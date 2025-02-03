مسقط: في إطار التزامه بتطوير وتوسيع نطاق خدماته التي يقدمها لزبائنه من فئة الشركات، أعلن صحار الإسلامي، نافذة الصيرفة الإسلامية لصحار الدولي، عن إطلاق تطبيقه المبتكر للخدمات المصرفية للشركات عبر الهواتف الذكية، ويُعد هذا التطبيق الأول من نوعه في سلطنة عُمان في مجال الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث صُمم التطبيق خصيصًا لتلبية المتطلبات المتنوعة للشركات، مما يُمكن الشركات من إدارة عملياتها بكفاءة استثنائية من خلال حلول مصرفية مبتكرة وسلسة.

من جانبه أكد الفاضل عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لصحار الدولي، على أهمية استفادة الشركات من الحلول الرقمية المبتكرة لاسيما في التطورات السريعة التي يشهدها عالمنا المعاصر، حيث علق قائلاً: "في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع الأعمال، تتجه الشركات بشكل متزايد نحو الحلول الرقمية التي تجمع بين الكفاءة والأمان. عليه يهدف تطبيقنا المبتكر إلى تمكين زبائننا من الشركات من إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، مع تعزيز القيمة المضافة وجودة الخدمات المقدمة لهم، حيث نواصل في صحار الإسلامي التزامنا ببناء نظام رقمي متطور يلبي الاحتياجات المتغيرة لقطاع الشركات ويدعم تطلعاتهم تجاه النمو والنجاح."

بدوره يوفر تطبيق صُحار الإسلامي الخدمات المصرفية للشركات عبر الهواتف الذكية مجموعة متكاملة من المزايا التي تهدف إلى تبسيط وتعزيز العمليات المصرفية للشركات، وتشمل إمكانية الوصول الفوري إلى كشوفات الحسابات، مما يتيح للشركات إدارة تدفقاتها المالية بشكل مستمر. كما تم تحسين إدارة الأجور من خلال خطوات بسيطة للموافقة على اعتماد تحميل الأجور من خلال التطبيق، الأمر الذي يسهم في تقليص الوقت المستهلك في الإجراءات الورقية الاعتيادية، ويضمن صرف الأجور في الوقت المناسب. كما يتيح التطبيق أيضًا عرض التحويلات المالية والموافقة عليها بيسر وأمان، مما يمنح المستخدمين المرونة لتفويض المعاملات من أي مكان وفي أي وقت. وبالإضافة إلى ذلك، يُمكن التطبيق الشركات من إدارة مدفوعات الفواتير بكفاءة، مع إمكانية تفويض المدفوعات مباشرة عبر التطبيق لضمان تسوية المستحقات بشكل دقيق وفي الزمن المناسب. كما يُعد مبدأ الأمان أولوية قصوى، حيث يعتمد التطبيق على نظام المصادقة الثنائية لحماية البيانات الخاصة، حيث تم تعزيز الأمان من خلال خيارات المصادقة البيومترية المتقدمة، مثل التعرف على بصمات الأصابع والتعرف على بصمة الوجه، لضمان وصول آمن وسريع إلى الحسابات، ما يحقق تجربة مريحة وموثوقة لزبائن الشركات.

من جانبه، صرح الفاضل سجيل بشيرالدين، رئيس مجموعة الحلول الرقمية في صحار الدولي، قائلاً: "يقدم تطبيق صحار الإسلامي للخدمات المصرفية للشركات عبر الهواتف الذكية مجموعة من الخدمات المبتكرة التي تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات زبائننا من فئة الشركات. كما يسهم التطبيق في تعزيز الكفاءة وتقليص الوقت والجهد المطلوب لإتمام المعاملات المصرفية، مما يمكن رواد الأعمال من إدارة أعمالهم بشكل أكثر فعالية. كما يمثل التطبيق خطوة هامة في مسيرة التحول الرقمي لخدماتنا المصرفية، حيث نركز على تحسين تجربة الزبائن من الشركات وتعزيز الشمول المالي لديهم."

ويمكن للزبائن من فئة الشركات والمؤسسات الحكومية تحميل تطبيق الخدمات المصرفية للشركات بسهولة من متاجر التطبيقات وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت. كما يمكنهم التسجيل من خلال التواصل مع مديري العلاقات المخصصين لهم أو زيارة أحد فروع البنك. وإلى جانب تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، يواصل صحار الإسلامي توفير مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات زبائن قطاع الشركات تشمل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، التي توفر أدوات مبتكرة تُسهم في توفير الوقت، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وخفض التكاليف التشغيلية، مما يُعزز تجربة الزبائن المصرفية.

بدوره يواصل صحار الإسلامي التزامه الراسخ بتقديم قيمة استثنائية لزبائنه، حيث يركز على تطوير حلول مصرفية رقمية مبتكرة تُمكّن الشركات من تحقيق النمو والنجاح في بيئة أعمال تنافسية متسارعة التطورات. ولا تقتصر جهود البنك على تحسين تجربة زبائنه المصرفية فحسب، بل تمتد أيضًا لدعم رؤية السلطنة في التنويع الاقتصادي وتعزيز التقدم التكنولوجي. وبصفته شريكًا ماليًا موثوقًا، يلتزم صحار الإسلامي بتمكين زبائنه من تحقيق أهدافهم، مع دفع عجلة التغيير الإيجابي الذي يسهم في تعزيز التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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