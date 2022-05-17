أعلنت مجموعة طاقة عربية، الرائدة في مجالات توزيع الطاقة و الخدمات المتكاملة بمصر عن استحواذها على ذراع الغاز الطبيعي المسال لشركة روزيتا إنيرجي، لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط. تعد شركة روزيتا إنيرجي مطور ومشغل للطاقة وإحدى الشركات المتخصصة في تطوير مشاريع الغاز الطبيعي المسال لتزويد العملاء الصناعيين والتجاريين والسكنيين خارج نطاق الشبكة القومية للغاز بطاقة نظيفة وبأسعار تنافسية.

ويتميز فريق عمل شركة روزيتا إنيرجي بخبرة واسعة مكتسبة من العمل في أبرز شركات الطاقة الدولية وذلك لتقديم أفضل خدمات وحلول الغاز الطبيعي المسال مع الاحتفاظ بأعلى قيمة تجارية للعملاء. ويتضمن نطاق عمل شركة روزيتا ، بناء وتشغيل مرافق تسييل الغاز صغيرة ومتوسطة الحجم، وتطوير حلول مبتكرة للنقل البحري والبري، ونشر وحدات إعادة التغيير في البر والبحر. تعمل هذة التقنية على توسيع استخدام الغاز الطبيعي لمجموعة واسعة من العملاء خارج نطاق الشبكة القومية للغاز والذين يتطلعون إلى استبدال احتياجات الطاقة من الديزيل / المازرت الى غاز طبيعي أنظف وأقل انبعاثاً.

ومن خلال هذا الاستحواذ ، ستكون شركة روزيتا إنيرجي هي الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية لتطوير مختلف مشاريع الغاز المسال ودعم مراحل تحول الطاقة في مصر وأفريقيا.

وفي هذا الصدد، صرحت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، "يدعم ذلك الاستحواذ استراتيجية طاقة عربية في تنويع نطاق خدمات نقل وتوزيع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها علي أفضل وجه. كما يتماشى هذا أيضاً مع استراتيجية "طاقة" وخطة الحكومة المصرية لزيادة وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في مصر. ستعزز تلك الخطوة أيضا توسيع أعمال شركة طاقة ليس فقط في مصر، ولكن في مختلف بلدان القارة الأفريقية حيث تقوم بتوسيع نطاق عملنا بشكل كبير لتكرار قصص نجاحنا."

كما صرح كريم شعبان، المدير التنفيذي لشركة روزيتا إنيرجي، قائلاً: "نحن سعداء للغاية لشراكتنا مع شركة طاقة عربية والتي من شأنها أن تسمح لشركة روزيتا بتسريع وتيرة عملها في مجال تحويل الطاقة في الأسواق الناشئة. تجمع هذه الشراكة بين إمكانيات توزيع الغاز القوية لشركة "طاقة عربية" وكذلك إمكانية الوصول إلى مختلف الأسواق وسجلها الحافل فى المشاريع السابقة جنباً إلى جنب مع خبرة روزيتا العملية في مجال الغاز الطبيعي المسال. يلعب الغاز دوراً قوياً في تنمية الدول ومساعدتها على تحقيق أمن الطاقة والازدهار مع كونه صديقاً للبيئة وقادراً على المنافسة من حيث التكلفة. نحن في شركة روزيتا نرى أن الغاز الطبيعي المسال هو الوقود الانتقالي المثالي حاليا والذي نضمن من خلاله تطوير حلول لتقليل الانبعاثات كجزء من خطة الوصول لإزالة الكربون كاملا."

ومن الجدير بالذكر أن طاقة عربية، إحدى شركات القلعة، والرائدة في قطاع توزيع الطاقة في مصر، حيث تقدم خدماتها لتغطية الاحتياجات اليومية من الطاقة لما يزيد عن 1.7 مليون عميل. وتقوم مجموعة طاقة عربية باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز، توليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلي تسويق المنتجات

البترولية وزيوت تشحيم السيارات من خلال العديد من محطاتها لخدمة السيارات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. وكما تقدم الشركة أيضا خدمات معالجة وتحلية المياه لمجموعة واسعة من العملاء. وعبر الذراع التشغيلي لمجموعة طاقة عربية "ماستر جاز"، تقوم الشركة بتشغيل محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى في مختلف أنحاء الجمهورية. فضلاً عن استخدام تقنية الغاز المضغوط المنقول CNG) (Mobile لربط العملاء خارج نطاق شبكة الغاز الطبيعي، وتصبح بذلك أول شركة خدمات متكاملة في مصر والشرق الأوسط.

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