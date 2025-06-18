المشروع يدعم أجندة الإمارات للحياد المناخي 2050 عبر تمكين المؤسسات المالية والشركات الخاصة من تطوير بنية تحتية موفرة للطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إتمام صفقة تسهيل مصرفي أخضر مع شركة "كلداري للرياضة" التابعة لـ "كلداري إخوان" – مجموعة الأعمال الرائدة التي تتخذ من دبي مقرّاً لها - لتمويل إنشاء مجمّع رياضي جديد في الإمارة.

سيتم بناء هذه المُنشأة المتطوّرة وفقاً للمعايير والشروط الصارمة لشهادة "السعفات الذهبية" للمباني الخضراء الصادرة عن بلدية دبي، ويتماشى تمويل المشروع مع إطار عمل البنك للتمويل المستدام.

ويقع المجمّع الرياضي في حي القوز، ويعدّ واحداً من المشاريع القليلة الممولة من القطاع الخاص التي تسعى للحصول على شهادة "السعفات الذهبية". وسيساهم هذا المشروع، بمجرد الإنتهاء منه، في إرساء معايير جديدة للاستدامة في المباني الترفيهية والبنية التحتية ذات الصلة.

وكجزء أساسي من متطلبات إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن جمعية سوق القروض (LMA)، ستلتزم الأعمال الإنشائية للمجمّع الجديد ببروتوكولات صارمة في تنفيذ عمليات البناء والمواد المستخدمة، مع إجراء مراقبة بيئية منتظمة، وإصدار تقارير أثر سنوية لضمان الامتثال المستمر.

وسيضم المجمّع الجديد عند اكتماله مسابح، وصالات رياضية، وملاعب إسكواش وبادل، مع توفير إمدادات الطاقة والمياه باستخدام أنظمة مبتكرة ومستدامة تشمل الألواح الشمسية وإعادة تدوير المياه.

ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم تحول الدولة إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون من خلال مبادرات مثل إطار عمل التمويل المستدام. ويتماشى هذا الإطار - الذي يُشكّل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للتمكين الاقتصادي - مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية الإمارات 2030، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبهذه المناسبة، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تشكل هذه الصفقة بين بنك الإمارات دبي الوطني و’كلداري للرياضة‘ نموذجاً واضحاً على أهمية خيارات التمويل المرتبطة بالاستدامة كقوّة دافعة لتحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويساهم توفير أدوات تمويلية جديدة عبر مختلف القطاعات في تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات المصرفية والشركات الخاصة، ويسمح بالتالي بتعزيز القيمة من خلال مشاريع تطويرية مسؤولة وصديقة للبيئة. وتمهد مثل هذه المشاريع، مثل مجمع كلداري الرياضي، لموجة جديدة من التنمية الحضرية المستدامة؛ ذلك أن المباني الخضراء المبتكرة - المُشيّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية لشهادة "السعفات الذهبية" من بلدية دبي والمتوافقة مع إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني – توفر خدمات أساسية للمجتمعات."

ومن جهته، قال محمد كلداري، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "كلداري إخوان": "يعكس هذا المشروع المتطور التزامنا المستمر بدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة. فمن خلال الاستثمار في تطوير بنية تحتية موفرة للطاقة واعتماد خيار التمويل الأخضر، نساهم في تحقيق تطلعات أجندة الإمارات للحياد المناخي 2050، بالإضافة إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل لمجتمعاتنا. وتُمثل شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً مهماً لمجموعة ’كلداري إخوان‘، وتعزز إيماننا بأهمية التنمية المسؤولة لبناء مستقبل أفضل. ومع توسعنا في قطاع العافية والاستجمام، ستبقى الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية نموّنا ورؤيتنا طويلة المدى."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2025 بلغ مجموع أصوله 1 تريليون درهم (يعادل تقريباً 272مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 839 فرعاً إضافة إلى 4,539 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن شركة كلداري إخوان

منذ أكثر من 60 عامًا، شركة كلداري إخوان هي رائدة في النمو. فنحن نجمع بين طموح الشريك القوي والروح الملهمة للشركة العائلية، حيث تزدهر الشركة في مختلف القطاعات - من وسائل الإعلام إلى المعدات الثقيلة، والأغذية والمشروبات، والمحركات، والهندسة، والمشاريع، ، والرياضة، والسفر والضيافة، والعقارات، وغيرها من المشاريع. ولهذا السبب فإن أهم العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك باسكن روبنز، وكوماتسو، ومازدا، ودنكن، وكاواساكي، وجيه سي بي، وكيوتشون، وتريومف، وسيتراك، وغيرها، تثق بنا في نموها.

يعمل فريقنا المكون من أكثر من 6000 رائد في عشر دول لدفع النمو للعلامات التجارية المرخصة والمملوكة، بما في ذلك خليج تايمز، وهلا شاورما، وشابستان، وكلداري إنيرجي سوليوشنز. معًا، نخلق عالمًا من الإبداع والابتكار اللامحدود، لرفع مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

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