دبي أعلنت ضمان للاستثمار، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات، عن تعاونها مع سوسيتيه جنرال لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار المستدام وفقاً لأعلى معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) المعترف بها عالمياً.

يأتي هذا التعاون في إطار التزام ضمان للاستثمار بدمج ممارسات الاستدامة في استراتيجياتها الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وتزايد تقلبات الأسواق.

من خلال هذا النهج، تقدم ضمان للاستثمار منصة استثمارية متطورة تتيح للمستثمرين المحترفين والمؤسسات فرصاً تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية، مما يجعلها خياراً مثالياً للباحثين عن استثمارات مسؤولة ومستدامة.

يرجى ملاحظة أن المناقشات حول فرص الاستثمار المستدام وأي قرارات استثمارية لاحقة تقتصر على المستثمرين المحترفين وفقاً لدليل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA). .

حول ضمان للاستثمار

تُعد ضمان للاستثمار إحدى أبرز الشركات الإقليمية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الحلول المالية للعملاء المؤسسيين، والشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الثروات العالية.

بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، نجحت ضمان للاستثمار في إعادة تعريف معايير الخدمات المالية من خلال تقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصاً لمساعدة العملاء على تحقيق طموحاتهم المالية.

ضمان للاستثمار (ش.م.خ.) هي شركة مساهمة خاصة تعمل تحت تنظيم وإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA)، وتحمل ترخيص رقم 301043 لمزاولة الأنشطة المالية التالية:

إدارة المحافظ (الفئة الثانية - التداول في الاستثمارات) . إدارة صناديق الاستثمار (الفئة الثانية - التداول في الاستثمارات) . الترويج (الفئة الخامسة - ترتيب وتقديم المشورة) .

حول سوسيتيه جنرال لإدارة الثروات الخاصة

تُعد سوسيتيه جنرال لإدارة الثروات الخاصة (SGPWM) الذراع المتخصصة في إدارة الثروات ضمن مجموعة سوسيتيه جنرال، إحدى أكبر المؤسسات المالية في أوروبا. وتتخذ الشركة من لوكسمبورغ مقراً رئيسياً لها، حيث تقدم حلولاً متكاملة لإدارة الثروات مصممة خصيصاً لأصحاب الثروات العالية والعائلات والمؤسسات.

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