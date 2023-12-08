مشروع تجريبي لإتاحة التكنولوجيا الرائدة وخدمة العملاء عالمية المستوى إلى الشركات المملوكة لـ "طاقة" حول العالم

الشركتان تعتزمان إطلاق مشروع مشترك لتمكين البلدان والشركات من الوصول لأهدافها بالحياد المناخي

دبي/ لندن: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة)، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المُدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعاونها مع شركة "كراكن تكنولوجيز"، مزوّد تكنولوجيا الجيل الجديد لمرافق الطاقة، لإطلاق مشروع لتجربة منصّة "كراكن" مع عملاء شركات المياه والكهرباء التابعة لـ "طاقة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدعم هذا البرنامج جهود "طاقة" الرامية إلى التركيز على التميّز التشغيلي، وتحسين العمليات، والرقمنة عبر سلسلة القيمة، وذلك للارتقاء بخدمات العملاء، إضافة إلى تمكين أعمال النقل والتوزيع لأن تصبح عالية الأداء والكفاءة.

وتسعى الشركتان أيضًا لاستكشاف آفاق مشروع مشترك يطمح لتوسيع نطاق الشراكة، وتعزيز حضور شركة "كراكن" في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم. وفي إطار المشروع المشترك المقترح، تسعى الشركتان إلى إنشاء مركز محلي للابتكار والتطوير في أبوظبي، سيكون بمثابة مركز للتميز والابتكار على مستوى المنطقة، كما سيتم العمل على بناء القدرات في دولة الإمارات عمومًا عند البدء بتنفيذ البرنامج على النطاق المحلي.

وتعدّ "كراكن تكنولوجيز" شركة تابعة لمجموعة "أكتوبوس إنرجي"، والتي تعمل من خلال منصتها التكنولوجية "كراكن" على ربط جميع عناصر منظومة الطاقة، بدءًا من إعداد فواتير العملاء وحتى الإدارة المرنة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجدّدة وأجهزة الطاقة. كما أنها مزود مبتكر لخدمات أخرى للمرافق، كالمياه والإنترنت.

وتساعد منصّة "كراكن" شركات الطاقة على تصميم واستخدام منتجات الطاقة الخضراء والمستدامة، والتعامل مع طلبات العملاء بشكل أسرع وأكثر شمولية.

وكانت "طاقة" أعلنت مؤخراً عن أهدافها الجديدة للنموّ للعام 2030، ومن بين تلك الأهداف المُحدّثة، أعلنت الشركة عن خططها لتوسيع أعمالها في قطاع نقل وتوزيع المياه والكهرباء على المستوى الدولي. وسيبحث المشروع المشترك قيد النقاش في استكشاف إمكانية الاستثمار المشترك في مشاريع يمكن أن تستفيد من استخدام تقنية "كراكن".

وتعتزم "طاقة"، التي تعد شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، تجربة منصة "كراكن" عالية التقنية بعد تقييم فوائدها الواضحة المتمثلة في التكلفة المنخفضة وتحقيق الحدّ الأقصى من الكفاءة والقدرة على تمكين منظومة أكثر ذكاءً للطاقة النظيفة.

وبمناسبة الإعلان عن الشراكة، قال جريج جاكسون، مؤسس مجموعة "أوكتوبوس إنرجي": "نحن نؤمن في "أكتوبوس" بأهمية التعاون لتمكين الطاقة النظيفة بالاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع "طاقة" للمساعدة في الارتقاء بالتميز في خدمة العملاء والتوسع في استخدام طاقة أكثر نظافة بشكل أسرع في دولة الإمارات والعالم."

ومن جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "يسعدنا أن نبرم هذه الشراكة مع "أوكتوبوس إنرجي" في هذا المشروع التجريبي لمنصّة "كراكن" التكنولوجية في عملياتنا في دولة الإمارات. ونحن نرى من خلال هذا المشروع التجريبي الكثير من الفرص لتعزيز التحوّل الرقمي والتميّز التشغيلي في عملياتنا محلياً، إضافة إلى آفاق مسار للتعاون مع "أوكتوبوس" بهدف التوسع المستقبلي.

والأهم من ذلك، فإن نجاح هذه التجربة سيمهد الطريق لإنشاء مركز ابتكار إقليمي لهذه التقنية هنا في أبوظبي، مما يساعد على بناء القدرات الوطنية، ومواصلة دفع التميز في قطاع المرافق.

ومنصّة "كراكن" المتقدمة هذه، هي تجسيد لنموذج نهجنا الاستثماري في التقنيات التي تدعم التحوّل في الطاقة وتعزز عملياتنا."

