن إجراء تقييمات فنية ومالية معمّقة لتأكيد جدوى المشروع، وتطوير مقترحات لحلول مستدامة قابلة للتمويل.

ووقع الاتفاقية المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه، ومقصود عباسخانوف، نائب مدير هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة. وتعكس الاتفاقية المكانة الرائدة لطاقة لحلول المياه كمزود لموارد المياه المستدامة والموثوقة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، مستفيدةً من خبرات مجموعة »طاقة« الواسعة في تطوير وتشغيل وإدارة مشاريع البنية التحتية الرئيسية.

وسيوفّر المشروع مياهاً مستدامة صالحة للشرب وفقَ أعلى المعايير الدولية من خزان تشارفاك الجبلي إلى سكان مدينة طشقند الجديدة، عبر محطة متطورة لمعالجة المياه مزودة بأحدث التقنيات المتقدمة. ويتضمن المشروع إنشاء خط أنابيب لنقل المياه بطول 65 كيلومتراً، وبقدرة استيعابية تبلغ أكثر من 500,000 متر مكعب يومياً، ينتج خلالها حوالي 20 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، لضمان إمداد موثوق للمياه النظيفة، وتعزيز التطور المستمر لمدينة طشقند الجديدة، بما يلبي احتياجاتها المائية المتزايدة الحالية والمستقبلية.

وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لطاقة لحلول المياه: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة حقبة جديدة من الأمن المائي المبتكر بما يتماشى مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تأتي هذه الاتفاقية بناءً على النجاح الذي حققناه العام الماضي لقيادة تطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في طشقند، ونحن حريصون على المضي قدماً لتقديم تقييمات وتقديرات شاملة لهذا المشروع الجديد الذي سيضع معايير جديدة لإدارة الموارد المستدامة التي تسهم في ضمان رخاء ورفاهية مجتمع مدينة طشقند الجديدة على المدى الطويل. نفخر بمساهمتنا الاستراتيجية وتعاوننا الوثيق مع شركائنا، لدعمهم في تنمية المجتمعات الرائدة وتأمين مستقبل واعد للأجيال المُقبلة».

وقال مقصود عباسخانوف، نائب مدير هيئة تطوير مدينة طشقند الجديدة: «يسرُّنا توقيع هذه الاتفاقية مع طاقة لحلول المياه التي تجلب معها سنوات عديدة من الخبرات التي اكتسبتها في أبوظبي لتنفيذ المشروع ضمن هذه الاتفاقية الهامة. سيمكِّن هذا المشروع من تزويد سكان طشقند الجديدة بعمليات موثوقة ومستدامة تتبنى أحدث التقنيات التي تعتمدها طاقة لحلول المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع سمعتها ومهندسيها المتميزين. نتطلع قدماً لما ستحققه هذه الاتفاقية التي وصلنا إليها بفضل تعاوننا المثمر على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونثق بما سننجزه معاً من أسس عمل متينة لتطوير هذا المشروع الرائد».

تقدَّر قيمة المشروع 2 مليار درهم إماراتي، ويمثل استثماراً نحو تحقيق مستقبل مشرق ونمو سريع لمدينة طشقند الجديدة. ويمهد المشروع، من خلال تأمين إمدادات المياه للمدينة على المدى الطويل، خارطة الطريق للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمجتمع في طشقند. ويُسهم المشروع في تعزيز العلاقة الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان، بما يعكس الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي.

نبذة عن طاقة لحلول المياه

يقع المقر الرئيسي لطاقة لحلول المياه، والتي كانت تعرف باسم الشركة القابضة لحلول المياه المستدامة في أبوظبي، وهي تعد شركة رائدة ومتخصصة في تقديم حلول المياه المستدامة، لتحويل أحد أثمن مواردنا الطبيعية والإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة "طاقة"، تطمح شركة طاقة لحلول المياه إلى توفير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، ملتزمة بتوفير حلول بمعايير عالمية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات والمجتمعات.

وانسجاماً مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تسعى شركة طاقة لحلول المياه إلى تحفيز النمو الذكي والمستدام من خلال التعاون والعمل المشترك، وبخاصّة من خلال الشراكات القائمة بين الشركات والحكومات.

وتعد شركة طاقة لحلول المياه الشركة الأولى المسؤولة عن كافة عمليات جمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الإمارة. وتقوم هذه الشركة بجمع أكثر من 1,341,000 متر مكعب يومياً من خلال شبكة واسعة بطول 13 ألف كيلومتر، ويدعمها أكثر من 200 محطة ضخ و41 محطة معالجة، تعمل الشركة على تقليل استنزاف الموارد المائية الطبيعية وتعزيز استدامتها وتحقيق قيمة مضافة.

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