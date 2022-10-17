فرصة فريدة للاستثمار في الاكتتاب الأولي العام لصندوق الاستثمار العقاري "اللؤلؤة" المتوافق مع الشريعة الإسلامية

أعلن صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري "صندوق اللؤلؤة"، الذي يُعد أكبر صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان عن طرح الاكتتاب الأولي العام، حيث ستُفتح أبواب الاكتتاب ابتداءً من 16 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر 2022.

ويعد جهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل التابعة له المؤسسين لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري. كما يُقدم بنك صحار الدولي خدمات مدير الاستثمار ومدير الإصدار كذلك في الصندوق.

ويعتزم المؤسسون للصندوق بيع 49% من حصتهم من خلال الاكتتاب الأولي العام. وبناءً عليه، يطرح الصندوق 208,137,400 وحدة طرح متاحة للاكتتاب بسعر 112 بيسة لكل وحدة طرح (شاملا سعر الطرح بقيمة 110 بيسات ومصاريف الطرح بقيمة 2 بيسة لكل وحدة طرح).

ويهدف الاكتتاب الأولي العام لصندوق اللؤلؤة إلى تقديم فرصة فريدة لعموم المستثمرين من أجل تحقيق الاستفادة من الاستثمارات العقارية المدرة للدخل. والتي كانت في السابق تجذب فقط كبار المستثمرين نتيجة لحجم ونطاق تلك الاستثمارات. ولكن يتيح صندوق اللؤلؤة الآن الفرصة نفسها لعموم المستثمرين.

مُسلطًا الأضواء على الطرح، صرح الفاضل وهبي بن سليمان الريامي رئيس إدارة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري (وممثلاً عن عمانتل)، قائلا "إنّ "صندوق اللؤلؤة" يعد فرصة جذابة ونادرة للمستثمرين للاستفادة من العقارات وتنويع محافظهم الاستثمارية، وستثمر هذه الشراكة عن نجاح الصندوق، لا سيما في ظل وجود مستأجرين بارزين. ونحن على ثقة بأن عموم المستثمرين سيتمكنون من رؤية إمكانات هذا الطرح على نحو يتسم بالإيجابية."

وفي مستهل الأمر، يحظى صندوق اللؤلؤة باثنين من المستأجرين البارزين، وهما: شركة عمانتل ومجموعة اللولو. وقد أكدت عمانتل إتمام اتفاقيتها النهائية مع الصندوق لبيع وإعادة تأجير مقرها الرئيسي الواقع في مدينة العرفان. ويملك فرع لولو هايبر ماركت في صلالة اتفاقية إيجار طويلة الأجل للعقار كذلك.

وصرح الفاضل عون بن عباس البحراني نائب رئيس الصندوق ومدير عام الأسواق العامة في جهاز الاستثمار العماني، بقوله "يحظى الاكتتاب العام لصندوق اللؤلؤة بدعم أسهم في ترسيخه الخبرة القوية والمعرفة المتعمقة للجهاز الإداري بالصندوق ومدير الاستثمار ومديري الإصدار. ونحن على ثقة بأن عموم المستثمرين سيقتنصون هذه الفرصة الفريدة."

وقد توقّع صندوق اللؤلؤة متوسط عائد الربح القابل للتوزيع بمقدار 9.2%، الأمر الذي يمكن مقارنته على نحو إيجابي مع سندات العائد الأخرى في سلطنة عمان مثل الودائع لأجل أو السندات الدائمة أو الصكوك.

وقد عين صندوق اللؤلؤة وكلاء تحصيل من بنوك وشركات وساطة بارزة تقبل طلبات الاكتتاب الأولي العام عبر القنوات الإلكترونية. ولا بد أن يكون لدى جميع مقدمي الطلبات حساب ورقم مستثمر في شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويجوز لأي متقدم تقديم طلب بالحصول على رقم مستثمر وكذلك فتح حساب من خلال تعبئة استمارات التقديم في شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال شركة مسقط للمقاصة والإيداع أو عبر الموقع الإلكتروني www.mcd.gov.om أو من خلال شركات الوساطة المرخصة من قِبل الهيئة العامة لسوق المال.

تتوفر المزيد من المعلومات حول الاكتتاب العام لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بما في ذلك نشرة الإصدار وكتيب المعلومات للمستثمر وغيرها من التفاصيل المتعلقة بأهداف الصندوق وإستراتيجيته والجهاز الإداري به، على الموقع الإلكتروني www.pearlreif.com.

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"لا تُشكل هذه الوثيقة عرضًا للبيع أو دعوة من جانب مانح الإصدار أو نيابة عنه للاكتتاب في أي من الأسهم في أي ولاية قضائية خارج سلطنة عمان يكون فيها هذا التوزيع أو قد يكون، غير قانوني."