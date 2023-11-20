المنامة - البحرين : بالتعاون مع صندوق الصناديق “الواحة”- الذي يديره بنك البحرين للتنمية، ومع شركة الاستثمار العالمية هامبرو بيركس، تثبت البحرين مكانتها كرائدة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال إطلاق استوديوهات إتش بي سبرينغ، أول استوديو متخصص في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بحضور سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ، تم افتتاح أستوديوهات إتش بي سبرينغ في 15 نوفمبر و الذي يمثل نقطة تحول هامة في دعم نمو وتطور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث تجتمع شخصيات متميزة من بينها السفير البريطاني ورجال الأعمال والمستثمرون للاحتفال بمنظومة التكنولوجيا المالية المزدهرة في المنطقة.

أستوديوهات إتش بي سبرينغ في البحرين تعتبر إنجاز هام في تعزيز النظام البيئي للتكنولوجيا المالية وتعزيز مهارات رواد الأعمال، من خلال تركيزها على التمويل والإرشاد وتوفير شبكة العلاقات التجارية الواسعة لهم، مما يعزز موقع مملكة البحرين كبوابة للمنطقة في هذا المجال. لقد أحدثت أستوديوهات إتش بي سبرينغ تأثيرًا ملحوظًا ، حيث قام الاستيديو بإطلاق شركتين ناشئتين واستثمر في شركتين أخريين. توطد هذه المبادرة العلاقة بين لندن والبحرين، حيث تعزز بيئة تكنولوجيا المال النابضة بالحياة وتغذي الابتكار و تسرع النمو، وتلتزم بتعزيز دور بيئة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تمكين رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى واقع، ويمثل حفل الافتتاح بداية لتطورات وفرص جذابة في المستقبل.

من جانبه أدلى سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، برسالة مؤثرة في الحدث، حيث سلط فيها الضوء على تمكين ونمو البيئة المالية التكنولوجية في البحرين:

يعد هذا التعاون بمثابة شهادة على رؤية البحرين وريادتها في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وإيماناً منا بأهمية التعاون مع القطاع الخاص، سنعمل سوياً على خلق بيئة تشجع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتركز على بناء قدرات الشركات الناشئة الواعدة في هذا المجال. حيث تزخر البحرين بأبنائها وطاقاتها الشبابية الذين نعتمد عليهم في صنع المستقبل ورفع اسم المملكة عالياً في جميع المحافل.

ألقى السيد أندرو وايك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة هامبرو بيركس، كلمة أيضًا في الحدث، حيث أشار إلى الدور الاستراتيجي للبحرين في تعزيز الروابط بين بريطانيا والشرق الأوسط:

"البحرين هي مركز رئيسي للابتكار وريادة الأعمال في الشرق الأوسط، ونحن سعداء بالشراكة مع صندوق الصناديق الواحة لإطلاق أستوديوهات إتش بي سبرينغ، أول استوديو متخصص في التكنولوجيا المالية في المنطقة. سيقوم هذا الاستوديو بمهمة حيوية في دعم نمو وتطوير شركات التكنولوجيا المالية التي تدفع الابتكار وتحول الواقع المالي. نحن واثقون من أن أستوديوهات إتش بي سبرينغ ستحقق نجاحًا، ونتطلع إلى العمل مع الفريق لدعم نمو بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

صندوق الصناديق "الواحة"، الشريك الاستثماري الرئيسي في إنشاء أستوديوهات إتش بي سبرينغ، ملتزم بدعم الشركات الناشئة في التغلب على التحديات المتعلقة بالتمويل وتحقيق النمو والتحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صرحت السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية قائلةً: "يلتزم بنك البحرين للتنمية بمساعدة الشركات على النمو والتطور، فعلاوة على تقديم خدمات التمويل، نحن نسعى لتطوير الشركات الناشئة ودعم تطور الخدمات المالية. ستعزز مبادرتنا بشكل كبير في بيئة التكنولوجيا المالية، وستعود بالفائدة على رواد الأعمال والمجتمع. نتطلع لنشهد مستقبل هذه الشركات ونطمح لتقديم الدعم اللازم للجيل القادم من رواد الأعمال". وتضيف "مع تركيزنا الدائم لتنمية بيئة عمل هذه المؤسسات، نسعى لخلق فرص تلهم رواد الأعمال للازدهار والمساهمة في النمو الاقتصادي. استوديوهات اتش بي سبرينغ انطلاقًا من هذا الالتزام، ستلعب دورًا هامًا في بيئة عمل التكنولوجيا المالية، عن طريق تطوير الخدمات المالية المقدمة لهم، وكيفية المحافظة على أموالهم وتحويلها وإقراضها وإدارتها واستثمارها".

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