وجدير بالذكر أن مجموعة "أكتوبوس إنرجي" تستخدم بالفعل منصّة "كراكن" لإدارة تعاملات ملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وجزء كبير من القارة الأوربية، وهي مرخصة لمرافق الكهرباء والمياه والإنترنت في جميع أنحاء العالم.

كما تدير أصولاً كهربائية تبلغ قدرتها أكثر من 6 جيجاواط، وأبرمت تعاقدات لتوفير خدماتها لـ 52 مليون حساب عميل على مستوى العالم، لتقترب بذلك من تحقيق هدفها المعلن لعام 2027 وهو خدمة 100 مليون حساب.

وقد ساهمت منصّة "كراكن" منذ إنشائها في تمكين مجموعة "أوكتوبوس إنرجي" من تصدّر جداول خدمة العملاء، باعتبارها شركة الطاقة الوحيدة التي تصدرت التصنيف على مدى 6 سنوات متتالية. كما حصلت الشركة والعلامات التجارية التابعة لها أيضًا على تقييمات 5 نجوم من (Trustpilot) في بلدان متعددة.

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نبذة عن "كراكن تكنولوجيز"

توفر شركة "كراكن تكنولوجيز" أفضل منصّة متكاملة لإدارة إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا ومعظم دول القارة الأوربية. وتمتلك منصّة "كراكن" تعاقدات لخدمة 52 مليون حساب طاقة في جميع أنحاء العالم من خلال الجهات المرخصة. وتعتبر مجموعة "أوكتوبوس إنرجي" العميل الأول للمنصّة، حيث تدير "كراكن" حسابات 5.9 ملايين عميل على مستوى العالم، وأكثر من 60,000 عميل مؤسسي من أكبرهم نادي "أرسنال إف سي".

تعمل "كراكن" على أتمتة جزء كبير من سلسلة إمداد الطاقة لتمكين أعلى معايير الخدمة والكفاءة المتميزة، في ظل انتقال العالم إلى نظام طاقة لا مركزي وخالي من الكربون، وذلك بالاعتماد على قدرات البيانات المتقدمة التعلم الآلي.

تتبع شركة "كراكن تكنولوجيز" لمجموعة "أوكتوبوس إنرجي"، وتم تطويرها لتمكين أطراف خارجية مختارة من الاستفادة من التقنيات التي طورتها "أوكتوبوس إنرجي". وحازت الشركة بالفعل على تراخيص شركات مرافق عالمية رائدة مثل "أوريجن إنرجي" و"إي أون" و"إي دي إف".

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نبذة عن مجموعة "أوكتوبوس إنرجي"

"أوكتوبوس إنرجي" هي مجموعة عالمية للطاقة والتكنولوجيا، وهي رائدة في تعزيز توفير الطاقة المستدامة بأسعار معقولة في المستقبل، وتشمل عملياتها 17 دولة وكامل سلسلة قيمة الطاقة. كما تستثمر المجموعة إنشاء مرافق الطاقة المتجددة وإدارتها بمرونة، وتشرف على محفظة مشاريع تبلغ قيمتها 6 مليارات جنيه إسترليني، وهي واحدة من أكبر المشاريع في أوروبا.

تقدم "أوكتوبوس إنرجي" خدماتها لأكثر من 5.9 عميل على مستوى العالم من خلال ذراع البيع بالتجزئة التابع لها، حيث قامت بترخيص منصتها المتقدمة "كراكن" للبيانات والتعلم الآلي، لدعم 52 مليون حساب عميل في جميع أنحاء العالم من خلال اتفاقيات الترخيص مع شركات مثل "إي دي إف" و"إي. أون" و"أوريجن إنرجي".

وتساهم منصّة "كراكن" في تمكين مجموعة "أوكتوبوس إنرجي" من تعزيز كهربة عمليات التدفئة والنقل عبر الرسوم الذكية والتكنولوجيا النظيفة المبتكرة. حيث تساهم الشركات مثل مجموعة "أوكتوبوس إنرجي" في توفير طاقة أرخص وأكثر ملاءمة للبيئة، مع إتاحة أحدث التقنيات للدول والعملاء في جميع أنحاء العالم، بدعم من صناديق المعاشات والمستثمرين وعمالقة قطاع الطاقة.

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نبذة عن "طاقة"

تأسّست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) في عام 2005، وهي مجموعة متنوّعة من شركات المرافق والطاقة يقع مقرّها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: TAQA). تملك "طاقة" استثمارات ضخمة في مجالات توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، كما تدير عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين النفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كلٍ من دولة الإمارات، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.taqa.com

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