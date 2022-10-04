في إطار سعيه نحو تعزيز تجربة زبائنه المصرفية

مسقط، : في إطار التزامه بتلبية تطلعات زبائنه في مختلف أنحاء السلطنة وتعزيز تجربتهم المصرفية، أعلن صحار الدولي عن الافتتاح الرسمي لفرعه في منطقة الخوض بولاية السيب، وقد تم افتتاح الفرع تحت رعاية سعادة الشيخ ابراهيم بن يحيى الرواحي، والي السيب، بحضور عدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية بالبنك وعدد من زبائن البنك.

بدوره يعكس فرع الخوض تجربة مصرفية استثنائية، حيث يقدم الفرع بموقعه المتميز في مزون سكوير مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المالية لزبائنه من الأفراد وزبائن إدارة الثروات، فضلاً عن ضمّه لمرفق يوفر خدمات رقمية يعمل على مدار الساعة. كما يضم الفرع مرافق خدمية صُممت بشكل مميز ومجموعة من الموظفين الأكفاء بهدف توفير تجربة مصرفية فريدة من نوعها للزبائن، عليه فإن الفرع يستقبل زبائنه الحاليين وكافة الزوار ممن يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا.

وحول افتتاح الفرع الجديد، علق الفاضل خليل بن سالم الهديفي، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية بصحار الدولي، قائلاً: "نسعى في صحار الدولي إلى مواكبة تطلعات زبائننا في عالمهم دائم التغير، عليه يواصل البنك سعيه نحو تعزيز تجربة زبائنه في كافة أرجاء السلطنة. حيث نسعى في صحار الدولي على الدوام نحو المشاركة والتواصل وتعزيز علاقاتنا مع زبائننا، الأمر الذي يترجم كون فروعنا أهم مواقع التواصل مع زبائننا، حيث تعد الفروع أحد المحطة المهمة التي نسعى من خلالها إلى الاستماع إلى زبائننا والعمل على ترجمة ذلك إلى الحلول مصرفية تواكب تطلعات زبائننا في عالمهم دائم التغير."

وقد أضاف الفاضل خليل بن سالم الهديفي: "في ظل التزامنا التام بتقديم مجموعة متكاملة ومبتكرة ومتميزة من المنتجات والخدمات المصرفية عبر توفير محطات بتصاميم عصرية وأنيقة، يواصل صحار الدولي التزامه بتلبية احتياجات الزبائن الحالية والمستقبلية، وبالتالي الإسهام في خدمة المجتمع نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار."

جهوده في توفير منتجات

بدوره يواصل صحار الدولي وخدمات ذات قيمة مضافة لزبائنه، فضلاً عن سعيه الحثيث نحو التوسع والتميز والابتكار في القطاع المصرفي، يواصل صحار الدولي جهوده في توفير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة لزبائنه وكافة الأطراف ذات الصلة.

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